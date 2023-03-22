為gin酒添上別樣風味 東京手工蒸餾廠 變廢為新

自家餐食酒吧--自家經營的餐食配搭酒吧Stage，差不多全是自家出品以及調酒，雖然只有10多個位置，卻更易向客人推廣酒廠的理念和作品，其遠離喧囂的氛圍，也適合靜靜品嘗。（品牌提供）

不起眼外表--完全不起眼的外表，卻是一個相當特別的蒸餾廠，地面門店主要販賣自家作品，以及一些簡單調酒，比較特別的是每款都有個像香水瓶的噴壺，讓客人在購買之前也可感受到當中的香氣。（品牌提供）

蒸餾咖啡--他們各種蒸餾自不同材料的作品非常有特色，我個人最喜歡是COFFEE ÉTHIQUE，非常柔滑的口感也充滿咖啡的氣息。（品牌提供）

【明報專訊】隨着疫情限制逐步解除，很多人都湧往外國旅行，日本向來是不少朋友心目中的首選，當然我也不例外。但才去計劃行程，卻發現原來在這幾年間也誕生了極多新的蒸餾廠，這次就先為大家介紹一下剛剛旅行中到訪過的其中一間——蒸餾做法和作品都相當有趣的東京リバーサイド蒸溜所Tokyo Riverside Distillery。

其實鄰近東京的蒸餾廠並不多，大部分都可能相距兩小時以上的路程，我之前也有到訪過富士御殿場，或是新建、位於茨城的八鄉蒸餾廠；但真正位於東京都內，除了一些半餐廳半陳列室的選擇，也只有這家位於淺草附近藏前的gin酒生產商比較專注生產。

晴空塔附近gin酒廠

由Ethical Spirits & Co.在兩年前成立的這個酒藏，起初也物色過不少位置，但要在現有建築中找到樓底足夠高放到蒸餾器的也不太容易，最後選址這個河畔的地區，所以命名為Riverside，走幾分鐘到河岸位置甚至可以望到晴空塔！整個酒廠的設定跟我們想像中的可能不太一樣，一整幢灰色外牆沒有太多額外裝潢的大廈，大小甚至只有像香港的唐樓一般，誰知道走進去竟然內有乾坤！

地面一層在外面看起來像咖啡店多於賣酒或製酒的地方，走近一些門面會發現擺放了他們生產的不同類型的gin酒，透過背後玻璃幕牆亦可見他們主要用作生產的高大蒸餾器。走上兩層是酒廠自家經營的酒吧Stage，除了以自家品牌的作品名調酒以外，也有相配搭的餐食。再往上走除了有倉庫和辦公室以外，大廈天台位置還設有一個小小的香草園，用作種植部分作酒或是調酒材料的草本植物。

創新手法做出特別原酒

Riverside也算是一個有想法的蒸餾廠，可持續發展是他們一個非常強調的理念，因此他們所用的原酒並不是大部分gin會用到、較像rum或vodka的neutral spirit，而是用其他被視為副產品、甚至是即將被拋棄的原料去蒸餾：像是清酒酒造平常剩下的酒粕、疫情期間因為數量太多卻沒人外出而過了最佳限期的啤酒、連鎖cafe使用完的咖啡豆渣、或是朱古力製作中未必會用到的可可豆殼，為他們的酒添上別樣的風味，同時也減少了浪費。他們也與當地的大學合作研發，希望有更多不同類型的原酒。創辦人提到有個已放上日程或許明年就開始的計劃，是以原木作為蒸餾材料，聽起來相當不可思議，但這只是其中之一。

原材料以外，他們所用的配方同樣較為破格，雖然近年各國都有很多自稱作Craft Distillery的品牌誕生，但作風仍是相對穩健，或偏向傳統只作一些微調，可是在riverside卻有很多新奇的做法。他們的主打作品LAST EPISODE 0，用到同一個清酒酒造的酒粕，混入如薰衣草、生薑等的幾個變奏，甚至酒瓶的設計也和所用的原材料相關。REVIVE系列則用到幾種不同的啤酒作原料，並以不同配料和酒度去區分，讓人能明顯地察覺幾者之間的分別。

訂購會員 每月試實驗gin酒

參與酒廠定期訂購計劃的會員，每月都會收到一小瓶實驗作品，有些還沒有正式推出。各個員工也有機會參與配方設計，有時真的極為天馬行空，像四川風的麻辣口味便相當有趣，喝起來卻沒有辣的感覺。而幾種不同朱古力的配方則以相同原料製成酒精度各異的作品，讓人有機會探索gin酒的不同可能，相信接下來還會有其他更有趣的酒款誕生。除了在酒廠現場或日本當地的網店發售，品牌也在疫情後慢慢計劃在海外代理，聽說他們在接下來幾個月還會進軍香港，雖然詳細未定，但有興趣的酒友不妨留意。

除了Riverside以外，藏前站一區略有別於平常商業區的氛圍，也令這裏建立起一個較着重生活品味類別的圈子，不少咖啡店、手作小店等，也都隱隱坐落在附近的大街小巷當中，如果準備來參觀酒廠的話，也可以在附近發掘一下。這次的介紹就暫時到此處，下一篇文再回到我的威士忌本業，說說新的日本威士忌酒廠。●

網址：ethicalspirits.jp/en/studio

■Tony Leung

fb專頁「如果我們的語言是威士忌」版主，專欄作家，一個醉多過醒的酒徒。為了有更多機會嘗試不同佳釀，近年用盡辦法令更多人鍾意威士忌。

文：Tony Leung

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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