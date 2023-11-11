歐陸菜伴黑膠妙韻 罕見炸豬頭肉凍

【明報專訊】有什麼比佳餚配美酒更令人陶醉，答案就是佳餚、美酒之外再加上音樂。若你是黑膠發燒友，那就一定不要錯過西營盤這家新開的餐廳Melody。老闆珍藏逾萬張黑膠唱碟，以價值逾200萬元的Klipsch音響播放，最重要是特配一流設備的隔音房間，歡迎客人飯前、飯後移步到隔音房享受音樂。樂曲選擇非常廣泛，從廣東流行歌到1970年代柬埔寨爵士樂、balearic、cosmic、wave、funk，到帶有騷靈氣息的電子音樂都有。又請來國際著名DJ Johnny Hiller打碟及擔任監督，負責音樂編排，為客人打造全面聽覺體驗。
脆皮小牛扒 一咬肉汁四濺
靚歌之外，當然少不了美食。Melody主打現代歐陸菜，精選環球食材，包括：英國牛骨髓、菲律賓軟殼蝦、意大利乳牛帶骨肉眼、加拿大龍蝦及本地多寶魚等。菜式全是主廚Jamie Draper入行以來，總結加創作的經驗心得，坊間不多見。比如一道炸豬頭肉凍配黑布丁和燜白豆，靈感來源自英式酒吧的肉醬，以大量洋葱、芥末、雞湯和醋將豬頭煮過夜，大廚將之改良，裹上麵包糠炸香，配上粗獷且鄉土氣息濃重的黑布丁、燉煮過的白豆和微酸脆口的蘋果粒，做出香口又有新鮮感的全新味道。
餐廳不少菜式都用上西班牙著名Josper燒烤爐，能夠保存食物原汁原味。好似自家製的蒜頭腸，香烤過後，放在奶油菠菜上輕焗，香腸皮脆有肉汁，又帶冶味蒜香，好吃到停不了口。還有選用意大利幼牛製作的小牛扒，燒至半熟，切開粉紅柔嫩不在話下，最特別是上面鋪了一層以番茜、迷迭香、薄荷、巴馬臣芝士、蒜頭等打碎而成的脆皮，酥香輕薄，與伴碟爽口的翠玉瓜絲相映成趣，妙哉！●
Melody
地址：西營盤第三街100號
訂座網址：rb.gy/tipkwq
查詢： 9593 8110（WhatsApp）