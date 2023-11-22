廚房說書人：「飛天烤鴨」和烤鴨外交

【明報專訊】烤鴨是中國外交的一件利器，不單止在上篇提到的一帶一路峰會以及APEC等場合的國宴，中國作為主人家拿此出來宴客，其實在中國外交史上，烤鴨亦屢建奇功。其中之一，就是一個有關「飛天烤鴨」的故事。

早年，香港鏞記燒鵝可謂遠近馳名，有遊客堂食仍嫌不夠，還外賣並帶上飛機回國，自用或送禮，有傳甚至有人委託空服員，以順風機之便送到外國，鏞記燒鵝因而被冠上「飛天燒鵝」之美名。那麼，中國外交史上的「飛天烤鴨」，又是什麼一回事？

胡志明念念不忘北京烤鴨

話說，那位曾經跟隨法國廚神艾斯科菲耶（Escoffier）學習煮法國菜，但最後卻選擇放下鑊鏟，拿起槍去打天下的越南開國元勳胡志明，自然見過世面、知飲知食，想不到讓他念念不忘的，卻竟是北京烤鴨。

1969年胡志明病重，周恩來派出醫療組到河內給胡看病，到胡病情穩定下來，醫療組回國小休，送行時，醫療組問胡需要他們從北京帶回些什麼？胡竟打趣說，什麼都不需要，只要一隻北京烤鴨就夠了。結果，周總理送夠兩隻，且把甜麵醬、大葱和薄餅一起配齊，但那時炎炎夏日，又千里迢迢，為確保不變壞，還找來保鮮專家想出方案，才由醫療組帶同烤鴨乘飛機送到河內。

烤鴨抵步後，胡志明喜出望外，物輕情重。他把一隻烤鴨送給醫療組，而另一隻則在7月1日（也是中共創黨紀念日）用來宴請中國駐越大使王幼平。席間，王舉杯祝胡萬壽無疆，但胡卻說，人不可能萬壽無疆，總有一天會倒下。只是寥寥數語，顯示胡對生死已經看得十分淡然。果然，兩個月後，胡逝世。

小小烤鴨，凝聚了周胡兩人，以至中越兩國友誼。但烤鴨最有名並建下奇功的，還是在中美建交一役。1971年7月9至11日，美國國務卿基辛格，在訪問巴基斯坦期間裝病，暗赴北京，與周恩來密晤，協商總統尼克遜訪華之行，為此鋪橋搭路。最初會談繃緊，無甚進展。到大家都餓了，周適時地說，不如先吃飯吧，烤鴨要涼了！

貴州茅台與烤鴨成絕配

這頓午飯的主菜就是烤鴨，席間，周就烤鴨的種種如吃法等侃侃而談，如數家珍，並親自為基辛格夾上一片鴨肉，放在荷葉餅上，讓對方感到主人家的好客，基辛格吃後也識趣地讚不絕口。席間還有中國「國酒」貴州茅台，這種口感強烈的佳釀與烤鴨成了絕配，讓對方吃喝得如沐春風。

常言道「雞髀打人牙骱軟」，更何况是烤鴨髀。結果佳餚美酒讓賓主盡歡，順利為談判溶冰。當天下午和第二天會談順利得多，雙方終於達成協議，促成了尼克遜訪華之行，改變了中國，以至全世界的政治格局和歷史。●

文：蔡子強​（隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）