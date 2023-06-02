醬香白酒配中菜 餘韻沉澱更悠長

無花果珍珠肉燉鷓鴣--以無花果的微酸及醇厚湯汁平衡雞尾酒的濃烈。李志偉說燉湯可「清一清」前菜在口腔留下的味道，並有暖胃作用，讓客人進入狀態，開始品嘗味道較濃的菜式。這個燉湯是採用澳洲珍珠肉，又厚又大，入口鮮甜，口感十足。（馮凱鍵攝）

化皮乳豬件、椒鹽富貴瀨尿蝦、芋蓉香酥鴨配茅台雞尾酒富貴吉祥--芋蓉香酥鴨是將經鴨汁熬煮的鴨肉裹以芋蓉油炸，把鮮甜肉汁鎖在脆漿內，與以避風塘式烹調的拆殼瀨尿蝦及化皮乳豬，各自帶來不一樣的香脆口感。而以新鮮蘋果汁、檸檬汁、接骨木花及2008年茅台醇調製而成的雞尾酒，洋溢的醬香既與3款前菜的香氣非常搭配，酸酸甜甜的口味亦可解油膩感，提升食物的鮮味。（馮凱鍵攝）

甜麵醬黑豚肉炒花生芽配飛天牌貴州茅台酒2021--選用花生芽入饌，主要取其清爽口感及獨特甜味，而且菜莖汁液充盈，可為以甜麵醬調味的黑豚肉增加濕潤的口感及更多層次的味道。而選配飛天牌貴州茅台酒2021是因為它的酒味最濃烈，甚適合搭配肉類。（馮凱鍵攝）

蒜蓉陳村粉蒸星斑球配習酒窖藏1988--為了提升星斑的鮮味及層次，李志偉加入了蒜蓉清煮，配上貴州習酒窖藏1988，他認為此酒酒體較清爽，適合搭配海鮮。吃光星斑球，別忘了還有一片吸盡了魚汁、蒜香的自家製陳村粉，入口煙韌。（馮凱鍵攝）

松茸罐燒和牛臉肉配飛天牌貴州茅台酒2021--將油脂較重的澳洲和牛臉肉，與其他配料一起低溫燜煮4、5小時，厚身的和牛臉肉變得腍滑，香料及松茸在慢煮過程中亦減去牛肉的膻味。與酒味濃烈、酒體濃稠的飛天茅台一起品嘗，其醬香令牛肉味道更突出，而肉的油香平衡了茅台持久強勁的餘韻。（馮凱鍵攝）

欖豉炒龍蝦球配君品習酒--特別選用本地青龍蝦仔起肉快炒，大廚指炒出來的肉質會較嫩滑。而選用欖豉是因為它的製作過程要經過發酵，微微的豉香甜味與同樣經過多次發酵的君品習酒非常搭配。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】當有人邀請你參加美酒佳餚配對（wine pairing），通常會想主角到底是紅酒？白酒？還是近年興起的威士忌或日本清酒？凡事總有例外，因為今次用來配對的是中國白酒！

給人剛烈、嗆鼻印象的中國白酒，其實也有不少香而醇的選擇。彤福軒中菜行政總廚李志偉就特別推介醬香型白酒，如為人所熟悉的茅台，他認為與中菜特別搭配，令美食與酒香的餘韻更悠長。

香港瑰麗酒店彤福軒中菜行政總廚李志偉入行30多年，先後在香港及澳門多間星級酒店掌廚。在澳門美高梅酒店任職期間，其中一項主要工作是研發菜單，由於不時接觸內地旅客，因而更了解不同地方菜系的烹飪與品酒文化。他說外國餐酒與中國白酒在釀酒的原材料及製法有很大分別，因此產酒有很不一樣風格，「很多人誤以為中國白酒酒性較烈及味道較濃，用來配搭菜式，很容易蓋過菜式的味道。實際上，中國白酒也有濃淡香味之分，而近年最受內地人歡迎的醬香型白酒（詳見「知多啲」），因為在酒香及味道上都帶點中式醬油味道，所以最適合搭配中菜」。

和牛臉肉脂香 平衡濃烈酒味

李志偉說醬香型白酒的獨特之處，是一開瓶便可聞到香濃而不刺鼻的醬香，而且香氣持久有韌力，入口會感到酒身濃稠，餘韻悠長，所以他在設計這個包含6道菜式的餐單時，便特意選一些可將味道「沉澱」在口腔內較長時間的菜式。他以其中一道主菜松茸罐燒和牛臉肉為例，和牛臉肉油脂較重，經長時間低溫燜煮後不單令肉質變得腍滑，同時吸收了豐富的香料味道，放入口中，濃稠的肉汁會在口腔內停留較長時間，因此配對酒味濃烈的飛天牌貴州茅台一起飲用，口腔便不會只留下白酒醬香的餘韻，而是與菜式味道取得平衡，誰也沒有搶到誰的光環。

由較淡至濃 免影響嘗鮮

另外，他又因應這次配對的4款醬香型白酒的個性，由較淡至濃編入餐單給客人品嘗。他認為醬香型白酒餘韻較長，如次序安排不當，客人便會對較淡的酒留下不好的印象。是故配對菜式時亦是由淺入深，如一開始安排的菜式或酒太嗆口，就會影響客人的味覺，之後再品嘗一些講求鮮味的菜式如海鮮時，便無法吃出它的香甜鮮味。若讀者有興趣在家嘗試以中國白酒配中菜時，便要特別注意。●

彤福軒 6道菜配對中國白酒餐單

價錢：$1880/位，另加一，須預約

供應日期：即日至10月31日

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號香港瑰麗酒店5樓

查詢：3891 8732

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵: feature@mingpao.com