「酒二代」今井俊典 嶄新行銷策略 豪華郵輪上的清酒派對

今井俊典--今井俊典讓本已備受好評的「くどき上手」，更上一層樓。（日本酒オーシャンズ fb圖片）

清酒派對--繼承父親開創的「くどき上手」銘柄，「亀の井酒造」第6代傳人今井俊典（右圖下排右三）為了取得突破，採取不少嶄新的行銷策略，例如聯同其他酒造的年輕藏元（右圖），一起租用豪華郵輪，在東京灣開清酒派對（左圖）。（日本酒オーシャンズ fb圖片）

【明報專訊】上期提到山形在今年的「全國新酒評鑑會」打破福島縣的壟斷，獲得最多金賞。事實上，山形縣除了有大名鼎鼎的「十四代」和之前寫過的「栄光冨士」外，還有一個我非常喜歡的銘柄——「くどき上手」，當中更有一個「富二代」奮發圖強的故事。

以清酒融化人心

「くどき上手」一詞源來自日本戰國時代，指那些能言善道的武將，以言語而非武力，去說服敵將、主公或領民，這種無論對誰都能以言辭令對方心悅誠服的能力或魅力，便稱之為「くどき上手」；之後便引伸為善於說服、善於調情。釀造「くどき上手」的「亀の井酒造」，在1875年創業，最初的銘柄也稱作「亀の井」，本身是山形縣著名的地酒。到了第5代藏元（社長）兼杜氏（釀酒師）今井俊治為了進軍東京，於是改名為「くどき上手」，意謂用清酒來融化你的心；而且酒標也用上了浮世繪，加強江戶時代的感覺。

今井俊治年輕時獲得小川知加良博士指導釀製清酒，後者是小川酵母的發現者，因此今井俊治釀造清酒時也偏愛用這種能發出甜美花果香氣的酵母。加上愛用土產的酒米如出羽燦燦，以及秋田縣產的改良信交等，因而釀造出令人一試難忘的清酒，整體感覺正是濃郁而不濃烈，難怪深受人們喜愛。甚至有人認為「くどき上手」在山形縣一眾清酒中，只僅次於「十四代」而已。今井俊治沒有用言語，但用了清酒的魅力，一手將「くどき上手」帶紅，也令「亀の井酒造」由山形鶴岡市一間小酒造，蛻變成年產1000石（大約出產25萬支720ml清酒）的人氣酒造。

美國學英語 語言優勢協助父親

有這樣厲害的爸爸，今井俊典卻沒有燃起對清酒的興趣，儘管父親俊治一早告訴他將要繼承家業，俊典在大學時也進入了東京農業大學釀造系，但他坦言那時的精力花得更多在足球隊及其他兼職工作上。「清酒業的子弟，一般在畢業後都會到酒舖或其他酒造實習，然後回到家鄉繼承家業，但我那時真的沒興趣。我上大學，都只是嚮往東京的生活，而我之後便決定到美國學習英語。」大抵有錢就是任性。

由於父親的生意拓展到美國，那時已定居紐約的俊典，便運用語言的優勢協助父親，還協助「全米日本酒歓評会」（即美國清酒鑑評會）主辦Joy of Sake大賽，擴展了清酒在世界，尤其在美國的版圖。那時的俊典，對清酒還沒有興趣，「我家裏的雪櫃，都沒有清酒；相對於釀酒，我更有興趣於紐約這個競爭激烈的城市中那些商業高管的奮鬥故事」。

「你是時候回酒造了」

「你是時候回酒造了。」父親在2007年簡短的一句，俊典縱不情願也只得回國。這個「富二代」的人生轉捩點，卻是在返國的一刻。「抵達（日本）機場的一剎，我被周圍整潔有序的景象所震撼；相比紐約的雜亂無章，滿街垃圾的城市風景，日本的整潔卻那麼理所當然，而且國民的細心與友善，令我首次意識到，自己原來出生在這麼了不起的國家」。懷着這份心情的俊典，回到家鄉的酒造重新審視自家的清酒，記起每逢釀造季節父親幾乎不發一言地專注造酒，他終於喜歡上清酒，也為這一種代表着國家的酒而自豪。

不過，真正的考驗在俊典接手成為「六代目」藏元才開始，他完全明白「くどき上手」是其父創造，作為「第二代」並不會得到媒體或市場的關注，「我認為必須做一些與父親做法不同的事情，一些有足夠影響力的事情」。

其中一項便是集結了其他的「酒二代」成立了「日本酒オーシャンズ（Sake Oceans）」，第一屆在2015年舉行，跟俊典組成「明星隊」的有「真澄」的宮坂勝彦、「而今」的大西唯克、「乾坤一」的久我健等10多名「酒二代」年輕藏元，而他們最重要的活動就是開「船P」！當然，所謂的「船P」並非像其他紈絝子弟那樣的，而是正正經經地租了一艘豪華郵輪，招待400人參加清酒派對。這種嶄新的清酒推廣活動，深受歡迎，不單之後幾年繼續舉行，甚至吸引了Louis Vuitton贊助。

名字粗獷 酒體細膩

「日本酒オーシャンズ」的「船P」開到2019年，因COVID-19而中斷，我還沒有聽說會否復辦，但這也解釋了今井俊典為什麼去年會推出了一款名為「龜之井 くどき上手 Jr. コロナの馬鹿野郎 2022純米大吟醸 生詰」的清酒，「コロナ」即Corona，亦即COVID；「馬鹿野郎」是大家很熟悉的日本髒話，雖然字義上跟廣東的門字系列粗口程度相去甚遠，但以日本文化來說都等同「去你的，COVID！」雖然名字很粗獷，但酒體卻很細膩，果香宜人，配上那玩味十足的酒標，俊典果然很懂得經營branding。

浮世繪女郎酒標 玩味十足

這款「コロナの馬鹿野郎」瓶上有Jr.字樣，正是俊典為了突破老父框框的系列作品；Jr.每款酒的酒標設計上，雖然沿用浮世繪女郎的頭像，但在這基礎上卻有超多「玩嘢」的變化，幻彩、負片、花哩花碌，應有盡有；反而是酒的風格卻保持自己的優點，例如芬芳的果香。

我喝過很多款「くどき上手」，感覺上年份較舊的，口味較為典型，但新一批就算沒有Jr.字樣，也較具特色，例如我對「虹色ばくれん 33％ 超辛口大吟醸 生詰」印象便非常深刻。33%是指精米步合，這個程度肯定很貴吧？我喝的時候不知道，後來才發現四合瓶（720ml）日本才賣1650円（約87港元）；更有趣的是，這款酒既有「くどき上手」充滿果香的風格，卻是「大辛口」，喝起來十分清新爽快。

聽聞俊治對俊典這樣的玩味風格不算很認同，兩人有些意見分歧，但有一款作品卻是父子倆合作的心血，那就是「禁じ手 出羽の里 磨き一割一分 純米大吟醸 生詰」，「禁じ手」是禁忌的意思，意指精米步合竟一割一分是出了禁招，由於精米步合只得11%，因此酒體十分乾淨，沒有多餘的雜味，我突然想起俊典提到那整潔乾淨的日本「空港」呢！●

■胡蘇

曾經營威士忌酒吧的酒鬼、國際唎酒師，愛喝酒，也愛說酒的故事。

文：胡蘇

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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