廚房說書人：為何重陽節吃重陽糕喝菊花酒？

【明報專訊】中國人講「民以食為天」，過時過節，往往都有相應賀節食品，例如新年我們會吃年糕、油角；元宵會吃湯圓；端午吃糉；而中秋則吃月餅，那麼重陽又吃些什麼呢？大家像沒有什麼印象，但其實是有的，那就是吃重陽糕，喝菊花酒。

雖然講起重陽，大家會想起小學課本裏講的，東漢桓景登高避禍的故事，但其實中國人慶祝重陽節，要較此來得早，可追溯至西漢初年，也即是再早了兩百年。《西京雜記》記載，漢高祖劉邦，其皇后呂后專橫，迫死了其寵妃戚夫人，後者侍裨賈佩蘭離宮，成為平民百姓，在坊間述說宮中軼事時，提到：「九月九日，佩茱萸，食蓬餌，飲菊花酒，令人長壽。」其中蓬餌，就是重陽糕的前身。

新米製成餌 用作祭祀

什麼是餌？那是古人把稻米或黍米煮熟，搗爛後製成糕點。重陽吃餌，是由於秋季乃農作物收成季節，把收成後的新米製成餌，拿來祭祀，後吃之，是慶祝五穀豐收的一種習俗。而「糕」與「高」同音，也有高陞之意。

「糕」與「高」同音 有高陞之意

北宋呂希哲的《歲時雜記》，便有記載：「重陽尚食糕，而重陽為盛。大率以棗為之，或加以栗，亦有用肉者，有麵糕黃米糕，或為花糕。」南宋吳自牧的《夢梁錄》亦有提到：「此日都人店肆，以糖、麵蒸糕，上以豬羊肉、鴨子為絲簇飣，插小彩旗，各曰重陽糕。」從中可見，重陽節吃重陽糕，比起上篇談到的中秋吃月餅，至少早了兩個朝代。

如今江浙到南方一帶這些種米地區，仍保留了吃重陽糕習俗。但因中國地大物博，各地製糕方法千差萬別，例如因應地方特色，加入各種果脯、蜜餞、乾果、豆類、棗類來蒸糕，是為甜吃；另外，也有加入肉類做的，是為鹹吃。但只要在重陽節食用的，通稱為重陽糕。

以福建為例，那裏的重陽糕又叫九層粿，那真的是先把米槳一層蒸至半熟，再添一層蒸上去，餘此類推，直到第9層，材料簡單，但工序費時。糕蒸好後，切成菱形，吃法鹹甜皆可，可原件沾糖、沾蜜，甜吃；也可煎、炸、加肉炒，鹹吃。

古人認為菊花延年益壽

那麼為何重陽要飲菊花酒？它的出現，甚至早在東漢桓景登高避禍，帶上茱萸葉和菊花酒備用的典故之前，這是因為9月已經是深秋，花草已經凋零，唯獨菊花依然綻放，正所謂秋菊，所以古人認為菊花有延年益壽的功用，正正配合重陽「重九」，有長久、長壽之意。●

文：蔡子強​（隔周刊出）

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