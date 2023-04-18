切開重量級「布袋」 香滑芝士傾瀉

白酒煮蜆手工麵配辣豬肉忌廉醬——肥美大蜆與油香的Nduja豬肉腸同煮，加上彈性十足的手工麵，香辣冶味，是Chef Nandito最引以為傲的招牌菜。（$208）（餐廳提供）

流心Burrata芝士車厘茄新鮮羅勒Pinsa——長條形的pinsa是羅馬地區流行的薄餅，比一般pizza厚身一點，發酵時間更長，亦較易消化，質地鬆軟，熱辣辣配合奶香綿綿的自家製流心Burrata芝士、微酸茄醬及羅勒，吃完也不覺飽滯。（$138）（餐廳提供）

【明報專訊】跑馬地的中產氛圍，向來有利個性小店經營，Cielos Café就是其中一間有趣的意式小館子。總廚Chef Nandito來自意大利的廚藝世家，最拿手製作傳統的Burrata布袋芝士。

鮮製Burrata 奶香濃郁

自家製的Burrata，比坊間的更香更嫩滑，且不加防腐劑，雖然保存期只得2日，但奶香濃郁，買回家切開伴番茄，加點海鹽、橄欖油和香醋，就是輕怡美味的前菜。

怕麻煩的話，堂食就更方便。意式番茄手工蛋幼麵配自家製流心Burrata芝士，茄香、蛋香和奶香在嘴巴分庭抗禮，最簡單也最滋味；另一款流心Burrata芝士車厘茄新鮮羅勒Pinsa，以意大利入口的薄餅片焗製，配以流心Burrata、Stracciatella忌廉芝士及番茄醬，就算不加火腿肉類，也不覺寡淡。

羅勒青醬意粉 清鮮芳香

如自認是芝士迷，那不如一次吃個夠，試一試Chef Nandito炮製的500克重量級Burrata（平時每個為140克）。巨型的布袋芝士脹卜卜，先用刀將mozzarella芝士製的外層切開，內裏香滑的忌廉拉絲芝士一瀉如注，奶香滿滿，吃得人心滿意足。除了芝士，店中亦有其他傳統意大利味道：用頂級肉眼扒製作的牛肉他他，加入了意式辣肉腸，鹹香冶味。還有自家製羅勒青醬新鮮扁意粉，以新鮮羅勒、巴馬臣芝士、松子仁、蒜頭和橄欖油製成，吃出一口清新芳香。

■Cielos Café

地址：跑馬地藍塘道4號地下

查詢：2398 7629