Quicknote：人頭馬雞尾酒慶亞洲50大酒吧

【明報專訊】2023年亞洲50大酒吧(Asia's 50 Best Bars)名單早前揭曉,Rémy Martin人頭馬作為活動的官方干邑合作伙伴,贊助Rémy Martin Legend of the List及The Best Bar in Singapore兩個獎項,特別炮製雞尾酒為活動錦上添花。Bar Trigona以人頭馬V.S.O.P、Mancino Rosso苦艾酒、Campari利口酒、Scrappy's Firewater Bitters酒、酊劑及檳城叻沙創作成Laksa Lucious;東京四季酒店VIRTÙ則以人頭馬V.S.O.P、Roku Gin氈酒、柚子精華及柚子苦精酒調製成Yuzu ++,帶出干邑的醇厚韻味。

品牌亦與Tokyo Confidential聯手,調製成結合焙茶、人頭馬V.S.O.P、Cointreau君度橙酒、玫瑰焦糖漿、新鮮檸檬、Amaro Lucano苦艾酒及梳打水的Confidential Cooler,以及由味噌牛油、人頭馬V.S.O.P、Mancino Rosso Amaranto苦艾酒及Scrappy's朱古力味苦精酒調成的You Call That A Manhattan?。●

網址:www.remymartin.com

整理:張曉冬