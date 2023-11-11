歐陸菜伴黑膠妙韻 罕見炸豬頭肉凍

香草小牛扒配烤翠玉瓜和法式香草醬--採用以牛奶餵飼的意大利幼牛的帶骨肉眼，以Josper燒爐燒至呈粉紅色，外層鋪上由番茜、迷迭香、薄荷、巴馬臣芝士、蒜頭和麵包糠混合而成的脆皮。嫩滑的牛肉配上香草的清香，一咬肉汁四濺，令人驚艷。（$678）（黃志東攝）

炸豬頭肉凍配黑布丁和燜白豆--改良自英國傳統菜式，以大量洋葱、芥末、雞湯和醋將豬頭煮過夜，放涼製作成肉凍，再裹上麵包糠香炸，入口油而不膩，吃出絲絲豬肉，配合煮得軟腍的白豆和切成丁方形的黑布丁，味道濃重，卻又討好。（$168）（黃志東攝）

燒牛柳配巴黎牛油汁$358、粗炸薯條配海鹽$88--英國Essex 30日熟成的牛肉，選最鮮嫩的部分煮至三成熟， 配以咖喱粉、喼汁和白蘭地調味的牛油，肉味出眾。就連配菜粗炸薯條都非常好食，原來是依足米芝蓮三星名廚Pierre Koffmann的食譜，外層酥脆內裏鬆化，薯香滿滿。（黃志東攝）

香烤牛骨髓配印度薄餅--英國牛骨髓開邊烤香，淋上斯里蘭卡咖喱，辣度溫和，椰香撲鼻，只需以搽麵包方式將咖喱骨髓塗在自家製印度薄餅上，冶味得來又吃得到獨特的脂香，味道豐腴。（$228）（黃志東攝）

【明報專訊】有什麼比佳餚配美酒更令人陶醉，答案就是佳餚、美酒之外再加上音樂。若你是黑膠發燒友，那就一定不要錯過西營盤這家新開的餐廳Melody。老闆珍藏逾萬張黑膠唱碟，以價值逾200萬元的Klipsch音響播放，最重要是特配一流設備的隔音房間，歡迎客人飯前、飯後移步到隔音房享受音樂。樂曲選擇非常廣泛，從廣東流行歌到1970年代柬埔寨爵士樂、balearic、cosmic、wave、funk，到帶有騷靈氣息的電子音樂都有。又請來國際著名DJ Johnny Hiller打碟及擔任監督，負責音樂編排，為客人打造全面聽覺體驗。

脆皮小牛扒 一咬肉汁四濺

靚歌之外，當然少不了美食。Melody主打現代歐陸菜，精選環球食材，包括：英國牛骨髓、菲律賓軟殼蝦、意大利乳牛帶骨肉眼、加拿大龍蝦及本地多寶魚等。菜式全是主廚Jamie Draper入行以來，總結加創作的經驗心得，坊間不多見。比如一道炸豬頭肉凍配黑布丁和燜白豆，靈感來源自英式酒吧的肉醬，以大量洋葱、芥末、雞湯和醋將豬頭煮過夜，大廚將之改良，裹上麵包糠炸香，配上粗獷且鄉土氣息濃重的黑布丁、燉煮過的白豆和微酸脆口的蘋果粒，做出香口又有新鮮感的全新味道。

餐廳不少菜式都用上西班牙著名Josper燒烤爐，能夠保存食物原汁原味。好似自家製的蒜頭腸，香烤過後，放在奶油菠菜上輕焗，香腸皮脆有肉汁，又帶冶味蒜香，好吃到停不了口。還有選用意大利幼牛製作的小牛扒，燒至半熟，切開粉紅柔嫩不在話下，最特別是上面鋪了一層以番茜、迷迭香、薄荷、巴馬臣芝士、蒜頭等打碎而成的脆皮，酥香輕薄，與伴碟爽口的翠玉瓜絲相映成趣，妙哉！●

Melody

地址：西營盤第三街100號

訂座網址：rb.gy/tipkwq

查詢： 9593 8110（WhatsApp）

註：設加一，逢周一休息