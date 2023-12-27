交談互動 寫下心情 調酒師發辦 cocktail傳情

色彩繽紛：Matteo為了回應記者對「難以置信」的期望，特別選用櫻花酒及日本燒酎為主要材料，營造出日本櫻花綻放的氣息，藍寶石酒液亦帶來清涼感及繽紛色彩。（黃志東攝）

以蜜柑、氈酒、法國干邑及氣泡生酒為主要材料，完成的作品帶有鮮甜而不膩的果香及清爽口感。（黃志東攝）

【明報專訊】每逢佳節，少不免要計劃和另一半的夜繽紛節目。不過長夜漫漫，睇戲、食飯、行街、返屋企等行程之間總會有空檔，填滿節目表的最簡單方法相信非蒲吧莫屬，不單可營造親密談心氣氛，轉換行程時間又容易拿揑。擔心自己不懂點酒令表現失分？不妨試試個人化雞尾酒服務，按個人感受輕鬆落單。

開業僅個半月，日式酒吧Takumi Mixology Salon除了有三數款推介的雞尾酒外，再沒有任何酒單。調酒師Matteo解釋，酒吧創立的目標是為客人帶來個人化（bespoke）體驗，因此希望通過交談及互動，以及調酒師技藝，為每個客人創作僅屬於對方的獨特雞尾酒，Takumi在日文中便是匠人的意思。Matteo認為如果不熟悉各種酒類特性，拿着酒單挑酒的意義不大。「以雞尾酒中的氈酒成分為例，不同品牌的味道有很大差別，有些含有較重草本味道，喝起來未必是客人心中所想」，而個人化雞尾酒就可讓客人不受傳統雞尾酒的限制，自由表達當下想灌入喉頭的味道。

情侶甜蜜玩法 互表心迹

個人化點酒方式有二，一是透過與調酒師對話，讓對方憑經驗創作雞尾酒；另一方法就更好玩，調酒師會給客人一張小卡片，讓客人在上面隨意寫字，如果客人是情侶，就會建議雙方在卡上寫下3個能代表對方印象的詞語，出來的雞尾酒就帶點互表心迹的甜蜜。Matteo說第二種方式一般只會給熟客點酒，或至少經歷過第一種點酒方式的客人使用，因為調酒師還未與新客有足夠交流，單靠文字較難構思出合心水作品。

藍寶石酒液 感受櫻花綻放

記者先後體驗兩種點酒方式，Matteo說如果沒有特定想法，他會建議客人從枱面果盆上的當造水果中挑出一種，記者瞬間決定想喝蜜柑味，又說想要比較複雜的味道，Matteo很快便揀選了一支草本味較輕及較dry的氈酒為基酒，再拿出一支法國干邑增添複雜風味；其間Matteo還會細說為何選用干邑而不是伏特卡，較dry的氈酒如何能突出蜜柑香，就像上一堂調酒入門課程，最後便完成了面前沒有名字、泛着令人垂涎色澤的雞尾酒。輕呷一口，發現味道沒有想像中的甜，感覺清新爽快，原來Matteo見記者到來時快速灌了半杯清水，推測生理上應該想喝一些解渴的飲品，於是在杯中注入氣泡生酒提升清爽口感，相當貼心。

輪到卡片傳情，記者寫上了unbelieve、colorful及sweat 3個單詞，分別代表想喝難以置信及色彩豐富的雞尾酒，以及當下還在流汗的感覺。Matteo想了片刻，轉眼間便調配出眼前猶如藍寶石般透澈、潤飾精美的雞尾酒。喝下酒液，酒中帶有酸酸甜甜的味道，雖有點像梅酒，但又瀰漫濃濃花香。原來調酒師為了回應難以置信的期望，特別選用了一支浸泡整朵櫻花的酒液及日本燒酎為主要材料，即使身處香港冬季也能感受到日本櫻花綻放的春季，而且加入少許橘子及檸檬調味，帶來清爽輕盈感受。

對於不擅長或怕睇雞尾酒酒單的人來說，Takumi Mixology Salon可以完全拋開與酒種或酒名相關的詞彙，單純用感覺點酒，心情上輕鬆得多。相反如果對品酒有一定認識，用文字出題後，等待過程又會很好奇調酒師會拿出什麼酒及材料，為整個體驗過程帶來更多期待及樂趣。●

Takumi Mixology Salon

費用：個人化雞尾酒每杯$165起（另加一）

地址：銅鑼灣開平道1號Cubus 3樓

查詢：5394 3681

文：周群雄

編輯：朱建勳

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