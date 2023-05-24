廚房說書人：英王登基宴吃什麼？

【明報專訊】新君登基，自然想做到舉國歡騰，與眾同樂。所謂「民以食為天」，慶祝自然少不了飲飲食食，就連出名對吃不講究的英國也不例外。70年前，英女王伊利沙伯二世加冕，創出一道名菜「加冕雞」（Coronation Chicken），供大家邊吃邊慶祝，那麼，今次查理斯三世加冕，又有什麼主題食品呢﹖答案是「加冕批」（Coronation Quiche）。

查理斯三世加冕 主題食品「加冕批」

話說，1953年英女王加冕（她在繼位後1年才舉行加冕典禮），適逢戰後物資依然短缺，為了節儉，廚師創出加冕雞這道簡單菜式，把雞肉切粒煮熟，再加淡咖喱粉及其他香料和調味品，再混入蛋黃醬，便告完成。咖喱與香料讓人想起印度，從而憶起「日不落國」殖民地遍佈全球的美好時光。

查理斯提倡儉樸，夫婦倆愛吃蔬果，尤其是有機和自家農場種出來的，被稱為「綠色英王」（Green King）。這款加冕批，由他夫婦親自挑選，餡料可含肉類，有菠菜、蠶豆、龍蒿，再以蛋汁混合，可熱食或凍食，延續了加冕雞那簡單、便宜的原則，又符合查理斯環保和素食的宗旨。

反映近年英國人素食潮流

加冕批等食物是供應給普通來賓，但如果你是國賓，出席的當然不會是一般慶祝派對，而是冠蓋雲集、衣香鬢影的國宴，那麼又有什麼吃呢？答案是共有4道菜，分別是茄子、羊架、玉米餅，以及乳脂蛋糕杯。

第1道菜是茄子，名為Coronation Aubergine（圖），那是英國BBC電視名廚，孟加拉裔的Nadiya Hussain所創。有分析指這道菜有三重深意，首先它啟發自孟加拉菜，同樣突出了「日不落國」殖民地遍佈全球這歷史；其次醬汁以咖喱粉加入酸奶來做，那是向當年的加冕雞傳承和致敬；最後，當年女王登基宴以肉食為主，為反映近年英國人的素食潮流，遂決定把茄子獨立成為一道菜式，而非side dish。

第2道菜是羊架，名為Coronation Roast Rack of Lamb，由華裔名廚譚榮輝所創。英國國宴和王室宴會的主菜通常是羊肉，今次也不例外，但卻在醃料上加入了亞洲特色，如使用了生抽、老抽、麻油、芝麻。第3道菜是炸玉米餅Prawn Tacos with Pineapple Salsa，由英國名廚Gregg Wallace設計。Taco當然是墨西哥菜，而Salsa也是著名的墨西哥蔬果做醬料，而今次Taco以蝦仁作為餡料。最後一道菜是甜品Strawberry and Ginger Trifle，那是英國名廚Adam Handling創作，是士多啤梨啫喱乳脂蛋糕杯，是傳統英式甜品。

4道菜有葷有素，有英國、亞洲、孟加拉、墨西哥特色；4個廚師有男有女，有英裔、華裔、孟加拉裔，既彰顯多元文化，亦傳承傳統，也符合當今政治正確潮流，這就是英國王室四平八穩之心思。●

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文：蔡子強​（隔周刊出）