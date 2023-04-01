紅咖喱燒鴨冶味 蝦刺身酸爽 復活節自助餐「泰」回本

【明報專訊】香港人吃自助餐講求「回本」，高CP值的海鮮、刺身和貴價食材，自然是進擊的目標；但如果餐廳折扣多，優惠多，亦會加分不少。臨近復活節長假期，本地不少酒店推出特色自助餐，以美食加折扣優惠來吸引大家。4月又是泰國的傳統新年，有餐廳特別推出泰式自助餐「助興」，並以低至7折的自助晚餐作招徠。一於帶上一家大細，盡情食番夠本！

這個復活節長假如果無計劃出遊，留港又有什麼好節目呢？銅鑼灣柏寧酒店PLAYT餐廳將於4月7至16日推出泰式主題自助餐，由餐廳主廚陳建聰伙拍泰籍大廚Naowaphat Kangwan，炮製泰國代表菜式，讓大家留在香港都享受到正宗泰國美食。

自助餐的基本盤，當然有香港人至愛的海鮮、刺身、壽司等冷盤，全部無限任食。晚餐時段更有開邊龍蝦及即開生蠔，午市亦提供龍蝦鉗、藍青口、海螺、麵包蟹等海鮮。至於期間限定供應的泰式美食，陳建聰介紹，泰國菜中有許多以新鮮蔬果、肉類、海鮮等製成的沙律，常以檸檬汁、辣椒、魚露等調味，今次大家可一試由廚師即席調味的泰式鮮蝦青木瓜沙律。除了這款經典沙律，還有其他酸辣選擇，包括：泰式蝦刺身、泰式帶子沙律、泰式鳳爪等。當中最得記者歡心是泰式蝦刺身，主廚調校的泰式生蝦汁相當冶味，酸辣清爽之餘，亦能提升生蝦的鮮甜。主廚指這是泰國傳統的醬汁，「以生蝦醬、椰糖、紅洋葱、青檸汁等製成，通常用來搭配海鮮或蔬菜食用」。

即製泰式船麵 濃湯香味獨特

吃過沙律類的酸辣菜後，緊接是泰國特色熱葷，包括泰式燒鴨燴紅咖喱、烤斧頭牛扒配泰式辣椒沾醬、泰式軟殼蟹、海鮮冬蔭功等。泰國菜以辛辣、酸甜和豐富的香料為特色，當中不乏使用辣椒、咖喱等辛辣香料，主廚指今次使用的紅咖喱是泰國菜最常用的咖喱種類之一，味道濃郁辛辣，加上鴨肉的鮮美，冶味可口，「製作時通常加入椰漿、洋葱、番茄等食材，中和紅咖喱的辛辣味」。而泰廚還特意加入菠蘿及荔枝豐富口感，就算不好辣人士也值得一試。

除了海鮮壽司甜品，記者尤其喜歡即叫即製的湯粉麵。這裏供應的不是一般魚蛋粉或喇沙，而是近年在港非常流行的泰式船麵，使用扁平寬麵，入口有咬勁，湯底濃郁，湯頭顏色較深，原因是加入大量泰式香料及新鮮豬膶製成，香味較為獨特。

芝士餅啖啖泰茶香 自製茅台雪糕

雖說主打泰式美食，不過現場亦包攬中、西、日與東南亞美食，如籠仔荷葉蒸原隻鮑魚配時令海鮮、中式燉湯、燒西冷扒、烤羊腿等，還有專為喜歡吃「熱氣嘢」的朋友而設的「邪惡」專區，供應牛油黃金蝦、焗蛋黃流心芝士撻、金沙雞翼等。

吃完正餐，是時候滿足第二個胃！提起傳統泰國甜點，不少人會想到芒果糯米飯，但創新的結合也絕對值得一試。今次大廚推介泰茶芝士餅，以泰式奶茶配忌廉芝士焗，口感醇厚卻不膩，還帶有濃烈茶味。另有酒店自家製意式雪糕，口味特別，其中茅台雪糕雖有酒味但不算濃烈，一般人應接受得到；還有十多款的精緻甜點，選擇豐富。

《明報》讀者獨家享7折

現於酒店官網預訂4月3至10日任何時段自助餐，輸入明報獨家優惠碼「MINGPAO30」可享7折讀者優惠；輸入官方優惠碼「PLAYT24」則可享8折（註）。此外，於KKday網站預訂自助餐，如和牛鮑魚生蠔海鮮自助晚餐，亦可享低至8折優惠（價錢已包加一）。

■柏寧酒店PLAYT「泰」滋味復活節自助餐

供應日期：4月7至16日

自助午餐：周一至五成人$418、小童$298

自助早午餐：周六日及公眾假期成人$608、小童$418

自助晚餐：周一至四成人$758、小童$488；周五至日及公眾假期成人$798、小童$528

地址：銅鑼灣告士打道310號

查詢：2839 3311

預訂：bit.ly/3TZSgij

註：加一服務費以原價計算

文：陳真紀

編輯：梁小玲

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