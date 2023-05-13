北非料理施香料魔法 蟹肉魚湯酸香

Pickled Mussels--源自西班牙的菜式，將新鮮青口以醋和茴香醃漬，讓醋的清酸提升青口的鮮味，配以burgul小麥同吃，細嫩的青口與口感粗糙的小麥形成強烈對比，非常特別。（$120）（餐廳提供）

Merguez--北非流行的香腸，將羊肉灌入腸衣，加上不同香料，燒出來的香腸，一咬爆汁，無論是單獨吃，還是配麵包，肉香出眾，羊癡必試。（$160）（餐廳提供）

Baby Cuttlefish--香烤墨魚本身已很彈牙，塗上突尼西亞出名的哈里薩辣醬（harissa），味道馬上變得不一樣。以紅椒辣、蒜泥打成的辣椒，香而不辣，令墨魚更加冶味，最適合下酒。（$180）（餐廳提供）

Spanner Crab--傳統的北非魚湯，以大量番茄和香料煮成，酸香鮮美。為了進一步提升美味，特地加入貴妃蟹，鮮甜的蟹肉，令湯頭味道更香濃，令人胃口大開。（$220）（餐廳提供）

【明報專訊】都說卑利街是城中老饕的hidden gems，往山上走，在距離Uncle Miguel不到2分鐘的路程，又開了一家全新餐廳，主打北非馬格里布（Maghreb）一帶的料理，取名FRANCIS west。名字挺熟口熟面？不就是灣仔中東菜FRANCIS的姊妹店，新店在北非菜的基礎上加入摩登中東的元素，整體更迎合本地口味。

北非菜，多陌生的概念！其實北非馬格里布地區是指阿爾及利亞、突尼西亞、利比亞、摩洛哥等國家，擁有古老又豐富的烹飪文化遺產，食物既有非洲特色，又因地理及宗教緣故，融入了地中海及阿拉伯色彩，擅長用各式香料提味，也講究如何突出煙熏香氣。

廚師發辦 一次過吃盡多國美食

菜牌上每一道菜，都是精挑細選出來，比如突尼西亞香烤蔬菜沙律（Mashwiya）、摩洛哥石板烘焙薄餅麵包（Stone Baked Frena）、貴妃蟹配辣魚湯（Spanner Crab with Chraime），以及北非人最喜愛吃的手工羊肉香腸（Lamb Merguez）等。不會選菜，別愁，可以試試總廚Asher Goldstein的廚師發辦餐單，將多國美食精髓囊括其中，令人一次過吃盡北非精華。自古美食配美酒，侍酒師Simone Sammuri特地從地中海沿岸精心挑選多款佳釀，打造充滿新鮮感的酒單。除了來自歷史悠久的酒莊，同時亦包含新興、由年輕釀酒師釀製的「低干預」天然酒，即釀製時盡量或完全不使用化學或任何干預技術。餐廳更為部分酒單提供375毫升分量，讓客人有機會淺嘗多款，非常貼心。●

FRANCIS west

地址：中環卑利街42 & 44號中發大廈地下

訂位網址：bit.ly/3pwm3UE

註：價錢另加一

[飲食]