新派茶室 多樣化冲泡展現茶韻味

【明報專訊】西營盤人氣茶室Plantation by Teakha茶莊最近裝修完畢重開，並改名為半坡茶莊Plantation Tea Bar。新裝潢偏向摩登日系新派茶室風格，設有一張約12個座位的長雲石製吧枱及榻榻米專區，提供超過20款茶餐單，同時帶來品茶tasting menu和茶雞尾酒等新概念。

創辦人Nana Chan感到市場上多數茶室都以傳統方法泡茶、茗茶，「我覺得是時候要一些新衝擊，帶出茶有很多不同飲法和表現手法」。她到過東京櫻井焙茶研究所，這家茶室曾被CNN盛讚為東京最極致的茗茶體驗茶室，「它用很多不同手法去呈現『茶』這件事，這正是我想做的。它有茶的cocktail，亦有講求experience的tasting menu，當時有一款玉露，先以傳統方式冲泡，之後加入柚子元素變成另一種飲品」。Nana受到啟發，因此新的茶莊主打tasting menu，名為「茶宴」，品茗時間全長約90分鐘，每季按時令元素轉換主題。每張茶單試3款茶，先試3款冷泡茶，認識其原味後，再以其他多樣化手法冲泡。由於每次茶單選用不同茶種，因此價錢會有不同。

茶莊首個茶宴以「台灣烏龍‧春茶宴」為主題，主打Nana的家鄉茶品——台灣烏龍茶，當中挑選了阿里山高山烏龍、桂花烏龍及紅烏龍。先依次品嘗上述烏龍的冷泡茶，感受茶味由清至濃的變化。接着以傳統熱泡方式冲泡的阿里山高山烏龍，搭配酥香的葡式杏仁餅，突顯茶體的潤澤感。第3道是將桂花烏龍弄成氣泡茶，比冷泡茶多了剔透的清爽感，搭配手工台灣愛玉配桂花蜜、梨粒，增加茶味中的爽甜。而第4道是將紅烏龍茶葉、可可殼和烤大麥混合，用熱水浸泡，讓茶體變得複雜，搭配台灣福灣朱古力的70%台灣一號屏東朱古力。現場茶藝師Yannie教路，將朱古力含於口腔中待其融化，再呷一口茶，即時提升茶的果仁和朱古力香！此茶宴供應至6月尾。而今個月亦會新推出「西湖龍井‧春茶宴」（$580/位）。●

半坡茶莊Plantation Tea Bar

地址：西營盤保德街18號

查詢：IG @plantation_hk

註：逢周一、二休息；另加一

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