蘇格蘭西岸風光無限 酒廠之旅 歎美酒賞靚景

蘇格蘭海產--雖然水產銷量比威士忌遠遠不及，但水產銷量還是穩穩地佔據蘇格蘭飲食商品出口的第二位，魚類方面較集中在某幾款，貝類和甲殼類十分新鮮，有機會務必試一下當地的青口。（Tony Leung攝）

意想不到的香氣-- 以芝士製成的酒品加入了難以想像的香料混合，像他們的原酒本身帶有像牛奶的香氣，卻同時融合了像鼠尾草或其他熏製肉類用的香料。（Tony Leung攝）

西海岸絕景遊--蘇格蘭沿海一向不缺漂亮的海景，天氣好時更是不得了，像Ardnamurchan和Adelphi酒廠附近，我和朋友一路上也好奇為什麼這麼遙遠的單程路段仍然會處處碰着車，原來威士忌以外，此處也是著名的風景歷史遊路線。（Tony Leung攝）

草地與數不盡的羊--若看過村上春樹《如果我們的語言是威士忌》封面，那羊和草地的風景照真的沒騙你，去過以後發覺在郊外漫山遍野、連馬路旁都有羊，難怪他不用海景也要以此為封面照。（Tony Leung攝）

芝士也能做酒？--就算不特別喜歡品酒，也會聽過gin、whisky等不同類型的烈酒，但原來芝士也可以用來做酒！我們在Isle of Mull剛好路過的這家農莊，就在生產芝士和農作物副產品同時，以生產剩下的乳清（Whey）來製作烈酒。（Tony Leung攝）

Tobermory前的海港--蘇格蘭不少地方也是人口較疏落，基本上在海岸旁的一條大道，才會見到這類一排排彩色屋子（右圖），像這裏就是Tobermory酒廠（左圖）對外的位置。（Tony Leung攝）

【明報專訊】對於蘇格蘭威士忌酒廠旅遊，相信不少酒友也是心癢癢但未下決定，始終單是去看做酒工藝又佔了大半的行程好像不太划算，原來仔細了解一下，其實當地不少沿海而建的酒廠附近，也有着相當豐富的景點！

不久前的蘇格蘭之旅，我就和幾名朋友一起到Highland地區的西面遊覽，雖然這次的行程剛好有朋友可以負責駕車，但我本身一開始計劃這次旅程時，也是打算坐火車和巴士，所以大家不用太擔心，下面介紹的是獨個兒也可以乘搭交通工具完成的。

Oban、Mull跳島遊

今次為大家介紹的起點是位於西高地的Oban，基本上你在Glasgow就可以乘坐火車直接到來的一個海邊小鎮。當然Oban市中心的威士忌蒸餾廠Oban Distillery是重點之一，但除了酒廠以外，沿岸景色，以及市內一個可以俯視整個海灣的山丘，也是相當吸引，可以讓人好好放鬆一天。

但另一個更為驚喜的地方，就是Oban對岸不遠的Isle of Mull。因為來往兩地的船班次比較疏落，我們選了早上的第一班船，自碼頭出發後先到了Isle of Mull島南的一個小城堡，之後才出發到島上遊覽其他風景名勝，我們原本以為島上只有Tobermory一間酒廠，卻意外地在路上望到另一個蒸餾廠和芝士工場的路牌，於是來到像間玻璃屋cafe一樣的建築，Sgriob-ruadh Farm: Isle of Mull Cheese是農莊、酒廠、芝士和熏製工場的集合體，而這裏更飼養了不少動物，加上門外的花園，相信是不少遊客也會感興趣的一個隱蔽地點。

但來到Isle of Mull，最主要原因當然還是Tobermory。這島嶼區的酒廠同時生產沒有煙熏味的Tobermory、以及重泥煤的Ledaig，近年還開始實驗了不少特殊的木桶以及gin酒的生產，像酒廠一個最受歡迎的行程Warehouse No.1，就包括試飲每邊至少3款的單桶作品。酒廠經理是一個十分風趣的人，在介紹原酒的同時明明嚷着喝不完就會倒回去，但卻一直給我們添酒，而且這裏嘗到的大部分酒品，都只能在酒廠現場買到，令行李位置有限的我們花多眼亂。

想不到的意外驚喜

除了Oban跟Tobermory，我跟朋友也在Highland地區待了數天，但最令我們驚喜卻是臨時決定到訪的Ardnamurchan，要不是有朋友剛好駕車我們都不會考慮來這裏。到訪時天氣好得我們也忍不住數次停車來看看海，一時在感嘆住在海邊的屋會不會太療癒，然後也說起在這裏買船會否太便宜，雖然讀者沒到過現場或者很難理解，但這裏的風景的確很吸引。

因為中間花了太多時間看海，我們到達Adelphi酒廠時也是剛好趕上導賞團。由獨立裝瓶廠Adelphi建立的小酒廠，規模當然跟大品牌有很大分別，但有不少特別的地方。例如生產方面也是盡量以最傳統的方法來作；酒廠參觀中心內大部分家具，也是以回收得來的舊木桶製作；陳年的木桶種類非常多元化，例如rum和其他葡萄酒的木桶，也有其他新酒廠愛用的迷你木桶Octave。之前沒太多喝過他們的作品，始終也只是誕生不足10年的威士忌品牌，但反而在這次之後我和幾名朋友都對它完全改觀。

當然在酒廠附近還是有一些小行程的，像是到訪《哈利波特》電影中那著名的橋樑，千多人攀山涉水就等那蒸汽火車經過1分鐘、事後全部人立即散去，簡直比故事本身還要魔幻。蘇格蘭西海岸之旅就暫時到此，希望下次再有其他分享，或許是其他國家呢！●

■Tony Leung

fb專頁「如果我們的語言是威士忌」版主，專欄作家，一個醉多過醒的酒徒。為了有更多機會嘗試不同佳釀，近年用盡辦法令更多人鍾意威士忌。

文：Tony Leung

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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