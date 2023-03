過大海賞絕世佳釀 身價逾百萬 酒瓶顯美學

The Dalmore Constellation Collection 1969 Cask 1 Elie Bleu Edition(周群雄攝)

Tales of The Macallan Volume I(周群雄攝)

Louis XIII Time Collection: City of Lights -1900(周群雄攝)

【明報專訊】識得品酒,了解酒莊歷史、釀酒師威水史及分辨釀酒原材料的品種,就可以自稱酒迷?原來還未夠,因為不少罕有美酒在酒瓶及酒盒設計上都有不少「古仔」,亦藉此來展示精湛的匠人工藝,突顯品牌的釀酒理念。澳門現正舉辦的「傳世佳釀」品鑑活動,不單集合逾百款佳釀,還可近距離欣賞多款身價不凡且非常限量的絕世美酒,未見過實物,又怎稱得上是酒迷?

奢華旅遊零售品牌DFS集團舉辦的「傳世佳釀」(Masters of Wines & Spirits)品鑑活動,今年已經來到第11屆,早年活動於新加坡舉辦,直至去年才移師到品牌旗下的澳門T廣場新濠天地店。今年品牌繼續在全球各地蒐羅珍貴美酒,在新一屆「傳世佳釀」上展示來自50個知名品牌及逾100款佳釀,包括干邑、威士忌、葡萄酒、香檳、冧酒等。今年活動主題是「品鑑新境界」,旨在讓到場人士了解不同品牌背後的故事及釀酒工藝,提升品鑑知識。雖然品鑑活動在4月30日才結束,但由於限量版藏酒在出售後便會下架,想欣賞這些罕有珍藏就要趁早出發。

【干邑】

破格水晶「籃球」

Hennessy Paradis x Lorenz Bäumer

為慶祝NBA美國職業籃球聯盟75周年,法國干邑品牌Hennessy去年特別推出全球限量75瓶的珍藏版干邑套裝。酒瓶由法國著名珠寶設計師Lorenz Bäumer操刀,設計出破格的水晶籃球造型酒瓶,由於瓶身是由奢華水晶品牌Baccarat的工匠吹製及塗上金色籃球縫線,因此75個水晶籃球酒瓶亦不盡相同。限量版的另一好玩之處是酒盒設計,木製酒盒外層裹上橙色皮革及塗上金線,插入特製金鑰才能打開,一睹水晶籃球的真面目。限量套裝配有吸酒器及2隻Baccarat水晶酒杯,以便酒友品嘗由Hennessy第六代釀酒大師Maurice Fillioux精心挑選及釀製的Paradis Rare Cognac頂級干邑。

別出心裁金色「時裝」

Hennessy X.O Kim Jones Limited Edition

Hennessy與Dior男裝、Fendi女裝藝術總監Kim Jones聯乘的限量版X.O,Kim Jones巧妙地將高級訂製時裝元素融入酒瓶造型,以鋁金屬為「衣料」,為品牌具標誌的酒瓶形狀度身訂做一件集動感與時尚元素於一身的金色華服,令人眼前一亮。

會場限量發售:約100套

現場售價:2200澳門幣(約2135港元)

手提鏤空酒箱

Richard Hennessy x Berluti

品牌去年向創辦人Richard Hennessy致敬推出的至尊系列干邑,除了酒液用上品牌經典的調和配方,其獨特的幾何圖案造型Baccarat水晶酒瓶在推出時也令人有驚艷感覺。這款與皮革品牌Berluti合作推出的限量版就更矜貴,全球限量生產150套,以手提箱為設計靈感,工匠以Venezia小牛皮縫製出中央鏤空的手提箱,同時以皮革包住瓶身邊緣。兩者都採用中空設計的原因在於瓶身鐫刻了品牌始創法案的文字,當現場環境有背光便能顯現。

會場限量發售:2套

現場售價:360,000澳門幣(約349,430港元)

酒瓶精細「雕花」

Louis XIII Time Collection: City of Lights -1900

City of Lights - 1900是法國干邑品牌Louis XIII Time Collection系列的第二部作品,全球限量2000套。首部曲 Origin - 1874是為了紀念品牌成立年份,City of Lights則是紀念品牌干邑在1900年於法國巴黎世博會上亮相。有別於傳統紅色酒盒設計,City of Lights - 1900採用了香檳金禮盒,而以人工吹製的酒瓶亦別有心思,品牌一般酒瓶兩側各有10個細齒突紋,限量版則有13個,另外瓶身還有7朵18克拉黃金的王室百合花紋飾,盡顯高超的人手工藝,與品牌釀酒理念呼應。

會場限量發售:1套

現場售價:70,000澳門元(約68,000港元)

【威士忌】

版畫書藏工藝結晶

Tales of The Macallan Volume I

蘇格蘭威士忌品牌The Macallan這支以一本中空書籍為酒盒的限量版威士忌,是向開發品牌發源地Garden of Elchies莊園的前領主John Grant上尉致敬之作。雖然在2021年封瓶,但內裏最具標誌的單一麥芽威士忌酒液卻是在1950年蒸餾而成,而且全球限量推出350套,相當珍貴。除了酒液具話題,書籍酒盒及酒瓶也各有藝術價值。首先書籍中的插圖由英國版畫大師Andrew Davidson操刀,將John Grant開拓莊園的傳奇經歷以木雕版畫呈現,並交由英國手工書籍製作公司 Shepherds Bookbinders裝幀;而酒瓶則由法國頂級水晶品牌Lalique的工匠人手塑造,將Andrew Davidson的插畫呈現在水晶酒瓶上,可說是一套集不同工匠手藝大成之作。

會場限量發售:1套

現場售價:900,000澳門幣(約873,575港元)

全球唯一

The Dalmore Constellation Collection 1969 Cask 1 Elie Bleu Edition

品牌這支於1969年蒸餾的單一麥芽威士忌,先後在白橡木桶及波本桶內陳釀40年及3年才裝瓶,本身已是一支全球限量88支的珍貴威士忌。而Elie Bleu Edition更加矜貴,因為套裝附有8個由法國著名雪茄盒生產商Elie Bleu的工匠以人手打造的雪茄盒,全球只限量生產1套,今次大家也可在「傳世佳釀」展覽中一睹廬山真面目。

會場限量發售:1套

現場售價:495,000澳門幣(約480,465港元)

【冧酒】

「雕像」盛載冧酒

Dictador x Orlinski 5 Decades(手繪版)

品鑑活動今年新增冧酒類別,頭炮有哥倫比亞過百年冧酒品牌Dictador與藝街家Richard Orlinski合作的5 Decades套裝,當中以手繪版最珍貴,每套雕像及酒瓶各有不同圖案。

【紅酒】

高分口碑之作

Château Lafite Rothschild 3 Bottle Collection

雖然今次並沒有展出香港人耳熟能詳的「82年Lafite」,但套裝版包含的3支葡萄酒卻來自 1995、2005、2015的3個極佳年份,在著名品酒大師Robert Parker的評分中,3個年份順次序取得95、96及96+分,對紅酒迷來說當然是不可錯過的佳釀。

會場限量發售:6套

現場售價:28,500澳門幣(約27,660港元)

澳洲年份絕釀

Penfolds Bin 60A Coonawarra Cabernet Barossa Shiraz 1962

澳洲品牌Penfolds的60A傳奇限定版紅酒,只會在葡萄收成極佳的年份才出現。這款紅酒只採用了2個澳洲著名產區的赤霞珠及切粒子葡萄品種釀製而成,而且只於1962年及2004年出產,所以超級珍貴。

會場限量發售:1瓶

現場售價:149,000澳門幣(約144,625港元)

■遊澳門注意:搭車戴口罩 買定回程票

自從澳門特區政府在2月尾解除口罩令,即時吸引大量旅客到訪,一到周末及假日,旅遊景點如大三巴牌坊、官也街重現厚厚人牆,想在熱門景點搵美食,要做好心理準備排長龍。而如果打算短期內去澳門的話,就要注意以下事項。

交通班次:

現時兩間高速客輪公司噴射飛航及金光飛航,往來港澳的客輪班次仍未回復疫情前水平,日間繁忙時段每小時只維持1至2班航班,非繁忙時段或夜航時段更要2小時才有1班客輪開出。澳門金巴在日間繁忙時段雖然可提供每半小時1班過境巴士服務,但其他時段縮減為每1至2小時才開出1班,所以出發前最好買定回程票以免屆時沽清

帶備口罩:

澳門特區政府雖已於2月27日取消戶外口罩令及放寬室內佩戴要求,但乘搭公共交通工具如巴士、輕軌,則仍須戴口罩

買一送一優惠:

金光飛航及澳門金巴均有推出買一送一優惠,只需在澳門逗留兩日一夜便可享用。不過,由於每日限額推出,加上必須網上購買,想享優惠就要留意兩間公司的網站

文:周群雄

編輯:梁小玲

