【明報專訊】說到泰國菜，自然會想起冬蔭功這款芳香開胃的酸辣湯，想不到創意中菜網店點盒子中華料理，今年端午節來個中泰合璧，創作出冬蔭功糉，名為泰式冬蔭功椰香糉，帶來市面少見的泰式辣味糉。點盒子的公關分享，創作團隊發現近年香港人愈來愈愛吃辣，於是構思製作一款冶味的辣味糉，由於去年推出過麻辣月餅，若今年製作麻辣口味糉子，便失去新鮮感，於是嘗試創作充滿異國風情的泰式辣味，希望為客人帶來新鮮感。

為了令每口糉都能吃到冬蔭功的味道，製作上都要花點心思，製作團隊將糯米混合冬蔭功醬、椰漿、檸檬葉絲及辣椒，先讓酸辣味滲入糯米中，再用糉葉包裹混合糯米、去皮綠豆、本地五花腩、生曬蝦乾和鹹蛋，再煠3小時，經風乾、冷凍等多重工序。

要嘗最佳風味，先從雪櫃冰格取出糉子置室溫解凍後，隔水蒸約15分鐘，按喜好沾豉油或砂糖吃。記者打開糉葉，可見糯米濕軟，偏淡黃色，入口先嘗到檸檬葉的清香，隨即散發冬蔭功的辛辣，辣度介乎小辣至中辣之間，尚可接受，而辣味也沒有蓋過五花腩等材料味道，味道有層次，美中不足是酸味和椰香較薄弱。

瑤柱銀魚仔糉清香彈牙

辣味糉子之外，點盒子還推出全新瑤柱銀魚仔糉。選用香港生曬的銀魚仔，其魚身較白，魚味也香。品牌公關分享，山東至浙江的沿海地區喜歡以銀魚仔入饌，因此也為這款糉子增添了地方特色。餡料包括糯米、去皮綠豆、原條銀魚仔、瑤柱和本地五花腩。記者打開糉葉，便傳來銀魚仔的清香，口感彈牙。

■點盒子中華料理：端午節慶節食品

訂購日期：即日至6月20日

早鳥優惠：即日至6月11日

自取日期：即日至6月22日

自取地點：一盞燈（長沙灣發祥街10號李鄭屋商場地下110號舖）或點茶工坊（觀塘鴻圖道79號嘉士亞洲工業大廈1樓）

網址：www.palateinabox.com.hk

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