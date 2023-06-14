Quicknote：抽象風景照演繹威士忌

【明報專訊】自1824年面世，The Macallan單一麥芽威士忌一直以優質和豐富味道見稱。為了呈現品牌單一麥芽威士忌的多重感官體驗，品牌最近找來著名美國攝影師Erik Madigan Heck展開一場別開生面的藝術合作。在這輯委託圖像中，Erik便融合了抽象的風景照和靜物構圖，憑藉對色彩、質感、光影的藝術觸覺，巧妙地捕捉Double Cask Collection每款威士忌的標誌味道和獨特風韻。

採用上佳酒液 雪莉橡木桶陳釀

Double Cask Collection使用的橡木來自歐洲和美國，並運往西班牙赫雷斯（Jerez de la Frontera），浸潤於雪莉酒之中，以達至平衡的風味。The Macallan所用的橡木桶均經過精挑細選，是品牌發展釀酒技術和精湛工藝的重要基石，只有最上佳的酒液才獲採用，陳釀於雪莉橡木桶之中。

Erik曾獲國際攝影中心無限獎、阿姆斯特丹攝影博物館新秀獎、福布斯「30位30歲以下精英」等殊榮，其作品經常在The New York Times Magazine、TIME、Vanity Fair、 The New Yorker、Harper's Bazaar等出現。這次他以17世紀經典的法蘭德斯（Flanders）靜物畫派為靈感，以新鮮視角拍下3幅靜物攝影作品。The Macallan Estate作品攝於莊園的鴨塘附近，捕捉Double Cask複雜而細緻的製作精髓，顯示美酒風味、香氣和天然色澤源自的自然環境；另一幅作品Wood的藍紅兩色分別代表美國橡木和歐洲橡木，展示兩者的完美平衡；A Sensorial Journey則攝於The Macallan大麥田，呈現品牌佳釀的濃郁風味、豐富果香及深厚層次。

查詢：www.themacallan.com

整理：張曉冬