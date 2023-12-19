睇得又食得聖誕裝置 港式薑餅人鬆脆又夠薑

製作材料--九龍麵粉廠藍水仙牌低筋麵粉的零添加配方（後右）在製作過程中不添加任何人工添加劑，保留小麥的原始風味。至於新鮮本地薑汁（前左）濃稠帶薑香，二澳有機薑粉（後左）的薑味悠長。（蘇智鑫攝）

港產薑餅人--趁着佳節來臨，三點水料理推出全新手工甜點禮盒，內有招牌雪花酥、紫蘇曲奇及薑餅人（圖）。薑餅人入口鬆脆，加入薑汁及薑粉，比一般坊間薑餅更夠薑。（$198）（蘇智鑫攝）

【明報專訊】臨近年底，無論商場、店舖和餐廳都悉心佈置，以閃爍奪目的聖誕裝置和燈飾迎接佳節。眾多聖誕裝飾中，睇得又食得的薑餅人（gingerbread people）一直大受歡迎。不過坊間一般的傳統薑餅人，香料濃而薑味弱，有本地品牌從中式老薑餅中獲得靈感，以本地有機薑、無添加麵粉，製作出既鬆脆又夠薑的港式薑餅人！

薑餅人起源，可追溯自中世紀十字軍東征，將中東的薑、蜂蜜等異國食材帶回歐洲。後來一些修道院開始製作薑餅，並在聖誕市集上售賣，成為節慶的重要美食。歐洲各國都有不同特色的薑餅，例如在德國，便以德式薑餅（lebkuchen）最為著名；薑餅形狀亦逐漸多樣化，根據The Oxford Companion to Sugar and Sweets一書記載，16世紀英女王伊利沙伯一世愛把賓客的形象製成薑餅，成為薑餅人的起源。

薑餅製法相傳起源於東方的蜂蜜麵包，再加入香料變成香料麵包，其後加入麵粉、牛油、糖或糖漿、薑和香料等製成薑餅。不論是濕潤的蛋糕還是鬆脆的曲奇餅乾，都可歸類為薑餅。想嘗試DIY薑餅的話，本地素食餅店The Cakery今年推出純素DIY曲奇禮盒，讓你和家人一起動手粉飾薑餅人，有得玩有得食。

本地有機薑粉嫩 辛辣由後段開始

本地網店三點水料理，今年首度推出手工甜點禮盒，內含招牌雪花酥，以本地紫蘇粉製作的紫蘇曲奇，還有聖誕甜點薑餅人。負責人Nicola分享，她自小認為聖誕節一定要吃傳統的薑餅人，「其實薑餅人不是好食，純粹為了氣氛」。今年8月，剛巧有客人查詢聖誕產品，她便聯想起薑餅人，「我以前食過中式老薑餅，比西式薑餅硬脆一些，薑味又突出一些，我想找回這種口感」。

堅持使用港產農作物的三點水料理，最後選中了辛辣餘韻悠長的「二澳薑粉」。二澳農作社負責人Alan表示，他在8年前開始種植有機薑，特色是薑肉粉嫩，其辛辣由後段開始，溫和而悠長。每年約11、12月收成，一般於翌年3至4月交由合作伙伴「阿比‧手造」製作薑粉。他們將薑切片後，置於60℃至70℃環境風乾12小時，最後磨成薑粉。由於二澳有機薑的辛辣味於後段才出現，Nicola為了「加辣」，將其他本地薑榨成汁，加進薑餅麵糰中，令辣味由中段開始，隱約在辣味中帶有清香，薑味更具層次。

零添加麵粉 本地鮮磨帶小麥香

薑餅人的麵粉，則選用九龍麵粉廠藍水仙牌低筋麵粉的零添加配方，此麵粉不經漂白，色澤保持自然淡啡色並帶小麥香。「因為（麵粉）在本地新鮮研磨，所以毋須加太多牛油，薑餅人已經很鬆軟。」Nicola說。其他材料，還包括加拿大有機楓糖漿和頂級肉桂粉等優質食材。

記者進入廚房了解薑餅人的製作過程。廚師先把薑汁、牛油、楓糖漿等材料攪勻成漿，再加入麵粉、肉桂粉和薑粉混和，用人手搓成麵糰，之後放進雪櫃冷凍1小時半至結實；再將麵糰擀平，再冷藏至結實。取出麵糰，用模具按壓薑餅人的形狀，再放進雪櫃雪至結實才取出，放進已預熱至約175℃的焗爐，大約焗10多分鐘後，取出薑餅人放涼，最後把糖霜唧在薑餅人上，畫出表情便可。

初入口淡淡肉桂香 愈咀嚼愈辣

記者即時試味，這款薑餅人像脆曲奇般鬆脆，起初入口有淡淡肉桂香，咀嚼至中段開始感受到溫和的辣味，愈咀嚼，薑辣愈明顯，餘味持久悠長，跟一般市面上薑餅人的味道很不一樣。Nicola說最初想試用不同的薑，創作出層次更豐富的薑味，奈何今年香港經歷多場黑雨和颱風，農作物大失收，更遑論要找到不同的薑。「有機農作物就是這樣，不能每年都做到最好的質素，但有趣的地方是，我們吃的是農作物本身的風味，是它儲存了幾個月『天氣』的味道。」

三點水料理

網址：www.bluedrops.hk

The Cakery

網址：www.thecakery.com

文：陳麗斯

●薑餅人做法

1.楓糖漿、牛油等材料攪拌成漿，加入麵粉、肉桂粉、薑粉搓成麵糰（圖A），放進雪櫃冷凍1小時半至結實

2. 將麵糰擀平（圖B）後放進雪櫃冷藏

3.取出後用模具壓出人形模樣（圖C），再放雪櫃冷藏

4.從雪櫃取出薑餅人後放進焗爐，以約175℃焗10多分鐘，放涼（圖D）

5. 用糖霜在薑餅上繪畫出各種容貌，完成

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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