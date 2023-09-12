270°維港景伴新派川滬菜 辣子雞升級 爽彈龍蝦助陣

百年毛血旺--毛血旺是經典川菜，這裏的版本用油比坊間少許多。鴨血滑溜、牛肚爽彈、牛舌香腍、百葉脆口……每款食材都可擔當主角，味道豐富，適合與三五好友分享。（$338）（黃志東攝）

煙熏辣子通心鰻--通心鰻，其實是在鹵得入味的豬大腸中塞入鰻魚再炸香，魚油肥美，與豬大腸的油香，甚為搭配，再以大量辣椒炒香，每件彈牙，有韌勁，配酒非常冶味。（$348）（黃志東攝）

青椒汁煎刺身級帶子--北海道帶子肉厚爽甜，光以芝士焗香，配魚子醬，已美味無窮，廚師加入以藤椒、二荊條炸香打成的青椒醬，畫龍點睛，令鮮美的帶子肉增添刺激，再輔以甜豆，既可裝飾，又帶甜脆豆香，層次極豐富。（$388）（黃志東攝）

龍蝦湯泡飯--以龍蝦殼打碎熬成的龍蝦湯，橙黃亮澤，在席前倒入熱燙石鍋中，鍋內的絲苗米飯、龍蝦肉盡吸美味。吃前加入大把脆米，口感酥脆，是濃濃的海洋鮮味。（$576）（黃志東攝）

古法蒸小黃魚配紫蘇麵--鮮嫩的小黃魚，去頭去骨，小心捲起，與紫蘇麵同蒸，佐以特雕的花雕汁，既可去除腥味，又增添酒韻。（$278）（黃志東攝）

Yun's Lantern--以宮廷燈為設計靈感的3層架下午茶，架上放了多款中式甜品，包括置頂的琥珀合桃；中層的燕窩杏汁薏仁糕和以綠豆蓉為主的綠野仙蹤；底層的芒果布甸雪糕及冬瓜餡合桃酥。至於鹹點則有4款蒸餃，放在旁邊的籠內，形狀小巧，打卡一流。（2位用，$238/位）（黃志東攝）

歌樂山辣子龍鳳呈祥--以辣子雞為藍本，除走地雞外，加入龍蝦，火候適中，龍蝦不但保留鮮味，亦沾滿以多種辣椒香料提煉成的辣油麻香，就算不太吃得辣的朋友，也可一試。（前，$616）（黃志東攝）

【明報專訊】平素約大班朋友相聚，總感覺吃中菜比較熱鬧：首先大家圍坐圓枱，聊天比較方便；其次中菜大大碟，一同分食，相比每人一份西餐，彼此更親切。想找地點方便、環境好，加上坐得舒服的中餐廳聚會？有！近月海港城就開了一家，主打上海菜和川菜，當中不少菜餚更加入西式元素，創意滿滿。

川菜老大哥傳授秘笈

這間名為「八十里」的川滬菜館，開設於海港城靠海的OTE。一入門口，就見到大列海景卡座。餐廳窄長，呈L字形，右邊全是落地玻璃無遮擋維港景，差不多全店的位置都可以欣賞270°海景，不論請客還是家庭聚會，環境也一流。翻開餐牌，款式繁多，雖說以上海菜和四川菜為主，但亦不乏片皮鴨、燉湯、避風塘海鮮等經典菜式。

入行近30年的行政總廚劉永元透露，為了突出餐廳川菜特色，開業前數月特地請來香港川菜老大哥、「雲陽」前總廚陳啟德合作交流，傳授多款川菜秘笈，一同研究如何在傳統口味中，加入創新元素，炮製坊間吃不到的味道。

鰻魚塞入豬大腸 啖啖煙熏香

說是外頭吃不到，也不誇張，以蒜泥白肉為例，平日吃到的多是以青瓜片與五花腩片相捲，這裏卻加入了牛油果片，滑滑的口感模仿了肥肉的柔滑，氣息更清新，味道豐腴細膩，如同神來一筆，令人驚喜。又例如店中招牌菜煙熏辣子通心鰻，工夫極多，先以大麯酒將鰻魚醃數小時，再用櫸木煙熏一下；塞入鹵至入味的豬大腸中，先炸再以自家煉製的辣油、辣椒乾炒香，乾身香口，大腸很有咬口，每啖都透出幽幽辣香。

煎爽甜帶子 絕「椒」提鮮

吃川菜不時會吃辣子雞，見到滿碟乾辣椒，未吃已感受到火辣逼人。劉永元將辣子雞升級，加入波士頓龍蝦肉，龍蝦入口彈牙，鮮雞肉味香酥，一道菜吃出兩種口味，由於龍（龍蝦）與鳳（走地雞）肉質各異，所以火候掌握非常講究，先炒香雞肉至三成熟，才可加入龍蝦，做到爽嫩香彈。如不太吃得辣，不如試試青椒汁煎刺身級帶子，厚肉的北海道帶子又爽又甜，以芝士焗香，配合以藤椒、二荊條打成的綠色辣醬，椒香中帶微微的麻辣，提味提鮮。為了中和刺激感，大廚特地在醬汁旁加入些少甜豆，中和一下，令口感更平衡，足見用心。

中式下午茶 「宮廷燈」吸睛

除了午市、晚飯，這裏也是吃下午茶的隱藏秘點。餐廳附設室外座位，近距離欣賞維港，吸引不少人來打卡歎茶。模仿宮廷燈形狀設計的三層架，放滿中式甜點，包括：酥香的琥珀合桃、鬆化的冬瓜蓉合桃酥……最推介中層的綠野仙蹤。名字洋氣，其實是以高力豆沙為藍本，卻將紅豆沙改為綠豆沙，外層的蛋白換成意式蛋白脆脆，味道完全耳目一新。綠豆豆香綿綿，蛋白薄又脆，最重要是不會太甜。另一款杏汁薏仁糕也別致，海綿蛋糕上放有用杏仁打成的奶油，還加了粒粒薏仁和燕窩，增添咬口，又顯矜貴。

至於鹹點則放在旁邊的籠子裏，共有4款，分別是松露櫻花蝦餃、金箔紅菜頭汁墨魚餃、蠔皇一口鮑魚燒賣及蝶豆花金魚餃，顏色悅目，造型亦可愛。蒸餃餃皮透薄，餡料豐富，賣相和味道都不俗。吃下午菜當然少不了飲料，隨餐可選雨前龍井、特色冰茶或鮮榨果汁，冷熱齊備；又或另加每位$198可2小時內任飲紅、白酒及氣泡酒。找個悠閒下午，相約家人好友，來一頓海景下午茶，多寫意！●

■八十里

地址：尖沙嘴海港城海運大廈二階OTE 201號舖

查詢：3468 5005

註：另加一

文：胡慧敏

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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