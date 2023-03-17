尖沙嘴居酒屋 九宮盒滿載時令美味

【明報專訊】外出吃飯，不時會眼闊肚窄，尤其看見餐牌上多款吸引菜式，不知從何選起，多希望能有一個大拼盤，將所有招牌佳餚囊括其中。尖沙嘴漆咸圍最近就有一家全新和食居酒屋，當中一道名菜就是幸福盛盒，以九宮格盒子的形式，將時令味道收納其中，內容會隨季節變更，包含刺身、炸物、迷你丼飯、燒魚、沙律等，最適合兩人甜蜜分享。這個差不多是每枱必點的幸福盛盒，非常豐富。到訪當日，就有香脆的炸生蠔、開胃的蕎頭漬、鮮美的牡丹蝦刺身、黑松露帶子刺身和蟹肉海膽蟹子丼飯。想清清胃口，亦有蟹肉蟹子沙律和關東煮蘿蔔，還有香噴噴的燒鯖魚和牛肉秋葵卷。滿滿一盒，吃得非常滿足。除了主菜，連甜品亦有盛盒，同樣是9款甜品紛陳面前，都是日式的經典味道，當中最喜歡軟腍腍又不太甜的蕨餅，以及以北海道牛奶製成的滑滑奶凍和十勝紅豆蓉，每款既可單獨吃，又可自由組合配搭。

黑豚五花串脂香 青梅醬汁減膩

除了顏值甚高的盛盒，最受歡迎的還有一系列串燒，選擇也不少，有來自澳洲的和牛舌、美國的安格斯牛小排和日本A4和牛西冷，各有風味；還有廚師每日在街市新鮮蒐羅的白鱔、扇貝和大虎蝦，鮮味又彈牙。喜歡內臟的就不要錯過雞心、雞腎，以及多款用德島阿波尾雞製成的燒鳥串。不過要論油香最豐富的，當然要試北海道黑豚五花和頸肉串，廚師特地以日本青梅製成醬汁，減去肥膩感，又不失肉香。為了令串燒效果更好，特地訂來日本電爐，燒烤速度快、火力均勻，能更好地鎖住肉汁，難怪吃起來，肉串更juicy，值得推介。忘了說，餐廳幾名合伙人與本地藝術家及慈善團體有聯絡，餐廳內有愛心曲奇寄賣，又不定期舉辦講座分享，希望將店名Harmony的正能量推展開去。●

The Harmony

地址：尖沙嘴漆咸圍9至11號地下

查詢：2317 7781

文：胡慧敏