廚房說書人：「習拜會」和美國政府宴客吃什麼？

【明報專訊】舉世矚目的「習拜會」較早前舉行，本欄之前因應香港金融峰會、英王登基、一帶一路峰會，先後談過香港、英國、中國政府宴客／國宴吃什麼，今次適逢「習拜會」，怎能不談談美國政府宴客吃什麼？

第三等級「工作午宴」 設三道普通菜式

先作說明，美國接待外國元首到訪，規格可分為三類：第一種是國事訪問（state visit），獲最高規格接待，包括由政府領導層接機，鋪紅地氈、鳴禮炮21響、檢閱儀仗隊，還有國宴；二是正式訪問（official visit），次於國事訪問，有歡迎禮儀，但沒21響禮炮，也不擺國宴；最後一種則是非正式訪問（unofficial visit），分私人訪問和工作訪問兩種，沒禮儀成分。

今次習拜會，屬於第三等級的工作訪問，級別比較低，沒有擺國宴，只有工作午宴。看看今次午宴菜單，菜式包括：前菜為香草芝士雲吞，配雅枝竹脆片；主菜龍蒿烤雞，配香料飯、烤西蘭花、抱子甘藍菜；甜點是杏仁蛋白霜餅，配葡萄醬、果仁糖奶油糖霜。這次宴請十分簡單，只有三道菜，且每道菜式都十分普通，這當然跟這是工作午宴有關，始終下午、晚上還要繼續「開工」，實不宜吃得太好、太飽，以免讓人昏昏欲睡。

卡羅來納黃金米代替馬鈴薯

另外，餐中的澱粉質部分非馬鈴薯，而是米飯，可能也是想遷就中國人的飲食習慣。飯用的是卡羅來納州黃金稻米（Carolina Gold Rice），是美國國宴桌上的常客。至於甜點方面，眾所周知拜登最愛吃雪糕，但今次卻沒有雪糕，只有輕盈得多的杏仁蛋白霜餅。

雖然午宴菜單看起來簡單，但其實美國跟以前談過的英國國宴一樣，就算是晚上擺國宴，也是3至4道菜，不會相差很遠。正如以前說過，在民主化大潮下，官員都不想讓民眾看到自己大飲大食，窮奢極侈，再加上健康飲食趨勢，如今歐美各國的國宴都崇尚儉樸和精簡，即使是超級強國美國也不例外。

美國真的擺國宴，又會吃什麼？

那麼若然美國真的擺國宴，又會吃些什麼呢？我們且看看拜登首次擺的國宴，那次招待的是法國總統馬克龍，當晚吃什麼。第一道菜是牛油水煮龍蝦、配美國魚子醬和南瓜餛飩；主菜牛肉，配紅葱柑橘醬、牛油馬鈴薯、菊芋、奶油西洋菜；再配美國手工乳酪；甜品為香橙雪芳蛋糕，配烤梨及法式酸奶油雪糕。菜式無疑較為豐盛，有龍蝦、魚子醬，也有拜登愛吃的雪糕，但也只是4道菜而已。

文：蔡子強​

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