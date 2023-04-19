Quicknote：全港最大型威士忌節回歸

【明報專訊】經過3年等待，全港最具規模威士忌盛事將於4月29至30日在海景嘉福洲際酒店回歸。第5屆香港威士忌節比過去4屆更為盛大，活動涵蓋酒店4層空間，包括超過1000款不同特色的威士忌，以及超過40場由各威士忌品牌大使及專家主持的大師課程，與世界頂尖威士忌專家及品牌大使彼此交流品鑑威士忌的心得。

除了較為人熟悉的蘇格蘭及日本威士忌，香港威士忌節2023同時帶來台灣、法國、德國、愛爾蘭、丹麥、瑞典、以色列、英格蘭、印度、美國及荷蘭等不同國家及產區的威士忌品牌。精選課程則包括麥卡倫-Exceptional Single Cask、Johnnie Walker藍牌朦瓶品試、魚子醬×威士忌調配工作坊、日本釀酒廠大師課程、雪利酒大師課程、蘭姆酒大師課程等。

■香港威士忌節2023

日期：4月29至30日（周六、日）

時間：下午1:00至晚上8:00

地點：海景嘉福洲際酒店九龍尖東麼地道70號

網址：www.hkwhiskyfestival.com

購票網址：eshop.icgrandstanford.com/collections/whisky

收費：門票每位$250 （包括威士忌節Glencairn酒杯、掛杯繩及支裝水），代幣每個$30（換酒／食物），大師班$250至$3250元

整理：張曉冬