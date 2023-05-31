舉杯慶祝「香檳王」180周年 直擊法國酒窖心臟地帶

【明報專訊】闊別3年後首次去法國香檳區，心情有點悸動！多謝有「香檳王」之稱及享譽世界的香檳莊KRUG邀請，遠赴法國香檳區出席品牌180周年活動。我非常榮幸成為香港唯一酒界代表出席盛會，在家族大宅與第6代莊主Olivier Krug會面，並在大宅內品嘗3星米芝蓮×KRUG香檳180周年配對晚宴。另外亦參加了不同的Behind the Scenes主題活動，包括跟莊主參觀香檳酒窖、跟香檳酒窖大師Julie Cavil及團隊參觀葡萄園、於試酒室一起試基酒，垂直試了10個年份的KRUG Grande Cuvée及5個年份的KRUG Rosé，深入了解香檳團隊如何釀造香檳。

精選百款基酒 調最優質香檳

始於1843年，位於法國香檳區的Reims，香檳莊創辦人Joseph Krug的理念是要釀造出最優質、最獨特的香檳，不受天氣或年份的限制，並且要保持一致的高品質。KRUG之所以有「香檳王」之稱，正是因為其獨有的混釀方式，以逾百款不同年份和不同葡萄品種的基酒混釀而成，香檳酒窖大師及團隊每年都會挑選出最好的葡萄，作嚴格品質控制和混釀，確保每瓶香檳均具有獨特風味和品質。其香檳特點是豐滿而具複雜層次，充滿濃郁果香，並且可長年陳放，多年來獲得無數國際大獎和國際美食家的推崇，成為最受歡迎的高級香檳。品牌的香檳系列包括KRUG Grande Cuvée、KRUG Rosé、KRUG Vintage、KRUG Clos d'Ambonnay和KRUG Clos du Mesnil等，每款也是品牌對品質的極致追求。

參觀家族大宅 品嘗香檳配對晚宴

抵埗後首個活動是去香檳家族大宅與第6代莊主Olivier Krug會面，並在大宅內品嘗3星米芝蓮×KRUG香檳180周年配對晚宴。我是第一次到KRUG家族大宅參觀，相當好奇又興奮。很高興再次跟Olivier會面，依舊親切。他先以KRUG Grande Cuvée 170èmeÉdition作歡迎香檳跟我們洗塵，然後跟我們介紹他的家族大宅，並分享他小時候住在哪間房間，笑說那時長輩宴客時房門會關上不讓他進去，但當他見到門口開啟時，便會衝進去跟大家打招呼。現在他已搬到附近居住，家族大宅仍然是宴客的私人地方。

喝完一會歡迎香檳及享用配對小點後，我們便與是晚的3星米芝蓮大廚Arnaud Lallement 會面，到飯廳區品嘗3星米芝蓮×KRUG香檳配對晚宴，慶祝品牌180周年！是次活動非常「獨家」，亞太及北美區只有12個傳媒參與，包括澳洲、日本、美國及香港等，非常榮幸可以成為香港唯一代表，跟大家分享這次香檳體驗。晚宴悉心設計5道菜配以4款KRUG 2006年香檳，包括KRUG Clos du Mesnil 2006配以蔬菜乳酪撻、KRUG Clos d'Ambonnay 2006配以藍龍蝦、KRUG 2006配秘製醬汁煮雞，以及KRUG Grande Cuvée 162ème Édition配新鮮芝士配青豆，最後更以形狀有如一個真檸檬的檸檬甜品作結。

每道菜式配香檳都相當精彩，Olivier說這是他本人及香檳酒窖大師（Chef de Cave）Julie Cavil與團隊及大廚Arnaud一起試食配搭香檳而成的餐單。我很喜歡第一道配搭，KRUG Clos du Mesnil 2006優雅而帶清澈的果香，包括白花、柑橘、熟白桃、礦物、烤烘及牛油曲奇等香氣，配以蔬菜乳酪撻，非常清新的配搭，帶出更多白中白香檳的優雅果香。另外亦喜愛KRUG Clos d'Ambonnay 2006配以藍龍蝦，香檳提升藍龍蝦的鮮甜味道，同時亦帶出更多紅果香氣。當晚很榮幸坐在KRUG主席Manuel Reman旁邊和莊主Olivier 對面，跟他們傾談平時空閒的點滴。我很好奇他們常常吃好喝好，怎樣還可以如此保持身形？Manuel原來很喜歡運動，還有參加三項鐵人。Olivier則是不應酬時會吃得清淡一點，他也經常由屋企走路上班，將它當成運動。

走進酒窖 了解生產過程

是次180周年活動的主題是Behind the Scenes，其中一項是跟莊主參觀香檳酒窖，了解他們如何收藏不同年份的陳年酒（reserve wine） ，加上來自不同葡萄田的基酒（base wine），共藏窖約400款酒。Olivier為我們講解香檳的生產過程，途中經過正在第二次瓶內發酵和陳年中的香檳，最後帶我們到酒窖的心臟地帶——儲存室（又稱圖書館），在鎖上的鐵閘後面，收藏了多個年份的歷年佳釀，令我最難以置信的是他們仍然有遠至1880年的香檳在此圖書館內，實在厲害！

葡萄田上品香檳 跟團隊試基酒

另一Behind the Scenes活動是跟Julie及團隊參觀Clos Du Mesnil葡萄田，了解這片珍貴的Chardonnay葡萄田的微風土，並在田上品嘗Clos Du Mesnil 2008年，完全感受到from grapes to glass的美妙，尤其2008年是超好年份，帶白花和清澈的果香，氣泡綿滑，十分細緻。然後再和Julie團隊到試酒室試多款釀製香檳的基酒，就像其試酒團隊的每日工作一樣，每天早上11時開始試不同基酒並記錄味道，一年便寫下約4000個味道筆記，近年他們也開始以程式記錄。

那天我們跟團隊試了10多款用作混釀香檳的基酒，不同田跟不同葡萄帶出不同且獨特的微氣候風格，大開眼界，這是我第一次試那麼多香檳基酒，發現他們每年要甄選過百款基酒混釀成Grande Cuvée實在是十分複雜的事，真的要畀個like他們！最後還有機會試到剛混釀完成的酒，包括KRUG Grande Cuvée 178èmeÉdition及KRUG Rosé 34ème Édition，真是很獨特的幕後體驗！我問Julie有沒有從小培訓兩個女兒品嘗香檳？她說她自小會給她們去聞香檳，從而開啟她們對香檳的認識，她笑說大女兒將會入行從事香檳工作，不過不是在KRUG。有其母必有其女，相信女兒將來亦會成為香檳界另一顆新星。

垂直試Grande Cuvée和Rosé香檳

這次旅程的另一高峰，就是有機會垂直試了10個年份的KRUG Grande Cuvée和5個年份的KRUG Rosé，更加了解香檳經過數年的變化。根據香檳的法定規則，無年份香檳最少要陳釀15個月才可出廠。KRUG Grande Cuvée每年也會出一個Édition，雖然是無年份香檳，但卻陳釀在酒窖最少7年才出廠，可理解為什麼它是非一般的高質香檳。垂直試了10個年份的KRUG Grande Cuvée，由171èmeÉdition （主要以2015年基酒）至160èmeÉdition （主要以2004年基酒），顏色上都是帶淡金黃色，但較舊年份的會帶多點金黃色。聞香及味道上整體一致，依舊充滿濃郁的果香和複雜的層次，但較舊年份會多一點乾果和蜜糖香氣。

我們亦垂直試了5個年份的KRUG Rosé，由27èmeÉdition（主要以2015年基酒）至 19èmeÉdition（主要以2006年基酒），這次在顏色上的變化由粉紅色變淡三文魚色，聞香和味道上亦由充滿活潑花香和紅果香氣漸變至帶乾橙花、點點乾紅莓及海鹽味道，但整體結構仍是充滿濃郁果香和層次。整個體驗令我更理解到香檳酒窖大師團隊的混釀藝術，雖然團隊每年選用的基酒屬於不同年份，但由於其餘的陳年酒佔的比例亦重要，所以就算是不同年份的基酒，醞釀之後仍然保持香檳莊重要的風格，不會構成不同年份的水平不一致，這正是無年份香檳的美妙藝術。雖然短短兩天的行程，但每個環節亦讓我大開眼界，更加了解香檳製作的藝術。祝KRUG香檳邁向更多個180周年！

■黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳校尉勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書及清酒證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：陳淑安

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