菲裔KOL開餐廳 檸汁醃魚生開胃

Sizzling Pork Belly Sisig以肉質鮮嫩、外皮酥脆的豬肚肉為主角，加上辣椒和洋葱，再以豉油、醋及青檸調味，最後以日式Kewpie蛋黃醬增添順滑口感。（$138）（曾憲宗攝）

餐廳很多菜式的靈感是來自Jen從小吃到大的食物，包括菲律賓慶典必備的Lumpiang Shanghai（後，$68），還有菲律賓版檸汁醃魚生Salmon Kinilaw（前，$128）。（曾憲宗攝）

雞尾酒Mangga Martini（前，$110）使用從菲律賓帶回來的乾芒果，再浸泡於gin之中，酸甜味平衡；Sogo Manila（後，$110）以龍舌蘭為基底，加上番石榴汁及菲律賓標誌的紅馬啤酒，清爽並帶有獨特的刺激感。（曾憲宗攝）

【明報專訊】相比泰國、印尼、馬來西亞等熱門東南亞菜系，大家或對菲律賓菜有點陌生。近期美籍菲裔飲食KOL Jen Balisi與飲食集團Singular Concepts合作在中環半山開設菲律賓餐廳Barkada。Jen說希望為客人提供一個歡聚的好地方，同時想帶出菲律賓的文化和美食。她指菲律賓菜大多味道濃郁，注重於酸味元素，這主要是由於菲律賓人經常使用醋來保存食物，而且酸味能在鹹、甜、辣味中取得平衡，例如他們常會在麵條菜餚中加上菲律賓青柑橘。

其中菲律賓版的檸汁醃魚生Salmon Kinilaw，便是以柑橘、甘蔗醋、青檸、椰漿、洋葱、辣椒醃製三文魚，搭配鬆脆米餅作為前菜，柑橘酸味恰到好處，很開胃。另一款在菲律賓很受歡迎的前菜Lumpiang Shanghai則類似中式春卷，Jen說小至家庭聚會，大至慶祝派對這小吃皆會出現，她從小就學習製作。Lumpiang Shanghai的餡料通常用豬肉製成，但她的餐廳則會以雞肉來做，讓不吃豬的客人也可享用。她還特別調配微酸且帶有一點甜味的菠蘿辣椒醬來配襯，為傳統菲律賓菜添上一點新意。

招牌菜波浪形麵條美味彈牙

主菜中，人氣招牌菜Spicy Funky Coconut Noodles是值得一嘗的美食，沾滿椰子辣椒醬與蒜蓉的波浪形麵條，口感彈牙。同樣是招牌菜之一的Sizzling Sisig亦頗具特色，源自傳統邦板牙開胃菜，其後演變成受歡迎的晚餐主菜。改良後，餐廳提供豬肉、三文魚或蘑菇3種食材選擇， 再配以辣椒、洋葱、醋、青檸等配料一同烹調，味道豐富。品嘗時記得先將蛋和肉拌勻，Jen還推薦配上啤酒或雞尾酒享用。

Jen說，她很喜歡菲律賓菜能將不起眼的食材變成豐富佳餚，「有些食譜只需要幾種材料就能完成，當中會使用魚露或發酵的蝦醬來增加菜式複雜度和風味，或者加入椰奶令味道豐富」。一道來自她媽媽家鄉比科爾（Bicol）地區的Chicken Bicol Express，當中的椰奶和辣椒便是靈魂。將雞腿肉放於椰奶、菲律賓蝦醬和辣椒中煨煮至變軟，展現了一種名為ginataan的菲律賓烹飪風格，即是以椰漿燉煮的菜餚，這些菜式的確少見。

■Barkada

地址：中環閣麟街46-48號FOCO地下

查詢：2663 0238

註：價錢另加一

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