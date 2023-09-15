環球食材omakase 凍紅蟹妙配蟹湯啫喱

迪拜生蠔配青檸啫喱自家製魚子醬--選用的迪拜生蠔口感很飽滿，帶有微微的海水鹹鮮，特製的青檸啫喱中和了生蠔的奶油口感，而自家製低鹽度魚子醬則延長海水餘韻之餘，更為菜式增加爆彈的咬口。（餐廳提供）

西班牙紅蝦意大利刺身薄切--一般的紅蝦刺身只是將蝦肉拆殼後直接食用，而Hiroki就一反傳統將紅蝦肉薄切，以鹽焗方式提升蝦頭內的蝦膏鮮甜味道，食用前將溫熱蝦膏擠到蝦肉刺身上，與特製蛋黃醬充分混合後，令每條蝦肉都黏滿膏汁，冶味又鮮甜。（餐廳提供）

凍紅蟹配蟹湯醋啫喱--選用來自菲律賓或印尼紅蟹，先將蟹殼拆出並熬煮成高湯，混入香醋並冷凍為啫喱狀，再放在拆成絲狀的紅蟹肉上。兩者一起品嘗，啫喱的微鹹及醋酸提升蟹肉的鮮味，亦令蟹肉更嫩口多汁。（餐廳提供）

【明報專訊】因應最近市民對日本海產的食安疑慮，位於尖沙嘴的創意日式餐廳「壽司芳」，特意推出環球美饌廚師發辦（omakase）餐單，內裏的海產均從全球各地蒐羅，以質素足與日本海產媲美的食材入饌，並通過主廚中之上公起（Nakanoue Hiroki）的巧手，創作出一道道令人驚喜的菜式。

主廚Hiroki雖然在父母經營的大阪傳統壽司店長大，但由於父親突然離世，只能倉卒接手店舖經營，所以不少壽司要訣都靠自學得來。其後他亦多次到法國鑽研烹飪，因此在他的料理中，既有日本傳統元素，也加入不少創新點子。今次新推出的廚師發辦中，他除了採用來自全球各地如西班牙、迪拜、印尼、南海的海產，亦運用了多種烹調技巧去豐富每道菜的細節。

槍魷魚「素麵」見心思

以凍紅蟹配蟹湯醋啫喱為例，Hiroki便將蟹殼熬煮成高湯，與香醋混和後冷凍成啫喱狀，以提升紅蟹肉的鮮甜及口感。另一道菜式槍魷魚素麵配「燒賣」就更花心思，他先將槍魷魚切成幼絲，一方面可將幼絲蘸點芝麻醬汁當作素麵食用，同時又將幼絲包成燒賣狀蒸熟，以同一食材炮製出兩種不同特色的彈牙口感，創意十足。新餐單包括10道菜及6款壽司，分量十足，將供應至年底。●

■壽司芳

收費：每位$1980

地點：尖沙嘴金馬倫道8號The Otto Hotel 1樓

查詢：2657 0280

註：另加一，需提前2天預訂

文：周群雄