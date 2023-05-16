新派滬菜少油少鹽少糖 酸甜松鼠桂魚昂首翹尾

樟茶鴨--米鴨以薑葱鹽醃1晚，汆水後，以茶熏足1小時，與丁香、桂皮、八角等蒸1小時，再炸香去骨留肉，吃時伴以自家製的蝴蝶包，鴨肉帶淡淡煙熏香，皮脆肉嫩。（$328/半份）（黃志東攝）

桂花蜜汁火方--用上36個月金華火腿的中方位置，以冰糖水浸走鹹鮮味，並讓火腿吸滿甜香。上碟時加入乾濕桂花製成的蜜汁，吃時將火方及腐皮夾在自製饅頭中，層次豐富。（$78/件，2件起）（黃志東攝）

花膠小籠包--鮮肉小籠包已經鮮美多汁，升級版的花膠小籠包加入了花膠，讓肉汁帶骨膠原的黏口感，肉餡更混入花膠絲，偶然吃到爽彈口感。（$48/隻）（黃志東攝）

松鼠桂魚--酸酸甜甜的松鼠桂魚（左，$688），用上1斤半重的桂花魚，去骨𠝹花後上粉，炸至昂首翹尾的形態，醬汁酸甜中帶層次，襯托出魚鮮。海皇酸辣湯（右前，$148/位）有花膠絲、海參絲、河蝦仁等，加上荔枝醋點綴，讓酸味添上果香。圖右後為鮮花椒香拌海參（$238）。（黃志東攝）

【明報專訊】本地上海菜往往結合淮揚、江蘇、寧波各地所長，以濃油赤醬、醇厚鮮美為賣點。近年上海菜迎合健康之道，趨向淡雅亦見精緻。在中環核心區商廈的45樓新開業的上海菜餐廳，格局開揚，裝潢精緻，可飽覽大都會景色，加上餐廳主廚堅持在老派滬菜中求變，強調少油少鹽少糖，以食材鮮味帶出菜式原味，是商務午餐的體面之選。

位於中環置地廣場告羅士打大廈頂層，前身是banker聚腳地的香港銀行家會所，最近變身為擁有5間食肆的Forty-Five，當中最先登場的是主打精緻上海菜的「嘗申滙」。餐廳名字有匯聚品嘗之意，而申字則是古時上海的名稱，結合後便有聚在一起品嘗上海美食的意思。

往餐廳先乘搭電梯到43樓，眼前是鋪上祖母綠地氈配深色木系家具的接待處，拾級而上便是餐廳入口。餐廳裝潢帶着清新雅致的摩登感覺，米白配琥珀色調、訂製的櫻桃木U形梳化、無錫工匠手工製作的刺繡牆紙、桌上的瑪瑙轉盤，每個細節也盡顯高雅精緻，加上窗外中環商業區景色及維港景致，感覺開揚寫意，若碰上天朗氣清，景色絕佳。

餐廳主廚是32歲的陳天龍，年紀輕輕卻有17年入廚經驗，19歲時已經在上海菜餐廳「留園雅敘」擔任要職，後來轉至上海總會磨練廚藝，之後成為「蘇浙滙」的主廚，掌廚7年期間帶領餐廳獲得米芝蓮1星殊榮，可見他擁有相當紮實的滬菜根底。

冷盤選擇多 麻辣海參開胃

為迎合健康飲食潮流，陳天龍刻意在菜式上減少油糖鹽分量，以食材本身的鮮味保持上海菜的風格，部分菜式更在傳統基礎上添加現代感或矜貴元素，盡量做到新派而不忘本的味道，讓菜式更賞心悅目。

吃上海菜講究點菜的先後次序，先吃冷盤，接着是熱葷、主菜、包點。店中冷盤款式選擇多，有香脆的梁溪脆鱔、鮮甜的上海熏魚等；還有陳天龍推介的鮮花椒香拌海參，這道菜用上日本冲子參，處理後切成薄片，保留軟滑爽彈的特點，配上自製麻辣醬、鮮花椒等，帶淡淡的麻辣勁，而底部的萵筍片盡吸麻辣汁的精華，冶味爽口，是一道不錯的開胃前菜。

蝦仁爽嫩竅門——啤水90分鐘

一直喜愛甜豆河蝦仁這道菜式，要做到不油不膩，蝦仁爽口，陳天龍指啤水工序不可缺。他將新鮮河蝦剝殼後，先啤水最少90分鐘，讓蝦身脹大，然後與甜豆一同炒香，清脆香甜的甜豆配上爽嫩鮮甜的蝦仁，他強調稍鹹稍淡也會影響蝦的清甜度。

上海菜有很多經典名菜，相傳曾獲乾隆讚賞的松鼠魚便是其一。此魚因其外形如松鼠而得名，魚身紋理要做得均勻，便要不斷練習，陳天龍指自己花上3年時間才將魚肉𠝹得完美，而油溫亦要控制得宜，才能做出昂首翹尾的松鼠造型。店中的松鼠魚客人可選東星斑、紅瓜子、老鼠斑等，他本人較鍾情魚味較濃、肉質結實的桂花，大約1斤半重便合適，太細條感覺寒酸，太大條肉質較「嚡」。此道菜做法較繁複，先將魚去骨𠝹花後上粉，將身與尾炸香，然後才炸魚頭，炸時要兼顧形態。炸好後澆上以茄汁、白醋、檸檬、糖等煮成的醬汁，酸甜中帶層次，沒有嗆喉感。魚身粉漿厚薄適中，外層鬆脆，魚肉細嫩無比，而酸甜汁更加入了甜豆、蝦仁、松子等，增添貴氣，亦豐富口感。

21摺花膠小籠包 一咬爆汁

餐廳除了有傳統鮮肉小籠包，還有花膠小籠包，讓小巧包點更顯貴氣。肉餡是脢頭肉加入花膠，豬皮凍則加入花膠熬煮，添加骨膠原的黏黏口感！小籠包頂部呈完美的21摺，緊緊包裹餡料及肉汁。用筷子夾起小籠包頂部，皮身未見太剔透，入口卻厚薄適中，香軟帶麵粉香，而且與餡料比例剛好，咬開就流出濃郁鮮美的肉汁！吃時蘸點鎮江醋和薑絲，以酸味減輕肉膩感，亦可吊出鮮香，層次更豐富。●

嘗申滙

地址：中環置地廣場告羅士打大廈頂層45樓

查詢：2155 4141

註：價錢另加一

文：古月淇

美術：陳瑞麟

編輯：梁小玲

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