廚房說書人：從中大canteen說到「鹿鳴廳」

【明報專訊】很多人都說在香港中文大學教書/學習幸福，因這裏有很多飯堂，師生不愁找不到「啱心水」地方吃飯。不錯，中大有9間書院，每間大致上都有自己的student canteen和staff canteen，再加上大學本部的餐廳，以及各個小食亭和coffee corner，加起來有20、30間之多。

在校長官邸「漢園」宴客

若問哪家最好吃？疫情前，祟基、和聲、新亞3間書院的staff canteen都好吃，但疫下3年，改上網課，校園生活停頓，canteen紛紛挺不住要關門，即使如今復常，已經物是人非，大體上，崇基教職員聯誼會會所餐廳（吃中菜），以及商學院大樓（鄭裕彤樓）的The Stage（吃西餐），食物還可以，不會太失禮客人。

那麼，若然大學校長要宴客呢？答案是通常會揀在校長官邸「漢園」，請廚師到會。多年前，政治氣氛較為緩和，每年我都會幫中大邀請特首、司長等貴賓到大學演講，演講完後，校長往往便是在官邸宴客，因要當陪客，所以我也有幸在那裏吃過幾次飯。

至於大學其他高層，則會在大學本部的「見龍閣」宴客，那是個特設貴賓廳，裝修尚算可以，就在大學本部canteen旁邊，由後者廚房負責供應菜餚。

但近年情况有變，見龍閣被荒廢，起初是因為鄰近學生組織會址，怕遇上學生向貴賓（如特首和司長）抗議示威尷尬，且很易被抗議者堵塞出口，那貴賓就走也走不得。此外，近年因疫情關係，大學本部canteen結業關門，因此亦沒有廚房供應飯菜；尤其是後來中大山腳起了Hyatt酒店（香港沙田凱悅酒店），那裏飯菜自然比大學canteen好吃，大學要宴請貴客，都索性搬去Hyatt，省得乾手淨腳。

以《詩經》篇章為筵席冠名

校園內的教職員餐廳，往往也改了好聽的名字，如前述「見龍閣」，又或者聯合書院的「聚賢軒」，但我就認為稍嫌俗氣，反而改得最好的，我認為是以往大學本部的「鹿鳴廳」（今已關門）。

為何會叫「鹿鳴廳」？原來有段典故。古時，人們常以《詩經》篇章來為筵席冠名，例如《鹿鳴》、《湛露》、《常棣》等。讀者或會問，《詩經》又不是「食經」，兩者硬扯上關係，是否有點「九唔搭八」？非也，古人附庸風雅，而這些《詩經》篇章中又有提及宴客情况，拿來冠名，正好為筵席更添優雅。

例如《湛露》中有云：「湛湛露斯，匪陽不晞。厭厭夜飲，不醉無歸。」因此，在宴客時奏起《湛露》這樂歌，便顯示好客，以及不醉無歸之意。又例如《常棣》：「常棣之華，鄂不韡韡。凡今之人，莫如兄弟。」宴客時奏起《湛露》，便能彰顯兄弟之情。逐漸，「湛露」和「常棣」也被用來為筵席冠名。

至於《鹿鳴》，篇中則有以下幾句：「呦呦鹿鳴，食野之蘋。我有嘉賓，鼓瑟吹笙。」在西周朝代，天子宴客時，也會吹奏起《鹿鳴》這樂歌，因為鹿是一種溫馴、善良、合群的動物，當覓得食物時，每每呦呦鳴聲，邀眾同來共嘗。因此，宴客時，亦以此寓意。中大先輩把宴客地方命名為「鹿鳴廳」，正顯示出他們深厚的古文修為和人文底蘊。●

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文：蔡子強​（隔周刊出）