廚房說書人：聖誕談火雞：為何火雞和土耳其一樣叫Turkey？

【明報專訊】英美習俗，聖誕節會吃火雞，據說英王亨利八世是開創者。但火雞味如嚼蠟，且又大隻，尋常五六個人都難以打發，所以我實在不敢恭維，就算是聖誕，乾脆吃隻炸子雞美味和受用得多。

聖誕節烤火雞 一雞五吃

台灣才子詹宏志太太王宣一，生前撰文講廚房做菜經歷時便有提到，聖誕節烤火雞，過一下洋人節慶，但後遺症是，火雞個頭大，要食足五餐才可把整集雞打發的生活趣事：第一餐吃原隻火雞；第二餐把剩下火雞片肉做三文治；第三餐再把肉撕下或切成條狀，再加入青瓜絲、麻油、醬油拌在一起，做成山東燒雞；第四餐把餘下的碎肉做意大利粉；最後，把雞骨架加白菜和粉絲做湯，一雞五吃。單是看，都覺得吃得費勁和辛苦。

我心中一直有個不解之謎，為何火雞的英文名稱和土耳其會一樣，都叫Turkey？火雞的原生地是美洲，似乎與土耳其風馬牛不相及。直到後來看了一本書，史丹福大學教授Dan Jurafsky所著的The Language of Food，才得悉答案。

非洲珠雞跟美洲火雞有何關係？

16世紀，葡萄牙銳意擴展海權，於是探索新航路，並發展新的貿易路線，逐漸涉足西非海岸。當時除了搶奪奴隸外，還作黃金、象牙、香料、禽類等貿易，當中便引入了非洲原生的「珠雞」（guinea fowl），因為它們來自突厥人（Turks）統治的土地，如馬穆魯克（Mamluk）王朝，因此當時叫土耳其雞（Turkey cock）。

答案開始有點眉目，但讀者還是會問，非洲珠雞又跟美洲火雞又有何關係？雖然葡萄牙探險隊當時沒有去美洲，但Jurafsky教授估計，他們與西班牙這競爭對手，在海上的島嶼（諸如補給站）相遇，因此也得到了火雞。另一方面，為了保持海上優勢，當時葡國對海上探險隊實施嚴格法令，限制他們出版或發表航海圖，以免透露探險旅程和路線的詳情和資料，否則甚至會判以死刑。在這種情况下，外人難以得知葡萄牙人船上的禽鳥是來自美洲還是非洲。英國人在安特衛普（比利時港口）這貿易集散地，從葡萄牙人那裏購得這兩種外觀接近的禽鳥時，易生混淆，因此便把美洲原生的火雞，誤作非洲原生的珠雞。後來，在集非成是下，也成了今天大家把火雞叫作turkey的因由。

諷刺的是，近年土耳其認為國家與火雞英文叫法一樣，是損害國定形象，2021年底，該國總統埃爾多安下令避免使用Turkey，而改叫Türkiye。土耳其廣播電視公司國際頻道便直接指出，這是為了避免土耳其與火雞的貶義聯繫起來。或許，這也是「說好土耳其故事」工程的一部分。●

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文：蔡子強​（隔周刊出）