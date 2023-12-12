佳節吃素 「威靈頓」小辣冶味

【明報專訊】聖誕大餐不一定要大魚大肉，素菜也可變身精緻的佳節美食。位於中環的現代印度素食餐廳VEDA，主廚Raul Tronco創作了5道菜聖誕套餐——聖誕滋味素食盛宴，菜式展現了素菜多樣的變化，讓素食者在節日中也能大飽口福。

套餐以番茄番薯湯打頭陣，番茄味清淡，胡椒的辣味溫和又暖胃。接着有乳酪南瓜。主廚Raul由印度的Chutney薄荷醬汁中擷取靈感創作出乳酪醬汁，然後淋在烤南瓜上，再搭配烤松子，乳酪醬汁具香草和大蒜香，令南瓜帶酸爽味。再來的是餐廳亮點——素食威靈頓。酥皮包裹由菠菜、印度芝士（paneer）、紅菜頭和辛香料製成的餡料，伴以紅菜頭砵酒汁，酥皮入口酥脆，蔬菜味道富層次，此菜辛辣度大約為譚仔的3小辣，尚可接受。再把「威靈頓」蘸上砵酒汁一同享用，醬汁的清甜立刻中和辣味，突出了紅菜頭的甜味。

蘋果金寶伴雪糕 清甜有嚼勁

再來是為非素食者而炮製的紅酒燉菜，將紅蘿蔔及本地大啡菇等以紅酒燉至入味變軟，與烤椰菜仔（brussels sprouts）放在菊芋蓉上，再撒上香口炸乾葱絲，增添陣陣葱香。餐廳亦可以為素食者將紅酒燉菜部分轉為其他蔬菜。而甜品雖是簡單的蘋果金寶，但將肉桂蘋果粒、青提子乾等配料放在餅底上烘香後，加上自家製海鹽雲呢拿雪糕，海鹽雪糕的味道帶出蘋果的清甜，提子乾有嚼勁，口感複雜。整體來說，多道素菜味道細膩，加上分量豐富，即使是成年男士也能夠吃得飽足。●

VEDA聖誕滋味素食盛宴

供應日期：12月21日至2024年1月2日

價錢：每位$470（大小同價），另加一

地址：中環亞畢諾道2號中環Ovolo酒店地下

查詢：3755 3067

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