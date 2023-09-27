與西班牙雪莉桶交融 蘇格蘭威士忌甜美賀佳節

BBQ燒烤風味--限量版Ardbeg BizarreBQ單一麥芽威士忌，在艾雷島泥煤味外加入BBQ燒烤風味，由總釀酒師Dr Bill Lumsden及人稱DJ BBQ的燒烤大師Christian Stevenson合作。（品牌提供）

自家種植大麥--蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌Glenmorangie推出The Cadboll Estate 15 年限量版威士忌，採用自家種植田的大麥，由蒸餾至入瓶都是自家製的。（黃詩詩攝）

雪莉桶特色--蘇格蘭著名單一麥芽威士忌品牌The Macallan推出新產品The Macallan Litha，採用來自西班牙赫雷斯地區的100%首注雪莉橡木桶陳年，完全突出了品牌出眾的雪莉桶特色，將蘇格蘭與西班牙的文化與風味和諧交融。（品牌提供）

【明報專訊】中秋將至，是時候揀支美酒跟親友邊喝酒邊慶祝。早前專程坐船去澳門，出席蘇格蘭威士忌The Macallan 全新The Macallan Litha 單一麥芽威士忌新品發布會，這限量版只在中國包括香港及澳門發售。其實威士忌跟月餅亦很襯，在此也分享幾款新推出的威士忌配不同口味的月餅，一起與家人及好友共賀中秋。

融合蘇格蘭與西班牙文化風味

蘇格蘭著名單一麥芽威士忌品牌The Macallan又有新品推出。The Macallan Litha採用來自西班牙赫雷斯地區的100%首注雪莉橡木桶陳年，突出品牌出眾的雪莉桶特色。首席釀酒大師Kirsteen Campbell表示：「The Macallan Litha單一麥芽威士忌將蘇格蘭與西班牙的文化與風味和諧交融，賦予其卓越品質、斐然工藝和豐富個性。」

威士忌發布會假澳門銀河的紅伶舉行，邀請了香港及澳門的傳媒參加。一入會場便展覧新品酒瓶，然後走到另一區域，展示了這次包裝盒上的色彩繽紛巨形插畫，是由旅居美國紐約、屢獲殊榮的中國插畫家六厘（Sija Hong）繪製。六厘採用大膽鮮明的紅藍色調，以藍色孔雀部分代表蘇格蘭，以紅色代表西班牙。包裝盒設計中間充滿藝術氣息的樹木，寓意兩個世界的匯合，將蘇格蘭的新酒與西班牙100%首注雪莉橡木桶融合交流。

首注雪莉橡木桶 味道易入口

首先我們以一杯Litha調配的雞尾酒揭開活動序幕，邊欣賞鋼琴演奏邊飲雞尾酒。之後大會帶我們到另一區域參加午宴。澳門The Macallan品牌大使為我們介紹這新推出的單一麥芽威士忌，一起品嘗新品。威士忌愛好者都知道這品牌的威士忌沒有添加顏色，是把最自然的顏色呈現給大家。帶點琥珀色的深金黃色，香氣撲鼻，有甜美奶油及拖肥等香氣，帶雲呢拿、黑朱古力、烤烘、橡木、甜香料、生薑、海鹽焦糖、柑橘、乾果及熱帶水果等味道。我覺得非常平易近人，很易入口，就算不太喜歡喝威士忌的朋友，也會被它的甜美香氣吸引，突顯首注雪莉橡木桶的風韻。

配對午宴 4款威士忌各具特色

午宴以錦繡中華拼盤作頭盤，包括鮮蝦撻、魚子片皮鴨、山楂鵝肝及川香黑豚粒，配以The Macallan Double Cask 12 年單一麥芽威士忌。威士忌輕快而帶柑橘、烤烘及香料等味道，配上魚子片皮鴨，令鴨香放大，威士忌帶出更多橙香。另一道菜式金華海中寶，配以The Macallan Double Cask 15 年單一麥芽威士忌。威士忌平衡而帶雲呢拿、乾果、柑橘及黑朱古力，提升海鮮甜味。接着是澳洲和牛配黑松露飯，配以The Macallan Classic Cut 2023年版。牛肉和威士忌向來很夾，威士忌圓潤而帶烤烘、生薑、香料、杏仁餅乾、香梨及乾果等味道，配上和牛，油分令威士忌更圓潤，帶出乾果味道。最後以甜品拼盤，包括桂花寧波湯圓、杞子桂花糕及合桃酥，配以The Macallan Litha作完美句號。威士忌香甜帶甜香料、雲呢拿、朱古力及柑橘等，配甜品很夾，特別是合桃酥，令威士忌帶出更多果仁香氣。

適逢中秋節將至，可考慮買這新推出的The Macallan Litha威士忌與親友試試，配月餅絕對無問題，如果選朱古力月餅更匹配，令威士忌的朱古力香氣更突出，同時提升朱古力濃郁香氣。

由麥田到酒杯 限量15 年威士忌

著名蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌Glenmorangie，2023年再度推出以單一產區的全新系列第三版本Glenmorangie The Cadboll Estate 15 年限量版威士忌，特別之處是from field to glass，即是用自家種植田的大麥，以及由蒸餾至入瓶都是自家製，主要以波本桶陳釀，部分酒液亦放在Amontillado雪莉桶陳釀。酒色帶深金黃色，平衡而味道帶蜜糖、奶油、柑橘、香桃、榛子、生薑及香料等味，餘韻適中。建議配奶黃月餅，威士忌的奶油及蜜糖味道更突出，奶黃月餅的鹹蛋黃味道亦會更濃郁。

煙熏燒烤風味 配茶香月鉼

喜歡蘇格蘭艾雷島威士忌的愛好者，一定認識Ardbeg酒廠，酒廠不時推出特別版威士忌，亦是威士忌迷喜歡收藏的對象。新出的限量版Ardbeg BizarreBQ單一麥芽威士忌，是首次在獨特艾雷島泥煤味外加入BBQ燒烤風味。這款限量版是總釀酒師Dr Bill Lumsden及人稱DJ BBQ的燒烤大師Christian Stevenson合作，用了特別的烤橡木桶技術，為威士忌注入炭烤和煙熏風味。威士忌使用了雙重炭燒桶、PX雪莉桶和BBQ燒烤桶，味道帶煙熏、甘草、燒烤、皮革、薑、黑橄欖及柑橘等味道。如果找一款月餅配搭，可試試Earl Grey Tea月鉼，茶香配上煙熏及燒烤，加添更多層次。在此祝大家中秋節快樂，人月兩團圓！Cheers！●

■黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳校尉勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書及清酒證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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