東涌鮮製手工意粉 大蝦慕絲雲吞彈牙

環境溫馨——Man Mano以悠閒的田園家居為設計風格，簡約實木餐椅配大理石紋及實木圓桌面，營造溫馨的用餐環境。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】假日想悠悠閒閒吃個手工意粉，東涌的Man Mano該合你心意。以歐陸田園風為室內設計風格，環境開揚。餐廳名字中的Mano，在意大利語中有手的意思，顧名思義這是一家以手工美食為主的餐廳。

開放式廚房賞「製麵show」

一踏進店內便看到開放式的製麵廚房，透過偌大的玻璃窗可欣賞現場即製的手工意粉，了解其製作過程。餐廳主打自家製手工意粉及意式家常美食，每日即做多款意粉，包括闊條麵、煙斗粉、貓耳朵、意式雲吞等。麵糰以意大利Semolina小麥粉及美國雞蛋製成，確保風味及口感。其中Tortellini大蝦慕絲意式雲吞，將越南大蝦打成蝦膠，再加入蛋白及忌廉製成大蝦慕絲，釀入自家製雲吞皮，煮熟後帶有香濃蝦味，爽口彈牙，再配上用甲殼類海鮮提煉的油、芥末籽及歐洲蘿蔔脆片，味道和口感非常豐富。

餐廳亦提供不少清新選項，例如Gnudi Gnocchi芝士丸子配堅果青醬及煙熏Ricotta芝士。有別於傳統加入薯仔製作的意式丸子，菜式只使用雞蛋及Ricotta芝士製成，有助減少飽滯感，再以自家製堅果青醬和煙熏Ricotta芝士來加強味道和層次感。

牛角卷滿滿開心果忌廉

最後當然要一嘗甜品才叫圓滿，意式經典Cannoli奶油煎餅卷及創意Cannoncini忌廉牛角卷亦是每日自家製作，奶油煎餅卷分別有海鹽焦糖忌廉及檸檬意式軟芝士2款口味；而忌廉牛角卷的意式酥皮卷筒每日新鮮烘製，先將牛油酥皮切成長條，再一層層捲起倒模烘焙，脫模後於筒內「唧」滿伊朗特濃香滑開心果忌廉，最後灑上粒粒開心果碎，大功告成。酥皮口感鬆脆，內裏忌廉軟滑濃郁，甜而不膩。

同樣不要錯過的還有Man Mano特調飲品系列，以深受香港人歡迎的手搖果茶為主，並特別選用天然果糖，適合任何年齡人士享用。Tea Garden以烏龍康普茶、薰衣草、青檸及梳打水調製，含有獨特烏龍清香，入口清爽；P.L.A.Y則混合柿蜜桃茶、荔枝、蘋果及柚子，茶香細緻，香甜不膩。

■Man Mano

地址：東涌達東路20號東薈城名店倉4樓418號舖

查詢：3500 5885

註：另加一