咖啡渣乾式熟成西冷 香味獨特

牛肉他他拌魚子醬——在矜貴魚子醬的點綴下，佐以鹽漬蛋黃、韓國香梨、松子仁及法式長條麵包多士一同享用，手切牛肉粒很有咬口，沒有大量調味，更能吃到肉香。（$208）（朱安妮攝）

美國20日咖啡渣乾式熟成西冷牛扒——主廚自創的熟成方式，將西冷埋在加入5種香料、4種香草的咖啡渣內，放入熟成櫃約20日，牛扒洗淨再炭燒，肉中帶有淡淡咖啡的獨特香氣，配上專門調製的咖啡肉汁，是坊間很少見的做法。（$498／240g）（朱安妮攝）

【明報專訊】香港餐廳不止在菜式烹調和配搭上發揮創意，就連處理食材也費盡心思，希望帶給客人驚喜。好像剛在香港銅鑼灣皇冠假日酒店1樓新開張的扒房Carver，主廚王國輝就想出將西冷牛扒放到咖啡渣內熟成。事緣主廚本身很喜歡飲咖啡，眼見餐廳每天生產大量咖啡渣，而且是來自意大利品牌Lavazza，靈機一觸，將咖啡與牛扒結合。

他將5種香料、4種香草與咖啡渣混合，然後將美國西冷埋在其中，放進熟成櫃。20日後，咖啡渣的味道全部吸入肉扒之中，取出洗淨快烤，將肉汁鎖死；配上加入咖啡煮成的肉汁，牛肉滑潤脂香。細味一下，果然帶有一種獨特的香氣，比普通牛扒多一番風味。

乾式熟成1個半月 牛扒帶發酵香

店中主打一系列自家熟成牛扒，來自美國、日本等地。比如1公斤的美國上等腰肉（porterhouse），先存放在溫度4℃至8℃、濕度70％的熟成櫃約1個半月，務求令肉扒表層水分蒸發，形成風乾般的硬殼保護來鎖緊水分，增加發酵的風味。試吃一口，果然肉香軟嫩，還帶點點藍芝士般的發酵風味，很是獨特。大廚還特地製作了4款醬汁配牛扒，肉味最濃的牛肉汁，是牛魔王最愛；還有菌香滿滿的黑松露汁，酒香又冶味的干邑黑椒汁，以及用蛋黃、香草醋、牛油煮成的賓利士汁，總有一款合口味。

■Carver

地址：銅鑼灣禮頓道8號香港銅鑼灣皇冠假日酒店1樓

查詢：5978 5971

註：另加一