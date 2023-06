Quicknote：抽象風景照演繹威士忌

next

【明報專訊】自1824年面世,The Macallan單一麥芽威士忌一直以優質和豐富味道見稱。為了呈現品牌單一麥芽威士忌的多重感官體驗,品牌最近找來著名美國攝影師Erik Madigan Heck展開一場別開生面的藝術合作。在這輯委託圖像中,Erik便融合了抽象的風景照和靜物構圖,憑藉對色彩、質感、光影的藝術觸覺,巧妙地捕捉Double Cask Collection每款威士忌的標誌味道和獨特風韻。

採用上佳酒液 雪莉橡木桶陳釀

Double Cask Collection使用的橡木來自歐洲和美國,並運往西班牙赫雷斯(Jerez de la Frontera),浸潤於雪莉酒之中,以達至平衡的風味。The Macallan所用的橡木桶均經過精挑細選,是品牌發展釀酒技術和精湛工藝的重要基石,只有最上佳的酒液才獲採用,陳釀於雪莉橡木桶之中。

Erik曾獲國際攝影中心無限獎、阿姆斯特丹攝影博物館新秀獎、福布斯「30位30歲以下精英」等殊榮,其作品經常在The New York Times Magazine、TIME、Vanity Fair、 The New Yorker、Harper's Bazaar等出現。這次他以17世紀經典的法蘭德斯(Flanders)靜物畫派為靈感,以新鮮視角拍下3幅靜物攝影作品。The Macallan Estate作品攝於莊園的鴨塘附近,捕捉Double Cask複雜而細緻的製作精髓,顯示美酒風味、香氣和天然色澤源自的自然環境;另一幅作品Wood的藍紅兩色分別代表美國橡木和歐洲橡木,展示兩者的完美平衡;A Sensorial Journey則攝於The Macallan大麥田,呈現品牌佳釀的濃郁風味、豐富果香及深厚層次。

查詢:www.themacallan.com

整理:張曉冬