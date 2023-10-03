人氣抹茶芭菲披金箔 日本直送啟德新地標

蛋糕曲奇--芝士蛋糕系列是日本店的王牌，有4種味道可選，抹茶口味（前，$48）不但將抹茶的甘甜表現出來，與芝士的味道搭配之餘，又不會蓋過它的風頭；而抹茶曲奇（後，$18）外脆內帶少許軟心。（黃志東攝）

期間限定--為慶祝香港店開幕，品牌在常設的抹茶生朱古力芭菲（右，$98）加入金箔，作期間限定供應。而抹茶牛奶雲呢拿軟雪糕朱古力脆脆（左，$52）將抹茶牛奶與香濃軟雪糕混合，加上朱古力脆脆令口感更有層次；焙茶忌廉蛋糕（中，$48）不但蛋糕卷做得軟滑，中間的焙茶忌廉及濃濃焙茶軟心，更突出了焙茶的甘與香。（黃志東攝）

【明報專訊】位於舊啟德機場、剛於上周四開幕的AIRSIDE，迅即成為大家逛街、搵食的新地標。商場引入不少新餐廳及海外來的餐飲品牌，未開業已經關注度甚高。其中在商場 B1層更集中了輕食、cafe等店舖，當中最有人氣的，首推日本連鎖茶室nana's green tea，絕對是抹茶甜品迷的必吃目標。

京都百年茶農 依製法特調抹茶

愛到日本旅行的香港人對nana's green tea應該不會陌生，品牌於2001年面世，歷史雖然不算長，但在日本各地均有頗多分店。除了日本分店，品牌更將版圖擴展至新加坡、台灣、美加及澳洲等地，今年終於落戶香港。品牌招牌產品中所使用的抹茶，是與日本京都百年茶農「山政小山園」合作，其為品牌調配出獨有的抹茶，更會因應不同用法，如熱飲、凍飲、製作雪糕等而作出不同調配，並採用自江戶時代已流傳的傳統石磨製茶技術，保留了茶葉原有的醇厚茶香。

豆乳擔擔烏冬 彈牙滑溜

香港店的裝潢既現代亦帶點和風，灰色牆身搭配黑色屋形樑柱設計，有悠閒茶室的感覺，再在天花上以波浪鏡面營造現代感，連派駐來港的日本茶師職員也大讚設計優雅新穎。現時香港店內共有60個座位，供應的茶與甜品等種類與日本店差不多，不少食材是由日本直送到港，例如白玉、各種豆沙及蕨餅等；至於軟雪糕等甜點，亦使用日本牛奶及與日本相同的雪糕機來製作。

除了甜品，nana's green tea也有供應主食，以和風食品為主，如吞拿魚丼、咖喱飯及烏冬。香港店的款式較日本多，和風主食的款式共有14款，除了一些日本店的招牌菜，亦有日本季節限定的菜式。當中香港店有供應大受日本OL歡迎的吞拿魚牛油果山芋丼，選用與日本農民合作種植的有機米，配上營養豐富的牛油果及山芋，很受喜愛清怡口味的客人歡迎。而另一個受歡迎的鹹食是豆乳擔擔烏冬，選用質地彈牙的讚岐風烏冬，再以澳洲豆乳加入傳統擔擔麵湯底，做出滑溜又輕盈的湯底，配上少許甜辣肉碎，冶味不少。

焙茶牛奶忌廉黑蜜 拌勻前後不同味

至於重頭製作——抹茶飲品及甜品，當然不能錯過，好像焙茶牛奶忌廉黑蜜，在焙茶牛奶加入新鮮打成的香滑忌廉，再以日本黑蜜賦予香甜，先不拌勻可喝到焙茶牛奶不澀而甘香的味道，拌勻後再喝，則有少許像喝茶奶昔，濃厚而微甜，而黑蜜又將當中的香甜變成另一層次，非常值得試試。甜品設有8款芭菲，以抹茶、焙茶及黑芝麻為基本，配搭雪糕、忌廉、脆脆片及不同的配料選擇，如白玉、生朱古力、蕨餅等。白玉軟糯不硬，蕨餅則軟滑又帶少許軟韌，有點像啫喱的口感。最重要是優質的北海道紅豆沙、焙茶白豆沙及黑芝麻豆沙等，賦予了芭菲香甜的靈魂，每款芭菲各有不同層次，令人十分滿足。值得一提的是，抹茶以外，店內的冷熱日本茶，如煎茶、焙茶及玄米茶，均選自京都新進茶葉專賣店「売茶中村」。店主是百年茶藝世家「中村藤吉本店」創辦人的後人，對種茶及製茶等皆一絲不苟，在這裏亦可享受到不一樣的日本茶。●

nana's green tea

地址：九龍啟德協調道2號AIRSIDE B128號舖

查詢：2117 1309

文：潘小熊

美術：張欲琪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵: feature@mingpao.com

[飲食]