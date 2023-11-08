廚房說書人：從一帶一路峰會說到中國國宴

【明報專訊】早前，一帶一路峰會舉行，請來相關各國領袖。讀者或會好奇，在這冠蓋雲集場合，國家會拿些什麼東西來宴客？國宴會吃些什麼？會不會吃到「鮑參翅肚」中國菜四大珍味？答案恐怕要讓大家失望了，原來只有三菜一湯，菜式甚至少過、也普通過大家去吃囍宴。

三菜一湯，今趟是沙葱牛肉、北京烤鴨、雜錦鮮蔬，以及全家福，大家看了後恐怕第一個反應是：「會不會食唔飽呀？」不錯，菜式又確實是少了點、普通了點，但其實三菜一湯之外，還有前菜（冷盤），以及單尾點心甜點（冰花鍋貼、蟹黃燒賣、天鵝酥、象形枇杷、水果、雪糕），該不用擔心讓貴賓餓肚子。至於酒，是國產，有2009年的長城干紅、2016年的張裕干白，和貴州茅台。

其實，在如今政治大勢，以及健康飲食潮流下，不單是中國，就是歐美各國，以至英國王室國宴，都一樣崇尚儉樸和精簡，通常只有3至4道菜，以免壞了民眾觀感，被批評大吃大喝，帶頭掀起奢靡之風。

新中國立國初年，國宴十分豐盛，但後來毛澤東批評，宴會大講排場，吃掉的還沒有扔掉的多，白白浪費了國家金錢和物資：「千篇一律都上燕窩魚翅那些名貴的菜，花錢很多，又不實惠。有些外國人根本不吃這些東西。我們請外國人，有四菜一湯就可以了。」

國宴規格 四菜一湯

再加上，1950年代尾60代初，因大躍進和天災，中國進入困難時期，但同時，中國卻在國際建交上進入第二個高峰，由1955年時的23個，到1965年時的49個建交國家，因此國宴頻頻，且每次可能要辦上50席，在這拮据時期，倍感勞民傷財。因此周恩來便着手禮賓工作改革，致力簡約，國宴規格也從此定為四菜一湯。

但縱然如此，今次一帶一路峰會國宴，確實又比以往還要再簡樸了些，不知是否跟當前國內經濟低迷、處境為艱有關，不想授人話柄，刺激民眾。

以2014年APEC會議為例，同是東道主的中國，當時歡迎各國領袖的國宴，菜式是四菜一湯，包括：翡翠龍蝦、檸汁雪花牛、栗子菜心、北京烤鴨，上湯響螺。那次有響螺、龍蝦這樣的大菜，又真是比今次體面得多，各國領袖可以大快朵頤。

烤鴨成為台柱

基於環保原因，如今魚翅已不會上國宴桌（儘管1949年「開國第一宴」有紅燒魚翅；1972年歡迎美國總統尼克遜訪華的世紀破冰之旅，也有三絲魚翅），特區政府也是一樣。至於「鮑參翅肚」其他三味，也絕少見於國宴桌，以免予民眾鋪張之感。但堂堂國宴，也要有一兩道菜壓得住場，結果烤鴨往往成為台柱。如今甚至為不吃肉者發展出素食版本，選用黃瓜絲、胡蘿蔔絲、山藥絲、杏鮑菇絲、薑絲，再塗上專用醬汁，外以餅捲着，那就成了素鴨卷，並定名為「五福蔬菜卷」。●

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文：蔡子強​（隔周刊出）