廚房說書人：英王登基宴吃什麼？

【明報專訊】新君登基,自然想做到舉國歡騰,與眾同樂。所謂「民以食為天」,慶祝自然少不了飲飲食食,就連出名對吃不講究的英國也不例外。70年前,英女王伊利沙伯二世加冕,創出一道名菜「加冕雞」(Coronation Chicken),供大家邊吃邊慶祝,那麼,今次查理斯三世加冕,又有什麼主題食品呢﹖答案是「加冕批」(Coronation Quiche)。

查理斯三世加冕 主題食品「加冕批」

話說,1953年英女王加冕(她在繼位後1年才舉行加冕典禮),適逢戰後物資依然短缺,為了節儉,廚師創出加冕雞這道簡單菜式,把雞肉切粒煮熟,再加淡咖喱粉及其他香料和調味品,再混入蛋黃醬,便告完成。咖喱與香料讓人想起印度,從而憶起「日不落國」殖民地遍佈全球的美好時光。

查理斯提倡儉樸,夫婦倆愛吃蔬果,尤其是有機和自家農場種出來的,被稱為「綠色英王」(Green King)。這款加冕批,由他夫婦親自挑選,餡料可含肉類,有菠菜、蠶豆、龍蒿,再以蛋汁混合,可熱食或凍食,延續了加冕雞那簡單、便宜的原則,又符合查理斯環保和素食的宗旨。

反映近年英國人素食潮流

加冕批等食物是供應給普通來賓,但如果你是國賓,出席的當然不會是一般慶祝派對,而是冠蓋雲集、衣香鬢影的國宴,那麼又有什麼吃呢?答案是共有4道菜,分別是茄子、羊架、玉米餅,以及乳脂蛋糕杯。

第1道菜是茄子,名為Coronation Aubergine(圖),那是英國BBC電視名廚,孟加拉裔的Nadiya Hussain所創。有分析指這道菜有三重深意,首先它啟發自孟加拉菜,同樣突出了「日不落國」殖民地遍佈全球這歷史;其次醬汁以咖喱粉加入酸奶來做,那是向當年的加冕雞傳承和致敬;最後,當年女王登基宴以肉食為主,為反映近年英國人的素食潮流,遂決定把茄子獨立成為一道菜式,而非side dish。

第2道菜是羊架,名為Coronation Roast Rack of Lamb,由華裔名廚譚榮輝所創。英國國宴和王室宴會的主菜通常是羊肉,今次也不例外,但卻在醃料上加入了亞洲特色,如使用了生抽、老抽、麻油、芝麻。第3道菜是炸玉米餅Prawn Tacos with Pineapple Salsa,由英國名廚Gregg Wallace設計。Taco當然是墨西哥菜,而Salsa也是著名的墨西哥蔬果做醬料,而今次Taco以蝦仁作為餡料。最後一道菜是甜品Strawberry and Ginger Trifle,那是英國名廚Adam Handling創作,是士多啤梨啫喱乳脂蛋糕杯,是傳統英式甜品。

4道菜有葷有素,有英國、亞洲、孟加拉、墨西哥特色;4個廚師有男有女,有英裔、華裔、孟加拉裔,既彰顯多元文化,亦傳承傳統,也符合當今政治正確潮流,這就是英國王室四平八穩之心思。●

