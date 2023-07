2023年亞洲50大酒吧 香港酒吧連續3年蟬聯第一

亞洲第一--香港酒吧在「亞洲50大酒吧」頭10位中佔3席,其中COA更連續3年蟬聯亞洲第一酒吧 (The Best Bar in Asia) !圖中右起為酒吧靈魂人物Jay Khan、Ajit Gurung和Lok Cheung。(亞洲50大酒吧提供)

【明報專訊】2023年亞洲50大酒吧(Asia's 50 Best Bars 2023)頒獎典禮來到第8屆,首度在香港舉行,COA酒吧連續3年蟬聯亞洲第一酒吧 (The Best Bar in Asia) ,可喜可賀!今年香港共有8間酒吧於亞洲50大酒吧榜上有名,成績斐然。這次和大家分享亞洲10大酒吧排名,香港得獎酒吧和「世界第一」酒吧特色雞尾酒,以及值得留意的新酒吧!

亞洲50大酒吧大會評審團隊由250名業內人士組成,包括酒吧老闆、調酒師、酒評人和雞尾酒愛好者等,評選來自亞洲17個城市的酒吧,投票選出「亞洲50大酒吧」。這段時間香港酒吧界也非常熱鬧,因為亞洲及世界各地的得獎酒吧調酒師也飛來香港,在香港酒吧作客席調酒師,並參加亞洲50大酒吧頒獎典禮。

亞洲50大酒吧頭10位 港佔3席

作為香港人,很自豪香港酒吧在亞洲發光發亮,在亞洲50大酒吧中佔8席,當中更有3間進佔頭10名,成績非凡。第1位是香港的COA,第2位是新加坡的Jigger & Pony,第3位是曼谷的BBK Social Club,第4至7位是東京的Bar Benfiddich、首爾的Zest、曼谷的Tropic City、新加坡的Nutmeg & Clove,第8和9位是香港的Argo和DarkSide,第10位是新加坡的Sago House。

作為香港人,當然支持本地酒吧,我也很高興曾在YouTube頻道分享過這3間酒吧的精彩雞尾酒。如果你也打算到其他亞洲城市旅行,當然也不要錯過其他城市的雞尾酒風格。另外5間在亞洲50大酒吧佔一席位的香港酒吧還有第17位的The Aubrey、第26位的Penicillin、第31位的Quinary、第33位的Mostly Harmless(新上榜)和第47位的The Old Man。

亞洲第一COA 主打墨西哥烈酒

連續3年蟬聯亞洲第一的COA,絕對是香港之光。酒吧主打以墨西哥烈酒mezcal及tequila調配雞尾酒,同時有過200款墨西哥烈酒mezcal及tequila選擇。每次來都像尋寶,既有不同風格和限量的墨西哥烈酒,也有新的墨西哥烈酒調配雞尾酒,十分獨特的體驗。如果你有印象,在疫情期間晚間不能外出用膳時,我亦曾在專欄推介過它的外賣雞尾酒。酒吧老闆兼靈魂人物調酒師Jay Khan對墨西哥烈酒情有獨鍾,將墨西哥風格帶到亞洲,掀起龍舌蘭酒新浪潮。2019年酒吧首次進入亞洲50大,2020年Jay Khan更獲亞洲50大酒吧的「調酒師中的調酒師」大獎(Bartenders' Bartender Award),之後便是連續3年蟬聯亞洲第一寶座。我推介第一款在COA要飲的是經典墨西哥雞尾酒La Paloma de Oaxaca,加入tequila和mezcal烈酒,以及西柚梳打、青檸等,清新醒胃果香怡人。但提提你酒吧不設訂位,想試就要親臨酒吧等位。

亞洲第八Argo 富創新精神

香港四季酒店的Argo成為亞洲50大酒吧第8位,是富有創新精神的雞尾酒吧。除定期推出全新概念雞尾酒單外,亦有一本Spirits Guide(《烈酒指南》),列出收藏的世界各地烈酒,有傳統也有創新。我試過一款墨西哥的威士忌Abasolo Corn Whiskey,平時在其他酒吧很少可以點到。酒吧令我覺得最welcoming的,除了是女調酒師(Head Bartender)Yvonne Chan的甜美笑容,還有他們以可愛「熊仔糖氣泡酒」作見面禮歡迎入座客人,非常暖心。酒吧現時的雞尾酒單Argo Cook Book以香港食材為題,創意十足。如果喜歡negroni可以試XO Negroni,顧名思義構思自XO醬,製作出自家XO苦艾酒,用上乾果和香料製作,包括來自大嶼山的植物,不辣但帶點甘澀及XO海鮮醬風味。

亞洲第九DarkSide聯乘世界第一酒吧

位於香港瑰麗酒店的旗艦酒吧DarkSide,室內裝潢走art deco暗黑格調,設有一個特別的烈酒室,全為dark spirits(深色烈酒),包括罕有威士忌、陳年法國干邑、法國白蘭地Armagnac及陳年冧酒等。它們更有自己的包桶,可直接從酒桶倒出獨特干邑!酒吧現在的主題雞尾酒單為「麻雀」,以春、夏、秋、冬及梅、蘭、菊、竹作酒名,十分地道又極具玩味!如果心大心細不知道揀哪一杯,更可以擲骰決定。我試了數款雞尾酒,各有風格,我比較喜歡以干邑作基酒,加入菊花、Campari等的「菊」,香氣四溢有層次,帶菊花香氣。

DarkSide亦聯乘世界50大酒吧第一位的Paradiso作客席調酒師,我試了來自西班牙巴塞隆拿的Paradiso特色雞尾酒。能成為世界第一酒吧當然與眾不同。數款旗艦雞尾酒中,我尤其喜歡The Cloud,以mezcal為基酒,加入雪莉酒、木槿花等,酸甜中帶甘澀,最特別的是以咖啡打出來的一朵雲。調酒師Giacomo Giannotti叫我先吃一口雲再喝雞尾酒,帶出點點咖啡香,好玩又好味。

打造鹹味雞尾酒

除了以上得獎酒吧外,近期香港亦開了2間我認為很有潛質在下年度上榜的新酒吧。其中一間是前香港四季酒店Argo靈魂人物Lorenzo Antinori開設的首間香港酒吧Bar Leone,充滿他家鄉羅馬的傳統酒吧風格,內有1970、1980年代的海報,播放那時的意大利流行音樂。主打不玩花巧、返璞歸真的經典雞尾酒,以手工藝為主,為傳統元素雞尾酒加入新色彩。我試了傳統Classico Negroni,十分平衡。如果食物有分comfort food,這絕對是一杯comfort cocktail。

另外值得留意的酒吧The Savory Project是由COA班底開設的新酒吧,由主理人Jay Khan及Ajit Gurung聯手打造鹹味雞尾酒。有時飲多過一杯甜味雞尾酒會覺得很甜,但鹹味雞尾酒真的可以一飲再飲,主題相當明確。我尤其喜歡Thai Beef Salad,以冧酒為基酒,帶鹹味、檸檬、椰子味,真的有點像在吃泰式沙律,很有趣。有機會你都試下! Cheers!●

