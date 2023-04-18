雜錦意粉混醬 「調色盤」玩味十足

Langoustine tail, lardo di Colonnata, butter cauliflower——以醃製過的豬油膜包裹挪威海螯蝦，結合陸上的油香與海中的鮮味，佐以海螯蝦泡沫和花椰菜黃油，一口優雅鮮甜。（8道菜晚餐菜式）（黃志東攝）

Kuromame A5, caviar, white asparagus——來自日本岡山的A5黑毛和牛，煎得剛剛好，一咬爆汁，油香四射，與Kristal魚子醬和白蘆筍配合，一濃一淡，充分體現簡單就是美。（8道菜晚餐菜式，須另加$380）（黃志東攝）

Zacapa 23YO Rum babà——以特級蘭姆酒和糖漿製成的小糕點，酒香幽幽，與一勺甜忌廉同吃，奶香飄逸卻又不甜不膩。後面的petit four賣相亦可愛：伯爵茶奶油焦糖布甸、草莓泡芙、海鹽焦糖巧克力和檸檬撻，再來一杯espresso，就是一餐完美的句號。（8道菜晚餐菜式）（黃志東攝）

Egg white fusillone, bagna cauda, carabineros——加入蛋白製成的大螺絲粉，厚身彈牙，非常有咬口。廚師以挪威小龍蝦尾作配料，配搭經典的bagna cauda（熱沾醬），甜甜的大蒜和奶油香中，隱隱吃到鯷魚的鹹鮮！（8道菜晚餐菜式）（黃志東攝）

Dover sole, cabbage, prawn, Mediterranean sauce——布列塔尼的野生龍脷片以低溫慢煮後，抹上辣椒、歐芹和明蝦的醬汁，再以翠綠的捲心菜包成卷，魚肉細膩鮮嫩，又食到來自維蘇威火山山麓的鐘擺小櫻桃番茄的天然酸甜氣息，整道菜不止賣相精緻，味道亦清新可人。（8道菜晚餐菜式）（黃志東攝）

Mixed pasta, mixed seafood, mixed jus——擺盤恍如調色盤一般的醬汁碟，配上龍蝦、小龍蝦、紅蝦粒等，玩味十足。大廚教路，將大把以龍蝦汁燴煮過的雜錦意大利麵放到「調色盤」上，猛力撈勻，令黑蒜汁、番茄汁、蛋黃汁等多重味道融和，吃出最豐富的味道。（8道菜晚餐菜式）（黃志東攝）

【明報專訊】港人對意大利菜都絕不陌生，由熱辣辣的薄餅、蛋香煙韌的意大利麵，到輕軟綿滑的tiramisu……都是合家歡美食。話口未完，城中近日又有兩家全新意大利餐廳。中環大館對面的Kontrasto，由先後在多國米芝蓮星級餐廳工作過的意廚投資主理，用料、擺盤、廚藝、環境都無可挑剔；另一家在跑馬地，小酒館格局，主打自家每天鮮製的布袋芝士Burrata，奶香動人，用來配沙律、薄餅或意粉一樣出色，滋味別處難求。

蘇豪半山向來是美食集中地，近日路過大館，見荷李活道開了一家新意大利菜。推開玻璃門，白牆、雲石枱，襯以啡金色的吊燈，輕奢華簡約風，感覺高貴卻不局促。用餐空間不大，只放了5、6張枱，每張都望到開放式廚房，大廚們上碟、擺盤的忙碌，客人都盡收眼底，令等食的過程多添一分期盼。

大廚曾任職多間米芝蓮餐廳

老闆兼主廚Fabiano Palombini來自意大利中部阿布魯佐地區，入行超過35年，曾於多間米芝蓮星店雕琢廚藝——羅馬的3星餐廳La Pergola、比利時的3星餐廳Hof Van Cleve、挪威的2星餐廳Maaemo、紐約的3星餐廳Eleven Madison Park，都是他踏足過的舞台。今次當上老闆更要落足心機，將一身本領放在這6道菜與8道菜的嘗味餐單上。

兩款晚市菜單（午市另有3道菜餐單）都是Palombini的精心傑作，食材來自世界各地：布列塔尼的野生龍脷、挪威的海螯蝦、岡山奈義町的黑毛和牛、阿馬爾菲海岸的檸檬、維蘇威火山麓的鐘擺小櫻桃番茄、里維耶拉的羅勒……全部精挑細選。

至於烹調，也是充滿故事。最令人印象深刻的要數那幾道意大利麵，包括來自那不勒斯百年老店Vicidomini的手工長意大利麵，這所家庭式意粉生產商，只用南意小麥及山泉水製作，產量極低，清爽彈牙，麥香出眾；另一款雜錦意大利麵，則是改良自Palombini家鄉傳統的勞動節日美食。當地人每年5月1日都會相聚，將多款意大利麵煮在一起，齊齊分享。Palombini稍作改良，把螺絲粉、粗管通粉、長通粉、大煙斗粉和鋸齒麵等以龍蝦汁燴煮入味，配上一盤如調色盤般繽紛的水產及醬汁奉客。他建議將意粉大把放到醬汁上，撈勻來吃，百味紛陳，最是美味；但我不捨得毁掉「調色盤」，更想將意粉沾上不同口味醬汁，逐一品嘗，令每條麵都有不同味道。

慢煮龍脷卷 香辣微酸

食物的用心，除了見於麵食，也見於主菜。比如肥美的野生龍脷，Palombini將之切片慢煮，再細心塗上混合辣椒、歐芹和明蝦的醬汁，輕手捲起，外層再裹上翠綠的捲心菜。一啖入口，吃到龍脷的鮮柔質感，又有香辣微酸的地中海風味，精緻在骨子裏。

■Kontrasto

地址：中環荷李活道1至13號華懋荷李活中心地舖

查詢：9685 5922（WhatsApp）

註：只供應嘗味餐單，午市3道菜$480起/位（甜品加$120）；晚市6道菜$1180/位、8道菜$1580/位。另加一，須預訂

文：胡慧敏

編輯：李曉虹

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