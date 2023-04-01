「綠色」自助餐買二送一 小朋友最愛夾番茄

廚師團隊以自家菜園「里」農場種植的時令蔬菜與香草，以及來自本土有機農場的新鮮蔬果及肉類，打造一場綠色餐飲體驗。（酒店提供）

特設的「水耕番茄專區」提供水果番茄，更有充滿童趣的tomato catcher夾番茄機供小朋友又玩又食。（酒店提供）

【明報專訊】4月份節日除了復活節，原來還有世界地球日。位於香港嘉里酒店的大灣咖啡廳，於即日至4月30日推出「自然天成」可持續美食自助晚餐，所用食材分別來自酒店自家「里」農場種植的有機香草及蔬菜、有機農場的新鮮蔬果與肉類，以及本土可持續品牌的時令鮮魚等，期望打造一場「從農場到餐桌」的綠色餐飲體驗。客人可品嘗黑松露燒雞、蜜汁叉燒、巴馬臣芝士輪即製凱撒沙律等美食。餐廳亦與本地著名水耕菜品牌AquaGreen及可持續本地農地Hydrogro水糧莊聯乘，特設「綠色健康美食專區」及「水耕番茄專區」，當中的夾番茄機tomato catcher，小朋友更可以又玩又食。

酒店推出限定「買2送1」優惠，香格里拉會員預訂各款自助午餐及晚餐，2人同行，同行的第3位可免費，人均消費最低只需$265。由即日至4月30日可於官網輸入優惠碼「HKSLC0313」訂座，惟此優惠不適用於4月7至10日。

■香港嘉里酒店大灣咖啡廳「自然天成」可持續美食自助晚餐

供應日期：即日至4月30日

價錢：周一至四$708；周五至日及公眾假期$808

地址：紅磡灣紅鸞道38號

查詢：2252 5246

預訂：bit.ly/40o56Jo

註1：大小同價，加一服務費以原價計算

註2：享用「買2送1」優惠，可先申請成為香格里拉會員

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