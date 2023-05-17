不乏年輕飲家與品牌 威士忌盛會 新面孔新氣象

秩父ウイスキー祭——筆者早前參觀了這個日本偏遠地區的酒展（距東京2小時車程），也吸引了不少海外的客人參與，門票開售不久已被搶光，不單令當地的一些新酒廠有機會和大家碰面，甚至在那幾天帶旺了整個城市的旅遊，熱鬧得很。（Tony Leung攝）

本地限定私人包桶——香港的酒類專門店和威士忌酒吧漸漸多了整桶從蘇格蘭及其他國家買下來推出的客製化作品，像這瓶Glen Moray 2007，就是幾家本地威士忌酒吧的聯合選桶，以香港主題作為酒標。（Tony Leung攝）

Hong Kong Whisky Festival——海景嘉福洲際酒店主辦的威士忌節剛於上月底舉行，人山人海以外，比過往幾屆多了不少品牌大師班，也有特地為活動選來一瓶Secret Speyside，吸引不少剛接觸威士忌的飲家。（Tony Leung攝）

真正發燒友聚會——大家可能以為參加酒展就像去派對chill一晚，但在這些威士忌展中，無論是各單位介紹的仔細程度或是酒友們認真了解作品的專注度，一點也不兒戲。（WhiskyNow!提供）

特色作品逐漸流行——與過往以大品牌主導的局面不一樣，不單是在威士忌展當中發現有所轉變，在酒吧和專門店中也是更多飲家開始留意一些舊酒或是獨立裝瓶，因為得到他們的支持，威士忌的選擇在這些年變得愈發多元化。（WhiskyNow!提供）

WhiskyNow!——已步入第3屆的WhiskyNow!今年無論入場人次或是營業額都比以往近乎倍增，甚至沒特別宣傳底下也吸引了不少外地觀眾，算是步入比較頂尖酒展的行列。即使主打是Old & Rare的作品，也可以看得出愈來愈多酒友在選酒方面比以往更有要求，有部分入場人士更早已列印了大會酒單，然後逐個攤位去找心頭好。（WhiskyNow!提供）

【明報專訊】過往因為疫情關係，不單本地在聚會人數以及酒吧禁令的限制使得威士忌酒友有很長一段時間沒見面，就連海外很多酒類展覽亦停擺了數屆。隨着這半年逐步放寬，我也出席了數個不同的酒展，大家的酒癮「餓」了很久，再次見面發現了一些有趣的新氣象。

在剛剛3月中的WhiskyNow!，以及4月底的Hong Kong Whisky Festival中，難得重新見到這麼多的威士忌愛好者共聚一堂，不單品嘗美酒，也認真了解不同作品的特色，感覺和疫情之前有很大分別。

吸引年輕酒友入場

終於能夠脫下口罩面對面相見固然會是原因之一，但入場人次的增加幅度明顯反映更多人有興趣在威士忌方面下工夫。以往過千人出席的本地威士忌展是難以想像的一件事，始終在香港葡萄酒一直更為流行，但今年兩個活動的門票在開展前一星期左右已經售罄；其次是看到很多酒友都是較年輕的一群，或許早些年大家都是因為日本威士忌的熱潮才對這種烈酒略為留意，但慢慢大家都似乎了解到威士忌是一個值得品嘗的酒類。

多近年成立參展單位

而更令人驚喜的是連參展單位也有不少是在這兩三年間才剛剛成立：例如The Malt Things之類的網店、Gommone Whisky Shop這些威士忌專門店，或是Abyss等新生的威士忌酒吧，甚至還有一班由部分已移民海外酒友成立的香港獨立裝瓶品牌Whisky Concerto也特地參加這些展覽，更不用說多不勝數的發燒友群組，他們還有自己的私人包桶。這些都見證本地威士忌界一步一步逐漸成長。

另外還有世界各地新酒廠的誕生，像我剛剛說日本威士忌的流行讓更多人關注威士忌，但更多酒類集團看到了當中的潛力，像澳洲的Starward，或是日本的嘉之助和厚岸等，都是一些新成立的蒸餾廠，但已經致力在香港推廣自己的品牌，有興趣的朋友不妨留意其他國家的出品。

多元口味豐儉由人

展覽時近千款酒當然不能夠喝得完，同一天的酒展單杯價格跨度也是十分之大，從最低一些較新的作品20元左右，到最貴一些拍賣行都難以找到的稀有款式8000元一杯的都有，可能你會以為大家都會衝着便宜的去，但事實上兩者都會有人品嘗，純粹豐儉由人。大家挑選時，可能會涉獵到近期在其他酒友口中比較流行的品牌、評分比較突出的某些款式、幾十年前出品的舊作、一些聞所未聞的新酒廠作品，或是自己喜歡的酒廠跟其他獨立裝瓶廠的不同之處，甚至還有同一款作品在不同年代的對比。

這也讓人發現飲家們開始熱中於接觸更多不同類型的作品、了解背後的故事以至製作過程，選擇也不止常規款式，明顯看得出有部分人是懂酒的，清楚自己要找什麼，而很有目的地嘗試。可見在業界同行的努力下，連飲家都變得愈來愈嘴刁了。

其實也不單是香港，在日本、台灣以至中國大陸各地，也漸漸多了一些自己的酒展，在商業化以外，也加入了很多獨立單位參與，慢慢追上其他歐洲知名酒展的盛况，可見是接下來的大趨勢。下半年應該不少酒友都在計劃不同旅程吧，如果碰巧遇到記得打個招呼。

■Tony Leung

fb專頁「如果我們的語言是威士忌」版主，專欄作家，一個醉多過醒的酒徒。為了有更多機會嘗試不同佳釀，近年用盡辦法令更多人鍾意威士忌。

文：Tony Leung

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵：feature@mingpao.com