Quicknote：多元savory雞尾酒體驗 喚醒味覺

【明報專訊】榮獲亞洲50最佳酒吧的COA主理人Jay Khan及Ajit Gurung最近在中環蘇豪區士丹頓街開設全新酒吧The Savory Project，帶來用料獨特、層次豐富，且口感多元的savory雞尾酒體驗。Savory一詞原指鹹味、開胃的、喚醒味覺的。Jay和Ajit以食材原料為創作基礎，強調食材的獨特個性，選用肉類、海鮮、蔬果和香料等調味，運用精湛的調酒技術，炮製出口感豐富、複雜，且令人驚喜的創意雞尾酒。

其中Thai Beef Salad創作靈感源自泰式牛肉沙律，以牛肉高湯、花生醬、椰汁、辣椒、泰國皺皮檸檬混合冧酒，再以澄清調酒方式（milk punch）過濾出清澈酒體。雞尾酒口感清爽帶微辛，如像品嘗泰式牛肉沙律般，味道層層遞增，複雜卻平衡細膩。pepperCORN以血腥瑪莉為創作靈感，先以白胡椒與新鮮粟米皮，以梅斯卡爾酒煮出香氣，再加入番茄汁、甜椒汁和醬油，呈現獨特的香料辛辣風味和鮮味（umami），提升鹹鮮香氣。Garden to glass則屬無酒精雞尾酒，創作靈感源自gin & tonic，以無酒精蒸餾酒、番茄、青瓜、甜椒及湯力水，呈現清新氣息，帶來讓人身處家中後花園的感覺，擁有植物花果的清新。酒吧逢周一休息，周二至四及周日開放時間為晚上6:00至12:00，周五及六營業至凌晨1:00。

網址：www.thesavoryproject.com

整理：張曉冬