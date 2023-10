美酒之旅 參觀清酒酒造 感受來自京都氈酒香

原酒和氈酒--跟Ki No Bi招待經理竹村正弘(右)了解氈酒生產過程,也試了6大支柱原酒和旗下3款旗艦氈酒。(作者提供)

壺式蒸餾器--日本第一間只專注做氈酒的精品手工氈酒廠「京都蒸餾所」開設的The House of Ki No Bi,地下設有酒吧區,可輕鬆喝杯氈酒雞尾酒。一入門口見到的壺式蒸餾器,打卡一流。(作者提供)

next

【明報專訊】香港人喜歡「返鄉下」去日本旅行,我亦不例外。早前到京都、大阪、直島及男木島(貓島)旅行,在此跟大家分享京都美酒之旅。如果你即將去京都遊玩又喜歡「飲番杯」,不妨參考以下景點。在京都參觀日本第一間精品氈酒廠(只專注做氈酒)的京都蒸餾所(The Kyoto Distillery)試不同系列的季之美Ki No Bi氈酒,遊「酒」清酒酒吧及隱秘酒吧;又或到伏見參觀清酒酒造見學,在「伏水酒藏小路」一次過試勻18款伏見清酒,盡興而歸!

京都打卡必到The House of Ki No Bi

除了清酒酒造見學,推介大家到京都參觀日本第一間只專注做氈酒的精品手工氈酒廠「京都蒸餾所」(The Kyoto Distillery)。酒廠2014年成立,以釀造日本本土色彩的優質精品手工氈酒為宗旨,2016年推出首款季之美Ki No Bi氈酒。以日本米為基酒原材料,嚴選本地草本植物材料,分別以6個不同味道支柱分開蒸餾,包括礎(基酒—杜松子、鳶尾根、檜木片)、凜(草本—日本山椒、山椒芽葉)、辛(薑)、柑(柚子、檸檬)、芳(花果—紅紫蘇、竹葉)及茶(玉露綠茶),共11款草本植物,然後再把6款不同支柱原酒混合在一起,調配出不同口味。

酒廠本身不設對外參觀,但他們在京都開設了The House of Ki No Bi,選址在一所百年古老大屋,樓下是酒吧及商店,可以買到旗下所有系列氈酒酒款,還有特別版及蒸餾所限量版等。這裏亦設有酒吧區,可輕鬆喝杯氈酒雞尾酒,或不同系列的Ki No Bi氈酒,試完才決定買不買。一進門口看到的蒸餾烈酒壺式蒸餾器,打卡一流。

6支柱原酒逐一試 了解手工氈酒調配

跟季之美Ki No Bi執行總監Antonio Sanchez及品牌招待經理竹村正弘會面,竹村正弘帶我走到大屋樓上,了解氈酒生產過程及如何選購本地優質草本植物,從100款原材料中挑選11款釀製成6大支柱。再到試酒室逐一試6大支柱原酒和旗下3款旗艦氈酒。試酒室的櫃上放了多款單一材料原酒,正是研發時的100款不同原材料酒,包括菊花、培茶及玉桂等,感受到團隊用心地挑選最能代表日本精髓的氈酒。試了6個支柱原酒的風格,每款也獨當一面,我尤其喜歡「芳」的紫蘇及竹葉香氣,亦喜歡「茶」的綠茶香氣和「柑」的柚子香氣。

由支柱原酒調和而成的3款旗艦氈酒中的Ki No Bi氈酒優雅,平衡而帶柑橘、淡杜松子、綠茶及柚子等香氣,以及點點胡椒、生薑與草本植物等味道,餘韻綿長。喜歡綠茶的我,對Ki No Tea情有獨鍾,這款特別版手工氈酒是與19世紀在京都開業的宇治茶店合作,選用具千年歷史的奧之山茶園之宇治茶種為主打原材料,帶白朱古力、杜松子、橘香、柚子、白花和抺茶等香氣,一試難忘。至於Ki No Bi Sei,屬Navy Strength類別,酒精度較高(54.5%),感覺更加厚實圓潤,但整體依舊保留季之美的優雅風味,如果喜歡有力的氈酒,這會是你杯茶。大家可在網站報名參加見學,他們也會定期舉辦試酒會,又或者到酒吧區試一杯氈酒雞尾酒,感受來自京都的氈酒香。

伏見參觀清酒酒造見學

身在京都又想試試清酒見學,可以到伏見區參觀清酒酒造。由京都坐火車到伏見約15至20分鐘。伏見名水相當著名,水質較軟,列入日本名水百選,軟水的清酒味道較清甜,因而相當多清酒酒造亦建於此,大約有20間清酒酒造,其中為人熟悉的酒造有月桂冠、黃櫻、玉乃光、英勳等。不是所有酒造都對外公開,但也有部分開放公眾參觀。我參觀了歷史悠久的「月桂冠」,它始於1637年,有近400年歷史,是京都伏見區最出名的清酒酒造之一。由車站步行至「月桂冠大倉記念館」約5至8分鐘,在其網站可看到開放時間及由不同車站前往的距離。博物館收費成人600日圓(約31港元),包括參觀清酒博物館、試兩款清酒和一隻清酒杯。

博物館介紹酒造歷史,展示珍貴的月桂冠舊酒瓶、歷代宣傳海報,及以前的清酒兌換券,十分有趣,亦仔細介紹不同米種和精米步合過程,以及多件釀酒工具,讓公眾了解清酒釀造過程。來到試酒室,每人有3個代用幣,可在10款清酒中選3款來試。我選了一款純米大吟釀、一款桃味出眾和一款蜜瓜味出眾的清酒,第一款清酒優雅平衡,帶果香及米香。另外兩款則突出不同果香,在香港從來沒有見過,很特別。離開前當然先經過紀念品店,那裏有多款清酒選擇,還有紀念館限定版清酒,可買來作手信。

伏水酒藏小路 試勻18款伏見清酒

參觀完清酒酒造,同區也有既可試清酒又可打卡的景點「伏水酒藏小路」,可一次喝齊當地18款伏見清酒,以18小杯一盤送出來,包括月桂冠、黃櫻、玉乃光、京姬等,畫面相當震撼,打卡一流!另外亦可配搭小食組合,我點了伏見野菜,自己邊燒烤邊試不同清酒,是十分地道的體驗。大家亦可在這裏單點逾100款日本清酒和其他餐廳檔口的食物,包括鐵板燒、串燒、拉麵、壽司等,點單後他們就會送過來,就像去了一條日本食街及清酒街。

遊「酒」京都清酒吧及隱秘酒吧

沒有時間去伏見不緊要,在京都亦有很多清酒酒吧可以選擇。這次試了Masuya Saketen清酒酒吧,那裏有約30款來自不同縣的清酒,可以逐杯叫,「一合」100ml。他們的酒單是以薰、爽、醇及個性酒分類,還有很多有趣美味小食,推介腐皮pizza及煙熏鵪鶉蛋,好食到追加!

我自己有個嗜好,在不同城市時都喜歡試他們的雞尾酒酒吧或威士忌酒吧。今次在京都試了神秘酒吧Bee's Knees,它是亞洲50大酒吧2023年第44位。門口寫着是間書店卻內有乾坤,一開門就是酒吧。跟首席調酒師兼老闆Toru Ariyoshi會面,試了幾款招牌雞尾酒,包括Ninja Smash、Geisha's Street、Sakura Bee's Knees和Hoji Tea Negroni。前兩杯非常適合打卡,味道相當清新,後兩款富濃厚日本色彩。有機會來京都就來試吓!●

黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳校尉勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師,擁有英國WSET高級品酒師證書及清酒證書(第三級),亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客,獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文:黃詩詩

編輯:陳淑安

美術:謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵:feature@mingpao.com