雞冠軟中帶脆 食道有咬口 血管彈牙 明爐炭火燒鳥 歎盡刁鑽位

雞花珍珠飯--為給客人多一點新鮮感，菜單每隔一段時間便會更改。今次主食為阿波尾雞花溫泉太陽卵七色芝麻自家製雞汁福井越光米珍珠飯，其中雞花在香港比較少見，是以阿波尾雞炮製的雞湯曬乾後，再刨出來放於飯上。（朱安妮攝）

燒鳥 OMAKASE--餐廳特別推出「燒鳥 OMAKASE」，由前菜、燒鳥、蔬菜、主食到甜品一應俱全，包括罕見部位如雞冠、雞食道、雞心室血管，7月起更增加刺身前菜及燒海鮮。（$980，圖為參考）（朱安妮攝）

【明報專訊】日式串燒一向不乏捧場客，不過餐桌上最常見多數是雞軟骨、雞翼等，想要吃刁鑽部位，自然要向燒鳥專門店埋手。近期又有一間主打日式燒鳥的居酒屋登陸鰂魚涌，供應坊間罕見的燒鳥部位，如雞冠、雞食道、雞心室血管，讓大家可以享受極致的全燒鳥體驗。

日式居酒屋總是有種神奇魔力，坐在店內聽着音樂，邊吃串燒，邊摸着酒杯底，與好友閒話家常，彷彿能將一天工作積累的壓力與疲倦一掃而空。其中日式烤雞肉串（焼き鳥）作為居酒屋必備小吃，一直深受客人喜愛，剛好在鰂魚涌太古坊附近的一個寧靜角落，有一間新開的燒鳥專門店IBURI smoke.sumibiyaki.bar，主打全隻燒鳥盛宴，包括坊間罕見的刁鑽部位，更以omakase廚師發辦的概念呈現。

餐廳由人氣主廚森智昭（Mori San）伙拍有17年豐富串燒經驗的大廚Anson Ma，為客人打造與眾不同的燒鳥體驗。Anson說：「只要做好一件事，就是將燒鳥做到極致。」他表示初時的日式串燒以燒鳥為主，後來慢慢演變成居酒屋模式，「除了雞之外，也提供了很多其他食材，例如豬、牛、海鮮，但燒鳥才是最原始」。

選用本地三黃雞 煙熏後更香

既然要專注做燒鳥，從食材選擇到處理都要一絲不苟。餐廳選用本地三黃雞，每日從本地農場新鮮直送。不過，作為日式串燒，為何不選用日本雞，反而選擇本地三黃雞？Anson表示，主要考慮雞的新鮮程度，始終由日本直送到港，新鮮度都不及每日在香港屠宰；加上三黃雞本身油脂豐富，雞味濃郁肉質嫩滑，煙熏出來的香味更加濃烈，最適合用來製作串燒。

全雞分割27部位 提燈供應有限

大廚親自將全隻雞切割，仔細至逐一去除多餘的瘀血及筋膜，再分割成27個部位，由大家平日吃慣的雞肉、雞翼、雞肝，以至刁鑽部位如雞冠、雞食道、雞橫膈膜、雞心室血管、頂天、雞腳筋軟骨、提燈等部分統統有供應，而且內臟入口亦沒半點膻味，可見大廚的功架。雞冠吃起來軟中帶脆；雞心室血管選用雞心上方的血管，彈牙爽脆；頂天是雞頸背連接的部分，肉質紮實有彈性，又能充分嘗到雞油香腴。有些部位由於供應量有限，不一定每次都吃到，例如提燈，即由雞的卵巢連着未孵化的雞蛋部分，需要視乎當日來貨是公雞或母雞，以及其質素而決定。

海鹽生燒 鹹鮮引出雞味

店名IBURI，有熏製的意思。這裏主打明爐炭火，採用原條日本紀州備長炭，Anson指，真正炭燒的煙熏味是電爐無法代替的，「日本的備長炭工藝好，由原棵樹木燒製出來的炭，不論是耐熱及耐燒程度都比較高，炭燒的煙熏味更香」。其他食材如溏心蛋、枝豆，都經過煙熏再加工處理。為了保留食物的原汁原味，串燒主要以口感清爽的海鹽生燒，特有的鹹鮮味更能引出雞肉本身的油脂香味，在燒的過程中讓海鹽慢慢滲入，令串燒更入味；汁燒則是採用自家製的秘製雞汁而成。

手打雞肉棒沾月見汁 濃郁又juicy

值得一提的還有月見雞肉棒，每間餐廳的做法或許有些不一樣。這裏先以人手將雞肉打碎，再加入山芋、洋葱粒、沙葛粒混合，再直接放在爐上生燒，進食時再沾上師傅秘製的月見汁一起享用，味道濃郁。Anson說山芋會吸走多餘水分，增加雞肉的黏力；洋葱粒能增加甜味，沙葛粒增加口感之餘，又不會過分出水，恰到好處。加上大廚堅持生燒，比起蒸熟後再燒，肉汁會更豐富。

餐廳特別結合廚師發辦概念，設計共20道菜式的晚市套餐，包括湯物、前菜、燒鳥、蔬菜、海鮮、主食、甜品，讓客人一次過吃盡全雞的各個部位。雖說廚師發辦是全權交給廚師決定，但並不代表客人沒有選擇權，餐廳會顧及每個客人的需要，例如不吃內臟或對某種食物敏感，Anson會為客人準備其他部位或食材，「每個客人都有他的要求，一枱4人可能吃的東西都不一樣，而且還會根據季節轉換食材」。●

IBURI smoke.sumibiyaki.bar

價錢：燒鳥 OMAKASE 20道菜 $980/位；另加一

地址：鰂魚涌華蘭路25號柏克大廈地下G01號舖

查詢：9162 7855

文：陳真紀

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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