廚房說書人：拜月古已有之，但吃月餅卻很晚才出現

【明報專訊】中國人在秋天「拜月」傳統可謂源遠流長，甚至可溯至兩千多年前先秦時期，《禮記》便有記載：「天子春朝日，秋夕月。」「夕月」就是拜月意思，當時已把秋天拜月定制。到西漢《淮南子》，記載了「嫦娥奔月」故事，這些傳說讓民間「賞月」習俗開始形成。

在唐代，可見大量八月十五賞月（當時稱「玩月」）的詩文，如白居易的《八月十五日夜同諸客玩月》、劉禹錫的《八月十五日夜玩月》等。《開元天寶遺事》更有唐玄宗和楊貴妃在八月十五賞月記載：「玄宗八月十五日夜，與貴妃臨太液池，憑欄望月，不盡，帝意不快，遂敕令左右：『于池西岸加築百尺高臺，與吾妃子來年望月。』」只可惜這個「望月臺」沒有建成，因3個月後便爆發「安史之亂」。楊貴妃就是如此過了人生中最後一次八月十五。

到了宋太宗時，八月十五正式被朝廷定為「中秋節」，節慶也愈來愈熱鬧，《東京夢華錄》便有記載喝新酒、吃螃蟹、吃時令水果如石榴、梨、棗、栗、葡萄等。另外，鄭望的《膳夫錄》亦提到「玩月羹」，那是用蓮子、桂圓等做的甜湯，但偏偏都沒有提到——吃月餅。

不錯，北宋蘇東坡有寫過：「小餅如嚼月，中有酥和飴」，很多人把這兩句視為中秋月餅的記載，但請看清楚，當中其實並沒有把餅和中秋寫上關係，且近年已有不少人考證，那種小餅並非現代意義下的中秋月餅。南宋吳自牧的《夢梁錄》亦有提到「月餅」，但卻是「四時皆有，任便索喚，不誤主顧」，可見當時這種餅是一年四季都有，隨時可吃，並無跟中秋掛鈎。

「民間以月餅相遺，取團圓之義」

直到明代，才有中秋吃月餅的明確描述，如田汝成的《西湖遊覽志餘》：「八月十五日謂之中秋，民間以月餅相遺，取團圓之義」；劉若愚的《酌中志》，當中《飲食好尚紀略》一卷亦有記載：「至十五日，家家供月餅、瓜果，候月上焚香後，即大肆飲啖，多竟夜始散席者。」兩者都明確提到，中秋供月餅、吃月餅，和送月餅。

跟今天不同，古時月餅十分大，明代劉侗、于奕正兩人所著的《帝京景物略》提到：「月餅月果，戚屬饋相報，餅有徑二尺者」；清代道光年間的《大同縣誌》亦記載：「其供月之餅大至三二尺許，名團圓餅。供畢，分給家人」。

直徑兩三呎月餅 全家分食

直徑兩三呎的月餅，當然不會一個人吃，而是由全家分食，這才合乎中秋全家聚在一起團圓之意。相比今天，為了方便，把月餅製成棋子般大，一口一個，不錯吃來乾淨，但卻失去分享和全家團圓之意。●

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文：蔡子強​（隔周刊出）