【明報專訊】■香港麗思卡爾頓酒店Café 103
優惠價：買3送1；午餐成人平均$460.4，晚餐成人平均$724.4起
服務費：已包含
推廣期：即日至4月30日（網上預訂）
焦點：燒和牛肋骨、和牛壽喜燒
地址：尖沙嘴柯士甸道西1號環球貿易廣場
■香港尖沙嘴凱悅酒店咖啡廳
優惠價：午餐成人$292.6起；晚餐成人$598.4起
服務費：已包含
推廣期：即日至4月30日（3日前預訂並付全款）
焦點：即切煙熏西冷牛排、燒美國封門柳、西班牙黑毛豬叉燒
地址：尖沙嘴河內道18號
■香港康得思酒店THE PLACE
優惠價：午餐成人$312.8起，晚餐成人$644.3起
服務費：原價加一
推廣期：即日至4月6日
焦點：明閣招牌叉燒及片皮鴨
地址：旺角上海街555號
■香港萬麗海景酒店萬麗咖啡室
優惠價：午餐成人$363.8起；晚餐成人$644.3起
服務費：已包含
推廣期：即日至5月31日（網上預訂）
焦點：磯煮六頭鮑魚、波士頓龍蝦、和牛板腱扒、慢煮和牛尾
地址：灣仔港灣道1號
■香港沙田凱悅酒店咖啡廳
優惠價：周六日及公眾假期下午茶半自助餐，成人$278.8
服務費：已包含
推廣期：即日至4月30日（網上預訂）
焦點：大蝦帶子咯嗲沙律配大廚自家調製雞尾酒醬、澳洲西冷配鵝肝及自家製黑松露醬汁
地址：沙田澤祥街18號
■千禧新世界香港酒店Café East
優惠價：會員買2送1；午餐成人平均$292起，晚餐成人平均$492起
服務費：原價加一
推廣期：即日至4月30日
焦點：冰鎮海鮮、日式醬烤半熟三文魚、吞拿魚他他、日式清酒煮大蜆、壽喜燒、爐端燒、韓式香辣炸雞、部隊鍋