【明報專訊】■香港麗思卡爾頓酒店Café 103

優惠價：買3送1；午餐成人平均$460.4，晚餐成人平均$724.4起

服務費：已包含

推廣期：即日至4月30日（網上預訂）

焦點：燒和牛肋骨、和牛壽喜燒

地址：尖沙嘴柯士甸道西1號環球貿易廣場

預訂：bit.ly/3TSxq4g

■香港尖沙嘴凱悅酒店咖啡廳

優惠價：午餐成人$292.6起；晚餐成人$598.4起

服務費：已包含

推廣期：即日至4月30日（3日前預訂並付全款）

焦點：即切煙熏西冷牛排、燒美國封門柳、西班牙黑毛豬叉燒

地址：尖沙嘴河內道18號

預訂：bit.ly/3ZugJNR

■香港康得思酒店THE PLACE

優惠價：午餐成人$312.8起，晚餐成人$644.3起

服務費：原價加一

推廣期：即日至4月6日

焦點：明閣招牌叉燒及片皮鴨

地址：旺角上海街555號

預訂：bit.ly/40ucvH4

■香港萬麗海景酒店萬麗咖啡室

優惠價：午餐成人$363.8起；晚餐成人$644.3起

服務費：已包含

推廣期：即日至5月31日（網上預訂）

焦點：磯煮六頭鮑魚、波士頓龍蝦、和牛板腱扒、慢煮和牛尾

地址：灣仔港灣道1號

預訂：bit.ly/42PsgtR

■香港沙田凱悅酒店咖啡廳

優惠價：周六日及公眾假期下午茶半自助餐，成人$278.8

服務費：已包含

推廣期：即日至4月30日（網上預訂）

焦點：大蝦帶子咯嗲沙律配大廚自家調製雞尾酒醬、澳洲西冷配鵝肝及自家製黑松露醬汁

地址：沙田澤祥街18號

預訂：bit.ly/3JXWLFb

■千禧新世界香港酒店Café East

優惠價：會員買2送1；午餐成人平均$292起，晚餐成人平均$492起

服務費：原價加一

推廣期：即日至4月30日

焦點：冰鎮海鮮、日式醬烤半熟三文魚、吞拿魚他他、日式清酒煮大蜆、壽喜燒、爐端燒、韓式香辣炸雞、部隊鍋

地址：尖沙嘴東部麼地道72號

預訂：bit.ly/42TGyd2

[飲食]