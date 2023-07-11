澳門酒店升級優惠 池畔歎燒烤

預訂「繽紛仲夏住宿套票」，每房可獲贈500澳門幣酒店消費額，若入住2晚，更可額外獲贈價值400澳門幣的澳門麗思卡爾頓水療中心消費額。（酒店提供）

【明報專訊】艷陽高掛，最好搵間靚酒店，有靚泳池，靚餐廳，游完水，再做spa，吃吃喝喝，那才是真真正正放暑假呢！

澳門JW萬豪酒店正推出「繽紛仲夏住宿套票」，包括免費升級至尊貴客房，入住期間每晚每房送贈價值500澳門幣酒店消費額，適用於澳門JW萬豪酒店及澳門麗思卡爾頓酒店的餐飲及其他設施，包括：名廚都匯、大堂酒廊、池畔酒吧、麗軒、麗思咖啡廳、麗思酒廊、澳門麗思卡爾頓水療中心及客房迷你吧等 。另外，每間客房每2名成人及2名12歲以下兒童可入場暢玩「澳門銀河」綜合度假城的天浪淘園，住客亦可以8折優惠購買JW兒童樂園門票（只限周一至四，公眾假期除外）。若住宿2晚，除有1000澳門幣消費額外，更可額外獲贈價值400澳門幣的澳門麗思卡爾頓水療中心消費額。

太陽火辣辣，最受歡迎的首推位於泳池旁邊的池畔酒廊，由即日至9月15日，池畔酒廊將開設現場燒烤專區，午後由廚師即席主理夏日滋味精選燒烤，供應燒雞翼、大蝦、牛仔骨等經典燒烤美食。想品嘗澳葡美食，廚師亦特別準備4人家庭套餐（398澳門幣，另加一），包括炸馬介休球、非洲雞、辣椒蒜蓉蝦，以及炸薯條配他他醬、咖喱醬及番茄醬。在池畔享受美食之餘，再來一杯冰凍特飲，真真寫意又疏肝！

若你帶着一家大小，有老有嫩，自助餐當然是首選。今個夏天，名廚都匯餐廳與三亞山海天JW萬豪酒店合作推出「品味中國系列── 海南名菜」自助餐，展現正宗海南風味，期間限定供應的海南菜式包括：五香海南東山羊、海南樹鳳梨炒腰果、興隆鎮黑胡椒瀨尿蝦、撈葉炸仙溝牛肉及砂鍋香草田鴨等。●

品味中國系列── 海南名菜

供應日期：即日至9月30日

價錢：自助午餐：成人358澳門幣、3至11歲小童180澳門幣；自助晚餐：成人638澳門幣起、3至11歲小童320澳門幣起（另加一）

繽紛仲夏住宿套票

預訂及入住日期：即日至9月29日

價錢：每晚1588澳門幣起；2晚住宿每晚1538澳門幣起（未計加一及政府稅）

查詢或預訂：＋853 8886 6228

註：入住前一天可免費取消

整理：陳詠詩

[飲食]