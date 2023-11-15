Quicknote：輕井澤酒店歎熟化葡萄酒

【明報專訊】位處日本輕井澤的Shishi-Iwa-House酒店最近推出珍藏葡萄酒系列，從舉世聞名的法國伯恩濟貧院（Hospices de Beaune）慈善葡萄酒拍賣中選購了7桶2021年經典年份酒（圖A），再交由風格各異的專業釀酒師悉心熟化（élevage）18個月，讓一眾愛酒之人細味熟化的精妙之處。4名釀酒師包括Comte Liger-Belair、Thibaud Clerget、Michel Lafarge和 Jane Eyre。其中2款葡萄酒的2桶酒分別經由兩名釀酒師熟化。四名釀酒師的非凡手藝打造出獨一無二的美酒，例如由Comte Liger-Belair熟化的特級名園Mazis Chambertin葡萄酒、Michel Lafarge熟化的特級Corton Clos du Roi葡萄酒。每款美酒附帶釀酒師撰寫和拍攝的品酒筆記，以及來自Winehog勃根地葡萄酒品鑑名家Steen Öhman的見解。

是次合作共推出48套葡萄酒，每套包含7箱6瓶不同的葡萄酒。當中一半葡萄酒將預留給Shishi-Iwa-House餐廳Shola，其餘24套則公開訂購。大家可以300萬日圓（約15萬港元）購買一套42瓶葡萄酒，並可於Shishi-Iwa-House No.03免費住宿一晚（圖B）。Shishi-Iwa-House No.03由普立茲克建築獎得主西澤立衛設計，並榮獲2023年《設計選集》大獎接待空間（酒店）類別大獎，獨特的酒店住宿能豐富大家的品酒體驗。●

網址：www.shishiiwahouse.jp

文：張曉冬

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