荔枝窩咖啡底蘊似梅乾 配客家茶粿提升風味

上左起：日曬咖啡豆、蜜處理咖啡豆；下左起：水洗咖啡豆和咖啡生豆。（黃志東攝）

手冲咖啡--導賞部分中，最讓參加者雀躍的自然是由駐場咖啡後製師Katie即場手冲3款咖啡，搭配當地名物客家茶粿。每次供應茶粿和咖啡款式不同，會按收成等因素決定，採訪當日品嘗的咖啡品種為日曬Yellow Catimor，以及厭氧發酵的Bourbon及本地Arabica。（黃志東攝）

【明報專訊】說起tasting menu，自然令人聯想起高級餐廳的嘗味菜單，尤其以wine pairing（美酒佳餚配對），愈來愈為人熟悉，不過飲食配對又豈非酒品專利。近年外國開始流行以咖啡或茶為主的嘗味菜單，連位處山旮旯的荔枝窩咖啡園亦加入咖啡嘗味菜單行列，以當地種植的咖啡配搭客家茶粿，為味蕾帶來全新體驗。

近年荔枝窩吸引不少團體在當地推行永續耕種，以及其他生態保育活動。香港大學永續農業實驗農場正是其中進駐的團體，近來他們推出「1.5小時荔枝窩咖啡導．嚐遊」；活動負責人之一、咖啡後製師戚曉麗（Katie）分享，復耕後的荔枝窩於2015年起開始種植咖啡，現時種植約10多個品種，惟產量稀少，暫時只夠供應當地小量食肆，為了讓更多市民一嘗荔枝窩咖啡，同時亦加深了解本地咖啡種植和後製情况，他們特別舉辦導賞體驗活動，讓大家認識本地出產的咖啡。

種約500棵咖啡樹 逾10品種

參加者先到荔枝窩的小瀛故事館集合，經簡單導賞，了解荔枝窩村歷史及復耕情况，再轉至香港大學永續農業實驗農場的咖啡園，近距離觀察和認識本地種植咖啡的生長過程。現時園內種植了約500棵咖啡樹，品種有10多個，包括最早種植的本地Arabica、現時大熱的巴拿馬Geisha和產量較穩定的Bourbon等。在咖啡園內，咖啡樹均在大樹蔭下成長，原因是咖啡「怕曬」，Katie解釋：「2015年開墾這個農場時，不想剷晒（原有的）森林，刻意保留一些大樹，那時便思考有沒有植物可以在大樹底下做到生產，所以想找一些林蔭的農作物，咖啡是其中之一。」一棵咖啡樹由發芽到長至果實階段約3年，但首年的果實不要，要待翌年才真正採收果實，即園內的咖啡由發芽至採收起碼花上4年時間，之後每年一造，收成期約3個月。收成後生豆要經過後製，包括日曬、水洗、蜜處理、厭氧發酵（anaerobic fermentation）等，再經烘焙，從發芽到成為一杯咖啡，起碼要4年多，而每棵咖啡樹壽命約12年。

糕板帶發酵微酸 與果酸咖啡合襯

接着當然要親身體驗一下本地種植的荔枝窩咖啡與當地名物客家茶粿如何搭配。Katie表示，咖啡配茶粿不是為了搞噱頭，而是希望宣揚荔枝窩村的客家飲食文化，亦令咖啡迷了解如此配搭，可提升咖啡風味。她先取出樣本如日曬咖啡豆、水洗咖啡豆、咖啡生豆、咖啡果皮、蜜處理咖啡豆、咖啡乾燥花等，以介紹咖啡的後製工序。而駐場咖啡師亦即席選取當造的3款咖啡豆的手磨粉末冲泡。記者試飲日曬Yellow Catimor及以厭氧發酵的Bourbon和本地Arabica，並配上糕板和眉豆味茶粿。3款咖啡均屬中淺度烘焙，Yellow Catimor富果仁風味，帶少許朱古力味道；Bourbon咖啡味平衡，富水果味，餘韻帶人參甘甜；而本地Arabica入口較像茶，經厭氧發酵後，更增添熱帶水果風味。

至於搭配的食物客家糕板，味道似白糖糕，帶發酵微酸，配果酸風味強、經厭氧發酵後的咖啡，更合襯。眉豆味茶粿少鹹，配帶酸味乾果香的咖啡果皮茶，或其他日曬咖啡，酸味得宜，「因為普遍荔枝窩咖啡的底蘊似梅乾、有乾果的酸味」。嘗味活動完結後可繼續遊覽村莊，或在提供荔枝窩咖啡的食肆購買咖啡。不過數量有限，能否入手就看緣分了。

Katie透露6月將推出加長版的「荔枝窩村樂．啡‧嚐‧遊」 ，除了有荔枝窩村簡單導賞、參觀咖啡園，另新增以咖啡果皮茶配客家便當的賞味午餐，並包來回船票及送贈一套荔枝窩咖啡掛耳包及果皮茶。雖然前往山旮旯的荔枝窩的確有點遠，但有機會一嘗本地種植的荔枝窩咖啡，配搭獨有的客家飲食文化，讓我們可以更深刻認識荔枝窩這個地方，實在難得。●

1.5小時「荔枝窩咖啡導‧嚐遊 」

日期：5月13日（周六）；每月不定期舉行

時間：上午11:00至下午12:30

費用：$298/位，2人同行95折優惠

名額：每團20人

報名：官方IG預約，或上午10:30起在荔枝窩村小瀛故事館前報名

查詢：IG@villagecoffee.hk

註：參加者自行前往荔枝窩集合，交通方法參考：bit.ly/3oI04tg

荔枝窩村樂‧啡‧嚐‧遊

日期：稍後公布（每月不定期舉行）

時間：上午9:00至下午5:00

費用：$820/位，2人同行95折優惠；4人或以上可包團，享95折優惠（包來回船票）

報名及查詢：IG@villagecoffee.hk

註：於馬料水碼頭集合及解散

文：陳麗斯

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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