沙田柚辣醬鮮魷 墨汁薏米 「廚魔」大玩港式老味道

廚魔新搞作——外號「廚魔」的鬼才大廚梁經倫，最愛將藝術及本地元素放到餐桌上，今次以多款香港出產的漁農產品設計出全新farm-to-table的創意菜式，希望更多人認識本地食材的優秀品質。（餐廳提供）

平原三黃雞配羊肚菌及黑皮雞樅菌及二澳農作社白米飯——上枱一刻全場都聞到濃濃香草氣息，賣相絕美，以本地平原三黄雞製成，油多雞味亦濃。雞身以斑蘭、椰汁、南薑等香料醃好焗香，吃出東南亞獨有的清新香味。配雞的菌飯（右）則先以菇菌湯將二澳米煮至七、八成熟，再加入炒香的羊肚菌、黑皮雞樅菌、蟲草花、舞茸等各式菌類，米飯煙韌，菌香雋永。（兩位用，自選3道菜餐單另加$300）（馮凱鍵攝）

本地水耕蔬菜沙律配八珍甜醋及琥珀核桃——用鹽烘焗過的紅菜頭完全去掉草青味，只吃到本身甜甜的味道，最特別是那個用八珍甜醋與3款芥末籽調成的醬汁，七分甜三分酸，非常開胃。（自選3道菜餐單）（馮凱鍵攝）

手工製芝士黑椒長通粉配蜆蚧醬及三黃雞翼（前，自選3道菜餐單）、Thai Collins（後，$128） ——想不到蜆蚧與忌廉、芝士混合後，炮製出如此鹹鮮冶味的意大利粉醬汁，加上炸得香脆的三黄雞翼，滋味無窮。這杯Thai Collins用上港產Two Moons Gin製作，加入慢煮過的檸檬葉和香茅，與蜆蚧的鹹香配合。（馮凱鍵攝）

薑汁意式雪糕燴梨子——九龍醬園的糖薑與桂皮、八角、月桂葉一同用來燴煮啤梨，明明是西式做法，卻又吃出點點東方神韻；配一球維記牛奶雪糕，這道菜將上一代人的零食活化了。（自選3道菜餐單）（馮凱鍵攝）

蝦米油煮新鮮虎蝦配手工製意粉——以蝦米慢火熬煮3日的蝦米油，橙紅通透，一滴入魂，加入以蝦湯煮成的手工意大利粉，已經鮮味無比，再配上手掌般大小的巨型虎蝦，簡直是大滿足。（自選3道菜餐單）（馮凱鍵攝）

照燒魷魚配沙田柚辣醬、大地魚魚乾煮薏米及魷魚汁脆片——本地小鮮魷又爽又嫩，以自家調製的沙田柚辣椒醬配搭來吃，酸甜帶辣，很是討喜；最特別還是墊底的墨汁薏米，用大地魚湯熬煮，加入墨汁，一粒粒透黑發亮，外形如同小珍珠，吃下去比意大利飯更有咬口。（自選3道菜餐單）（馮凱鍵攝）

【明報專訊】向來諗頭多多的「廚魔」梁經倫（Alvin），繼早前聯乘富豪「御廚」富哥（鄭錦富）大玩新派粵菜後，最近又將原來Bo Innovation灣仔舊址改為全新餐廳，取名Cafe Bau。Bau是取自Bauhinia，來自洋紫荊的學名，顧名思義，打正本地旗號，以本地食材走farm-to-table的概念，配上西式烹調手法，煮出華洋匯集風味，當中不少配搭更是坊間少見，令人期待。

光聽Cafe Bau這名字，可能以為又有新咖啡店；誰知卻是廚魔梁經倫的全新企劃。一入門口，就看到一堵掛滿香港插畫和照片的特色牆，全是小城古今風景：老匯豐銀行、熱狗巴士、五光十色的彌敦道霓虹招牌……彷彿引領客人走進這漁港輝煌的歷史中。來到偌大的用餐區，一室深啡色皮椅，配短紗簾、圓形燭台吊燈，裝修佈置又有幾分英倫風尚。你以為賣的是西餐，其實是廚魔精挑本地食材、醬料而研發的創意菜，味道只此一家。

八珍甜醋芥末籽混合醬汁

開業初暫時只供應晚市，不設散點，可自選3道菜又或試試包含多款招牌菜的8道菜嘗味菜單。記者試食幾款自選3道菜式，率先上場的沙律擺盤很好看，以紅菜頭片、粟米及沙律菜鋪成花環狀，將八珍甜醋與3款芥末籽調成的醬汁混合，醋香四溢，中西合璧，甜中帶酸，先打開胃口。近日天氣濕重，大廚可能想進一步激起食慾，再來照燒魷魚配沙田柚辣醬，進一步喚醒味蕾。精選本地新鮮小鮮魷，再以沙田柚肉混入魚露、番茄、辣椒醬，鹹甜鮮酸，味道清晰分明，很是醒神。最特別是墊底的「小黑珍珠」，原來是薏米，用大地魚濃湯煮過再掃上墨汁，粒粒飽滿亮澤，吃起來比意大利飯更有咬口，更有嚼勁，完全是意料之外的美味。

糖薑燴梨配雪糕球 味道富層次

這餐單確有不少令人驚喜的神來之筆。比如是鹹鮮味極重的蜆蚧，配合忌廉、巴馬臣芝士、檸檬汁炮製成意大利粉的醬料，竟然非常搭配，細啖還吃到兩粒小蜆肉，更添鮮美；又例如花3日將蝦米煉成的蝦米油，用來配虎蝦意粉，蝦味之濃郁令人喜出望外。就連甜品也不例外，以上一輩愛吃的零嘴——九龍醬園糖薑來燴煮荷蘭啤梨，糖薑辣性溫和，比西式用紅酒來煮梨子，味道更有層次。再加上一球用維記牛奶炮製的雪糕，奶香滿滿，令薑汁梨的口感更潤滑柔美，吃得人滿心歡喜。

■Cafe Bau

地址：灣仔莊士敦道60號J Residence 1樓平台8號舖

查詢：2126 7212

註：現供應兩款餐單，自選3道菜$650/位，8道菜嘗味菜單$998/位，另加一；須預訂，周日休息

文：胡慧敏

編輯：梁小玲

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