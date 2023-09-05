上枱啦：港日聯乘「港島燒」 臘腸叉燒滲蛋香

【明報專訊】要數飲食界最受歡迎的KOL，我雞蛋哥實在當之無愧，沒有之一！中、西、意、日、法；煎、炒、蒸、燉、焗；早餐、晚飯；鹹點、甜品，我一班兄弟樣樣皆精。就以我家鄉日本菜為例，茶碗蒸、玉子燒、親子丼，不同烹調和配搭，都能突顯我又香又滑的特質。

作為日本飲食界代表，來到香港，當然要盡展所長，努力做好港日味道交流。日式居酒屋Hungry Monkey是其中一個落腳地，一客「港島燒」就是最佳港日crossover。相信香港人對御好燒不會陌生，關西風的御好燒稱為大阪燒，廣島風御好燒就是廣島燒，Hungry Monkey就創造了香港版御好燒「港島燒」，用叉燒、臘腸、芫荽、蝦米做餡料，加入粉漿和雞蛋煎香後，再鋪上肉鬆。我雞蛋哥隱身其中，既能增添「港島燒」的香氣，又不會搶走其他食材的味道。

另外，簡單一道蒜頭炒飯，熱力逼出蒜香蛋香和飯香，就足夠令大家放棄生酮餐單、減肥計劃。入廚20年的廚師長Kaya最拿手的明太子奄列，用上2隻雞蛋，加上鮮味的明太子，就能炮製出冶味的佐酒小食，「做奄列的秘訣是忌猛火，要快手，否則就會變成煎蛋」。

Kaya說，食材衛生安全最重要，日本對雞蛋的生產過程有嚴格衛生標準，安心食用。●

Hungry Monkey

地址：銅鑼灣登龍街1號金朝陽中心二期 MIDTOWN地下B舖

查詢：2578 0828

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