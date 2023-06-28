法國干邑之旅 E-scooter、VR新穎酒莊體驗

【明報專訊】早前法國之旅，除了到香檳區參觀香檳酒莊外，還在巴黎當了幾天遊客，以及快閃干邑區（Cognac）三日兩夜，參觀兩大著名干邑酒莊Hennessy（軒尼詩）及Martell （馬爹利）。為什麼去干邑區？因為我小時候跟爸爸學飲酒，他最先便是加數滴干邑或威士忌到汽水中，然後問我好不好喝？汽水當然好味，加了干邑或威士忌更加齒頰留香！成為酒評人後，參加干邑酒莊的活動，深入了解干邑如何以生命之水（Eaux-de-vie）調配而成。3年沒有飛過，適逢法國之旅，當然希望走訪多點地方，跟大家分享。

由巴黎坐火車到干邑區，要在Angoulême站下車，車程大約2.5小時。然後可以選擇租車、坐私家車、的士或者巴士到干邑市中心，車程大約半個鐘至1個鐘（視乎塞車情况）。干邑是個很特別的小鎮，古色古香，充滿歷史痕迹，很多建築都過百年歷史，尤其是舊城那邊（Old Town），仍然保留15至18世紀的建築，漫步小鎮感覺有點像時光倒流。另一特別之處是由市中心參觀干邑莊園，是可以步行去的，今次參觀的兩大著名干邑莊園，由市中心大約步行15至20分鐘便到，十分方便。

在分享遊歷干邑莊園之前，先了解其定義。要稱為干邑，必須在干邑區生產，並要跟從產區法規，當中對葡萄、蒸餾器、釀酒方式及陳年時間等都有嚴格規定，包括要用指定葡萄，而葡萄酒液必須用銅製蒸餾器雙重蒸餾，以及在指定法國橡木桶內陳年至少2年或以上，才可稱為干邑。法定陳年等級，大致分為至少陳年2年的V.S（Very Special）、至少4年的V.S.O.P（Very Superior Old Pale）、至少10年的X.O（Extra Old）及至少14年的X.X.O（Extra Extra Old）。

新推VR體驗 了解釀製過程

Hennessy干邑是法國最著名及最大的干邑莊園之一，始於1765年。今次的干邑莊園遊，很多謝其悉心安排，跟品牌大使Marc Boissonnet參觀莊園不同區域，了解釀製過程，試了多款干邑等。公眾人士亦可參加干邑莊園體驗，可於網上登記，部分區域是對外公開的。正當我說干邑可以步行到不同景點時，軒尼詩的莊園參觀之旅卻是由坐它們的私家船遊夏朗德河（Charente River）展開，因為主大樓位於河的對岸，酒桶倉庫卻在河的另一邊。坐船過河走進莊園心臟的感覺很特別，而這河正是以前的重要交通樞紐，運送一桶桶干邑到其他國家，可想像以前以河道運輸有多繁忙。另一個特別體驗是它們新設的VR虛擬體驗，了解如何由葡萄採收、釀製葡萄酒、蒸餾過程，以至陳年於橡木桶等過程，以及最後「踏上」大船，看着一桶桶的干邑運上船，跟着它們一起揚帆出海。想不到在這麼歷史悠久的干邑莊園，可以體驗這麼新穎、與時並進的VR 體驗，了解干邑釀製以及以前運輸干邑的方法。

陳年酒桶倉庫 近距離跟生命之水打卡

Marc帶我深入干邑的心臟，參觀極之陳年的生命之水（Eaux-de-vie）。干邑是由不同年份的生命之水（Eaux-de-vie）調配而成，例如軒尼詩X.O，是由過百款生命之水調配而成，酒液最少要陳年10年以上才可以稱為X.O，當中也混合了年份更高的生命之水。走入這1774年建的陳年酒桶倉庫，猶如時光倒流，看見有很多舊年份酒桶仍在陳年，更發現有1935年的酒桶仍在倉庫，實在震撼！當釀酒大師認為酒液不應該再在木桶繼續陳年時，他們會把酒液取出並放進大玻璃瓶內繼續儲存。我更發現倉庫內還有1815年的生命之水，估不到還可以親身看見這逾200年的酒液！之後跟品牌大使到試酒室，試了8款不同的佳釀，由新蒸餾完的生命之水、陳年了3年的舊桶佳釀、20年及50年的單桶生命之水，以至調配完成的V.S.O.P、X.O作品等，了解調配的藝術，明白調配大師團隊如何精選生命之水調配出最代表干邑莊園的味道。

新酒呈透明色，帶新鮮葡萄香氣及點點花香，相當辛辣。另外試了兩款3年的生命之水，一款來自舊橡木桶，另一款來自新橡木桶，雖然年份一樣，但新桶顏色帶多點深金黃色，而且多點雲呢拿、蜜糖、甜香料香氣，吸收多點來自木桶的風味。至於50年的生命之水味道十分複雜醇厚，帶提子乾、烤烘、榛子、柑橘、香料等味道，一試難忘。

另一難忘體驗是於軒尼詩家族大宅Château de Bagnolet 午膳，家族成員於1841年開始在那裏居住，大宅仍然保存得非常華麗精緻。首先由管家為我們調配一杯干邑雞尾酒，在後花園邊欣賞美麗園景，享受風和日麗的天氣，邊喝雞尾酒，十分寫意。參觀完大宅之後，走到溫室花園午膳，最後更以品牌頂級佳釀軒尼詩Paradis 配甜品。在家族大宅喝着這頂級佳釀，實在難忘。

試駕E-scooter 了解葡萄園保育

Martell （馬爹利）干邑是法國最著名及最古老的干邑莊園之一，始於1715年。非常高興跟品牌大使Alexandre Combescot de Marsaguet會面，並多謝馬爹利款待，首先跟大使參觀馬爹利干邑葡萄園，了解他們如何保育葡萄田，包括種植花卉，以引進更多蜜蜂及昆蟲，保持有機生態、減低碳排放對地球暖化的影響；冬天時會以蔬菜植物覆蓋泥土，為泥土培育更多自然生態加添養分等。然後跟品牌大使學駕駛E-scooter，以E-scooter代步遊葡萄園，看着一大片葡萄田的美景，了解莊園對保育的理念，是很好玩、很特別的體驗！這E-scooter體驗是對外公開的，大家可在網上預約。但如果天氣不佳，例如連續下了幾天雨，泥地太濕的話便不能參加，有機會大家也來試試！

之後回到莊園，參觀莊園不同區域了解蒸餾及釀製過程。他們會選用150至200年樹齡的橡木作木桶陳釀生命之水，而調酒大師團隊每日試約70款不同生命之水作紀錄，最後再為各個干邑系列以不同生命之水調配佳釀。我們亦參觀酒窖，包括看到1840年的干邑等，再到試酒區，試3款馬爹利皇牌干邑，包括馬爹利藍帶（Cordon Bleu）、馬爹利X.O及馬爹利Chanteloup X.X.O。X.X.O干邑以450種來自法國4大最優質干邑產區珍貴古老的生命之水釀造，最少陳年14年或以上，顏色帶琥珀色，香氣四溢，味道帶杏桃、水蜜桃、蜜糖、提子乾、無花果、杏仁和合桃等味道，餘韻悠長。有時間的話，大家還可以在莊園買手信，有限量版莊園馬爹利干邑選擇。建議每日去一個干邑莊園，時間比較輕鬆。大家下次來法國，有時間的話記得到干邑區玩玩。

■黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳校尉勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書及清酒證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：陳淑安

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