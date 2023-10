蘇格蘭西岸風光無限 酒廠之旅 歎美酒賞靚景

芝士也能做酒?--就算不特別喜歡品酒,也會聽過gin、whisky等不同類型的烈酒,但原來芝士也可以用來做酒!我們在Isle of Mull剛好路過的這家農莊,就在生產芝士和農作物副產品同時,以生產剩下的乳清(Whey)來製作烈酒。(Tony Leung攝)

【明報專訊】對於蘇格蘭威士忌酒廠旅遊,相信不少酒友也是心癢癢但未下決定,始終單是去看做酒工藝又佔了大半的行程好像不太划算,原來仔細了解一下,其實當地不少沿海而建的酒廠附近,也有着相當豐富的景點!

不久前的蘇格蘭之旅,我就和幾名朋友一起到Highland地區的西面遊覽,雖然這次的行程剛好有朋友可以負責駕車,但我本身一開始計劃這次旅程時,也是打算坐火車和巴士,所以大家不用太擔心,下面介紹的是獨個兒也可以乘搭交通工具完成的。

Oban、Mull跳島遊

今次為大家介紹的起點是位於西高地的Oban,基本上你在Glasgow就可以乘坐火車直接到來的一個海邊小鎮。當然Oban市中心的威士忌蒸餾廠Oban Distillery是重點之一,但除了酒廠以外,沿岸景色,以及市內一個可以俯視整個海灣的山丘,也是相當吸引,可以讓人好好放鬆一天。

但另一個更為驚喜的地方,就是Oban對岸不遠的Isle of Mull。因為來往兩地的船班次比較疏落,我們選了早上的第一班船,自碼頭出發後先到了Isle of Mull島南的一個小城堡,之後才出發到島上遊覽其他風景名勝,我們原本以為島上只有Tobermory一間酒廠,卻意外地在路上望到另一個蒸餾廠和芝士工場的路牌,於是來到像間玻璃屋cafe一樣的建築,Sgriob-ruadh Farm: Isle of Mull Cheese是農莊、酒廠、芝士和熏製工場的集合體,而這裏更飼養了不少動物,加上門外的花園,相信是不少遊客也會感興趣的一個隱蔽地點。

但來到Isle of Mull,最主要原因當然還是Tobermory。這島嶼區的酒廠同時生產沒有煙熏味的Tobermory、以及重泥煤的Ledaig,近年還開始實驗了不少特殊的木桶以及gin酒的生產,像酒廠一個最受歡迎的行程Warehouse No.1,就包括試飲每邊至少3款的單桶作品。酒廠經理是一個十分風趣的人,在介紹原酒的同時明明嚷着喝不完就會倒回去,但卻一直給我們添酒,而且這裏嘗到的大部分酒品,都只能在酒廠現場買到,令行李位置有限的我們花多眼亂。

想不到的意外驚喜

除了Oban跟Tobermory,我跟朋友也在Highland地區待了數天,但最令我們驚喜卻是臨時決定到訪的Ardnamurchan,要不是有朋友剛好駕車我們都不會考慮來這裏。到訪時天氣好得我們也忍不住數次停車來看看海,一時在感嘆住在海邊的屋會不會太療癒,然後也說起在這裏買船會否太便宜,雖然讀者沒到過現場或者很難理解,但這裏的風景的確很吸引。

因為中間花了太多時間看海,我們到達Adelphi酒廠時也是剛好趕上導賞團。由獨立裝瓶廠Adelphi建立的小酒廠,規模當然跟大品牌有很大分別,但有不少特別的地方。例如生產方面也是盡量以最傳統的方法來作;酒廠參觀中心內大部分家具,也是以回收得來的舊木桶製作;陳年的木桶種類非常多元化,例如rum和其他葡萄酒的木桶,也有其他新酒廠愛用的迷你木桶Octave。之前沒太多喝過他們的作品,始終也只是誕生不足10年的威士忌品牌,但反而在這次之後我和幾名朋友都對它完全改觀。

當然在酒廠附近還是有一些小行程的,像是到訪《哈利波特》電影中那著名的橋樑,千多人攀山涉水就等那蒸汽火車經過1分鐘、事後全部人立即散去,簡直比故事本身還要魔幻。蘇格蘭西海岸之旅就暫時到此,希望下次再有其他分享,或許是其他國家呢!●

