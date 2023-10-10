羅馬pizza過江龍 按重量收費滿足花心客

【明報專訊】打工仔日夜操勞，有時連坐下來吃頓飯的時間都沒有，一間高質素的速食店，就可解燃眉之急，比如灣仔新開的Alice Pizza。品牌來自羅馬，已有30多年歷史，被意大利餐飲權威評鑑指南Gambero Rosso評為「Top Pizzerias in Italy 2023」之一，暫時全球擁有約200家店，今次首次在亞洲開店，選址皇后大道東，看中金鐘灣仔一帶的商務客及年輕家庭。店子地方細細，主打外賣，一進門，即被右手邊櫃台上的pizza吸引，全部盛在長方形盤子上，五彩繽紛、排列整齊，非常吸引眼球。這裏全部pizza都是以重量計算，每100克收費$25至$45不等，客人可根據自己的食量點餐，非常有彈性。值得一讚的是pizza款式非常多，雖不及意大利總店有齊60款，香港店暫時亦有近20款，部分是在意大利熱賣的口味，如以番茄醬、mozzarella芝士組成的Margherita（$25/100克）以及較少見的茄子薄片pizza（$25/100克），也可找得到。

近20款中，不乏充滿創意的口味。既然每次100克就有交易，建議大可放膽點，多試幾款，比如Carbonara（$38/100克）就是依足卡邦尼意大利麵的經典味道，精選經巴斯德氏殺菌法處理的雞蛋，配上水牛芝士、pecorino romano羊奶芝士及意式風乾豬面頰肉guanciale和黑胡椒製成，坊間少見。食肉獸必食以17個月的帕爾馬火腿做主角的Parma（$45/100克），批面可見玫瑰色的風乾肉，加上黃車厘茄和火箭菜，紅黃綠三色奪目鮮艷，非常討喜。店子雖然格局小，但餅底麵糰的處理也很講究，沿用開店以來的黃金配方，特意減少酵母用量至十分之一，又延長了發酵時間至24小時，務求餅底輕脆得來，充滿空氣感，多吃幾塊也不易飽滯。每日早上11時開始出爐，特製的4層獨立烤爐，可單獨控制每層爐溫，大約9分鐘pizza便完美出爐，從早到晚，隨時都有新鮮pizza供應。●

■Alice Pizza

地址：灣仔皇后大道東92號地下

查詢：2518 3502